وطن – قال موقع “المونيتور” إنّ سلطنة عمان أعتاب تطبيق ضريبة الدخل على أصحاب الدخل المرتفع، ويمكن أنّ تبدأ في تطبيقها العام المقبل 2023 .

ونقل “المونيتور” عن مصدر في البرنامج الوطني للتوازن المالي بالسلطنة، شريطة عدم الكشف عن هويته، قوله إنّ “ضريبة الدخل ما زالت على المسار الصحيح”.

وأضاف: “لقد انتهينا من صياغة القانون. ونقوم ببعض الاستعدادات التشغيلية. نتوقع بدء سريان ضريبة الدخل الشخصي في عام 2023 [ربما النصف الأول]. شريطة أن تحصل على جميع الموافقات بما في ذلك المرسوم الملكي”.

وأكد مصدران إضافيان في البرنامج ذلك.

وفي حال تمرير القانون خلال الأشهر القادمة ستكون سلطنة عمان أول دولة خليجية تصدر قانون الضريبة على أصحاب الثروة.

وقدرت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية وستاندرد آند بورز أيضًا أن سلطنة عمان ستفرض على الأرجح ضريبة دخل شخصية على أصحاب الأجور المرتفعة في عام 2023. وحتى الآن، لا تزال التفاصيل غير واضحة.

اقرأ أيضاً:

وقال “أنوراغ شاتورفيدي”، الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات الضريبية أندرسن في الإمارات العربية المتحدة: “من المرجح أن تفرض سلطنة عمان ضريبة الدخل الشخصي في حدود 5-9٪”.

وقال مصدر البرنامج الوطني للتوازن المالي إن العائدات ستوجه نحو البرامج الاجتماعية.

في أعقاب الاضطرابات الاجتماعية النادرة في مايو 2021 بسبب ارتفاع معدلات البطالة والاستياء بين الشباب تجاه النخبة السياسية في البلاد ، تعهدت القيادة العمانية بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

خبير: الوضع مناسب لفرض ضرائب على الدخل الشخصي

قال هيثم الخوشمان، خبير اقتصادي من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقيم في الأردن وله خبرة سابقة في المؤسسات المالية الخليجية، إن الوضع “مناسب” لبدء فرض ضرائب على الدخل الشخصي.

وقال لـ “المونيتور”: “إنها فترة ازدهار اقتصادي الآن لمنطقة الخليج. ومعظم العمانيين الذين يعيشون بشكل متواضع لن يعارضوا فرض ضرائب على أصحاب الدخل المرتفع”.

وصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 مؤخرًا ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا. حيث تم تداولها لفترة وجيزة فوق 139 دولارًا للبرميل في مارس 2022.

أكثر من الإيرادات الفورية، يبدو أن الهدف الأساسي لضريبة الدخل هو وضع الأساس لإعادة توزيع الثروة بشكل أكبر.

إذا تم تأكيد تحرك عمان نحو تطبيق هذه الضريبة، فستكون المرة الأولى التي تفرض فيها دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي ضريبة الدخل الشخصي.

المرشح الأكثر احتمالا ليحذو حذو عمان

رياح التغيير التي تهب من الطرف الجنوبي لواحد من أكبر معاقل الأجور المعفاة من الضرائب في العالم يمكن أن تثير اهتمام حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لاستكشاف مصادر جديدة للإيرادات، مثل ضريبة القيمة المضافة ، لتنويع المشهد المالي القائم على الريع.

يعتقد “الخوشمان” أن “المرشح الأكثر احتمالا ليحذو حذو عمان فيما يتعلق بضريبة الدخل الشخصي سيكون البحرين”.

على الرغم من أنها استأنفت سداد مدفوعاتها في صندوق احتياطي الأجيال القادمة. إلا أن الدولة الجزيرة لديها احتياطيات نفطية صغيرة ومواقف مالية ضعيفة. ف

في عام 2018 ، قدمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت خطة إنقاذ للبحرين بقيمة 10 مليارات دولار.

غير أن “شاتورفيدي” لا يتوقع تطبيق ضريبة الدخل الشخصي من دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء عمان.

في الإمارات العربية المتحدة، ضريبة الدخل “ليست مطروحة على الإطلاق” ، كما قال وزير الدولة للتجارة الخارجية ، ثاني الزيودي، لـ”بلومبرج” في فبراير 2022. بعد إعلان أن الدولة ستبدأ في فرض ضريبة على الشركات بنسبة 9٪ في عام 2023.

وقال شاتورفيدي: “قد تختار عمان فرض ضريبة شخصية من خلال ربطها بإقامة دائمة أو غيرها من الحوافز لجعلها جذابة”.

في عام 2021، أطلقت السلطنة برنامج إقامة المستثمر الذي يمكن من خلاله للأثرياء الأجانب تأمين إقامة طويلة الأمد.

تطبيق تدريجي

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يتم تطبيق ضريبة الدخل الشخصي في عمان “بشكل تدريجي، مع معدل ضرائب منخفض نسبيًا. كما تخطط الحكومة لإدخال تدابير تعويضية”.

قال العمانيون الذين قابلهم موقع “المونيتور” إن زيادة الضرائب يجب أن تأتي مع تمثيل سياسي أكبر. كما أعطى الكثيرون الأولوية للحاجة إلى مبادرات الإصلاح ومكافحة الفساد.

ويتردد صناع السياسات في فرض ضرائب جديدة حيث اعتاد المواطنون على الأجور المعفاة من الضرائب – وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2016 لكن قطر والكويت فشلتا في ذلك.بحسب “المونيتور”

اقرأ أيضاً: