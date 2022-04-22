الجمعة, أبريل 22, 2022
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تقارير

مسيّرات الاحتلال تهاجم المصلين في الأقصى بقنابل الغاز (شاهد)

أدى نحو 150 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى

أنس السالم
كتب أنس السالم
المسجد الأقصى watanserb.com
جنود الاحتلال يسحلون شاباً ويعتقلونه بعد إصابته برصاصهم داخل المسجد الأقصى

وطن – هاجمت طائرات الإحتلال المسيرة، المصلين بعد انتهاء صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدّى لإصابة العشرات بالاختناق .

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وأدى نحو 150 ألف فلسطيني، صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان، في المسجد الأقصى، بمدينة القدس، رغم القيود الإسرائيلية.

وجاءت الصلاة بعد مواجهات اندلعت في ساحات المسجد، صباح الجمعة، بين مصلين وشرطة الاحتلال الإسرائيلية، وأسفرت عن إصابة 31 فلسطينيا، وصفت جراح اثنين منهم بالخطيرة.

وأدان الشيخ يوسف أبو سنينة، في خطبة الجمعة “الممارسات الإسرائيلية في المسجد خلال الأيام الأخيرة”.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت نشر الآلاف من عناصرها في مدينة القدس خاصة في مداخل البلدة القديمة بالقدس، التي تضم المسجد، ومحيطها وأزقتها.

ومنعت السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين الذكور دون سن الـ 50 عاما من سكان الضفة الغربية، وجميع سكان غزة من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

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أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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