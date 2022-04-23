إيلون ماسك يهين بيل جيتس بصورة مُحرجة للمتحولين جنسياً (شاهد)

وطن – أهان الملياردير ورئيس شركة “تسلا” إيلون ماسك، بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت علنًا، وشبهه برجل حامل في تغريدة مهينة.

وهاجم مؤسس شركة Tesla منافسه التكنولوجي على موقع التواصل الاجتماعي، مستخدمًا صورة “بيل جيتس” جنبًا إلى جنب مع رمز تعبيري لرجل حامل.

in case u need to lose a boner fast pic.twitter.com/fcHiaXKCJi — Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2022

وهو الرمز التعبيري الجديد الذي أطلقته شركة أبل وأحدث ضجة كبيرة منذ أشهر، والمخصص للأشخاص المتحولين جنسيا، بينما يصر إيلون ماسك على أنه لا يحمل أي نوايا سيئة تجاه مجتمع LGBTQ أي المثليين جنسيًا.

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ثم نشر أغنى شخص في العالم صورة متابعة ردًا على التغريدة ، تصور ستة شخصيات مقنعة مكتوب عليها “مجلس حظر الظل يقوم بمراجعة التغريدة”.

shadow ban council reviewing tweet … pic.twitter.com/cawjtwc7CW — Elon Musk (@elonmusk) April 23, 2022

واحتج كثيرون على تغريدات سابقة لماسك يسخر فيها من مواضيع تخص فئة من مجتمع الميم، واتهموه بالترانسفوبيا او رهاب المتحولين جنسيا، بالإضافة إلى التنمر.

كما انقسم المعلقون على تغريدة أغنى رجل في العالم بحق زميله الملياردير. حيث رأت مجموعة أنها تغريدة طريفة، وأخرى اعتبرتها مهينة وغير لائقة.

ويشار إلى أن بيل جيتس، ثالث أغنى رجل في العالم بعد إيلون ماسك وجيف بيزوس، كان قد انتقد الرئيس التنفيذي لشركة Tesla بعد أن أعلنت شركة تصنيع السيارات الكهربائية عن استحواذها على 1.5 مليار دولار (1.17 مليار جنيه إسترليني) من البيتكوين.

والخميس 21 أبريل، قال غيتس لـ Bloomberg: “يمتلك إيلون ماسك الكثير من المال وهو متطور للغاية. لذلك لا أشعر بالقلق من أن عملة البيتكوين الخاصة به سترتفع أو تنخفض بشكل عشوائي”.

وأضاف: “أنا لست متفائلًا بشأن بيتكوين”.

كما أدلى غيتس سابقًا بتعليقات سلبية حول الشاحنات الكهربائية لشركة إيلون ماسك مثل Tesla Semi. وقال إنها غير قابلة للتطبيق، وهو ما لم يوافق عليه Musk.

وجدير بالذكر أن إيلون ماسك، هو أغنى شخص في العالم والرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية تسلا. ويمتلك بالفعل ما يقدر بـ 249 مليار دولار.

ومن المقرر الآن أن يتلقى مدفوعات إضافية على الأسهم، بعد أن سجلت تسلا أرباحًا ربع سنوية قدرها 3.3 مليار دولار يوم الأربعاء.

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