إيلون ماسك يهين بيل جيتس بصورة مُحرجة للمتحولين جنسياً (شاهد)

وطن – أهان الملياردير ورئيس شركة “تسلا” إيلون ماسك، بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت علنًا، وشبهه برجل حامل في تغريدة مهينة.

وهاجم مؤسس شركة Tesla منافسه التكنولوجي على موقع التواصل الاجتماعي، مستخدمًا صورة “بيل جيتس” جنبًا إلى جنب مع رمز تعبيري لرجل حامل.

in case u need to lose a boner fast pic.twitter.com/fcHiaXKCJi

— Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2022