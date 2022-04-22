إنجي خوري تنافس ميا خليفة ولا يغطي جسدها سوى ورقتي شجر!

وطن– تجاوزت المشهورة السورية إنجي خوري، جميع الخطوط الحمراء، وظهرت مؤخراً شبه عارية في صورة جديدة.

ونشرت إنجي صورتها عبر “انستجرام“، وهي لا ترتدي شيئاً، وتغطي الأماكن الحساسة في جسدها بورق الشجر فقط.

ولم تعلق إنجي على الصورة، لكنها تركت خاصية التعليقات مفتوحة لمتابعيها الذين عبروا عن صدمتهم من جرأتها، خاصة في شهر رمضان.

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ومما جاء في التعليقات: “في رمضان؟ حرام يعني عيب نضبي”.

وعقبت متابعة: “عيب اتستري يا بنت”.

وكتب متابع: ” ولك انتي ربنا رح يسوي العجب فيكي”.

ميا خليفة

ورأى آخر أن إنجي تعدت في جرأتها، الممثلة الإباحية السابقة ميا خليفة.

وكتبت ناشطة: “عيب عليكي الدنيا رمضان. ماشي جسمك حلو بس مو هيك الواحد بشلح وبعمل حرام عليكي يعني الشباب لما بفطرو معهم حق من ورا الي بتعمليه”.

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عملية تجميل

وفي سياق متصل، شاركت إنجي متابعيها لحظة خضوعها لعملية تجميل جديدة لم تتضح تفاصيلها.

وعبر خاصية “الستوري”، ظهرت إنجي بدون مساحيق تجميل وهي تشكر الطبيب على النتيجة.

وبالفيديو الآخر، ظهرت إنجي وعلى وجهها بعض الكدمات، وهو الذي يفسر خضوعها لعملية في وجهها.

زوج إنجي خوري

وكانت المشهورة السورية قد صرحت قبل أسابيع أنها ابتعدت عن السوشيال ميديا لمدة 9 أشهر، بعد ارتباطها برجل دين أثناء تواجدها في دبي.

وذلك في معرض دفاع إنجي عن نفسها بعد أزمة تسريب فيلم إباحي لها. مؤكدة أن لا علاقة لها بالفيديو وأنه تم تركيب صورتها عليه.

وقال إنجي: “اتركوني بحالي، ما بتخافوا الله”.

وزعمت إنجي في حينها أن الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل لفتاة تمارس الجنس قد تم تركيب صورة وجهها عليه.

انجي خوري تبكي بعد تسريب فيديو اباحي 🔥🔞 لها : حلوو عني هيدي مو انا .. pic.twitter.com/ck63bimGiW — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) January 25, 2022

لكنها عادت للصور والمقاطع الجريئة، والظهور بقمصان النوم، ما دفع المتابعين لسؤالها عن زوجها وموقفه من تصرفاتها.

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