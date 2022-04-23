السبت, أبريل 23, 2022
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إيلون ماسك يهين بيل جيتس بصورة مُحرجة للمتحولين جنسياً (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
إيلون ماسك يهين بيل جيتس watanserb.com
إيلون ماسك - بيل جيتس

وطن – أهان الملياردير ورئيس شركة “تسلا” إيلون ماسك، بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت علنًا، وشبهه برجل حامل في تغريدة مهينة.

وهاجم مؤسس شركة Tesla منافسه التكنولوجي على موقع التواصل الاجتماعي، مستخدمًا صورة “بيل جيتس” جنبًا إلى جنب مع رمز تعبيري لرجل حامل.

وهو الرمز التعبيري الجديد الذي أطلقته شركة أبل وأحدث ضجة كبيرة منذ أشهر، والمخصص للأشخاص المتحولين جنسيا، بينما يصر إيلون ماسك على أنه لا يحمل أي نوايا سيئة تجاه مجتمع LGBTQ أي المثليين جنسيًا.

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ثم نشر أغنى شخص في العالم صورة متابعة ردًا على التغريدة ، تصور ستة شخصيات مقنعة مكتوب عليها “مجلس حظر الظل يقوم بمراجعة التغريدة”.

واحتج كثيرون على تغريدات سابقة لماسك يسخر فيها من مواضيع تخص فئة من مجتمع الميم، واتهموه بالترانسفوبيا او رهاب المتحولين جنسيا، بالإضافة إلى التنمر.

كما انقسم المعلقون على تغريدة أغنى رجل في العالم بحق زميله الملياردير. حيث رأت مجموعة أنها تغريدة طريفة، وأخرى اعتبرتها مهينة وغير لائقة.

ويشار إلى أن بيل جيتس، ثالث أغنى رجل في العالم بعد إيلون ماسك وجيف بيزوس، كان قد انتقد الرئيس التنفيذي لشركة Tesla بعد أن أعلنت شركة تصنيع السيارات الكهربائية عن استحواذها على 1.5 مليار دولار (1.17 مليار جنيه إسترليني) من البيتكوين.

والخميس 21 أبريل، قال غيتس لـ Bloomberg: “يمتلك إيلون ماسك الكثير من المال وهو متطور للغاية. لذلك لا أشعر بالقلق من أن عملة البيتكوين الخاصة به سترتفع أو تنخفض بشكل عشوائي”.

وأضاف: “أنا لست متفائلًا بشأن بيتكوين”.

كما أدلى غيتس سابقًا بتعليقات سلبية حول الشاحنات الكهربائية لشركة إيلون ماسك مثل Tesla Semi. وقال إنها غير قابلة للتطبيق، وهو ما لم يوافق عليه Musk.

وجدير بالذكر أن إيلون ماسك، هو أغنى شخص في العالم والرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية تسلا. ويمتلك بالفعل ما يقدر بـ 249 مليار دولار.

ومن المقرر الآن أن يتلقى مدفوعات إضافية على الأسهم، بعد أن سجلت تسلا أرباحًا ربع سنوية قدرها 3.3 مليار دولار يوم الأربعاء.

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المصدرديلي ستار
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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