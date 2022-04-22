مسيّرات الاحتلال تهاجم المصلين في الأقصى بقنابل الغاز (شاهد)

وطن – هاجمت طائرات الإحتلال المسيرة، المصلين بعد انتهاء صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدّى لإصابة العشرات بالاختناق .

💥#عاجل| قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المصلين في #المسجد_الأقصى المبارك من خلال الطائرات المسيرة . pic.twitter.com/lJwcC2Y09s — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 22, 2022

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وأدى نحو 150 ألف فلسطيني، صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان، في المسجد الأقصى، بمدينة القدس، رغم القيود الإسرائيلية.

📸#صور| 150 ألف مصلٍّ أدوا صلاة الجمعة الثالثة من #رمضان في #المسجد_الأقصى رغم إجراءات الاحتلال لمنع وصولهم . pic.twitter.com/IfMu2ZPvH4 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 22, 2022

وجاءت الصلاة بعد مواجهات اندلعت في ساحات المسجد، صباح الجمعة، بين مصلين وشرطة الاحتلال الإسرائيلية، وأسفرت عن إصابة 31 فلسطينيا، وصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة.

المرابطون في الأقصى يفشلون اقتحام قوات الاحتلال لباحاته ويجبرونه على الانسحاب pic.twitter.com/qMedgbHooe — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 22, 2022

وأدان الشيخ يوسف أبو سنينة، في خطبة الجمعة “الممارسات الإسرائيلية في المسجد خلال الأيام الأخيرة”.

📸#صور من #المسجد_الأقصى اليوم حيث أدّى 150 ألف مصلٍّ أدوا صلاة #الجمعة_الثالثة من #رمضان رغم حواجز الاحتلال ومحاولاته منعهم من الوصول. pic.twitter.com/aHDDkrsgwi — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 22, 2022

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت نشر الآلاف من عناصرها في مدينة القدس خاصة في مداخل البلدة القديمة بالقدس، التي تضم المسجد، ومحيطها وأزقتها.

ومنعت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين الذكور دون سن الـ 50 عاما من سكان الضفة الغربية، وجميع سكان غزة من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

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