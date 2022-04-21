“ظرفاء الغلابة”.. اعتقال 3 مصريين وفيديو “البطة” أغضب نظام السيسي (شاهد)

وطن – اعتقل النظام المصري 3 مواطنين من صناع المحتوى على مواقع التواصل اشتهروا باسم “ظرفاء الغلابة”، بسبب عدة مقاطع نشروها لهم يسخرون فيها من ارتفاع الأسعار الجنوني بمصر على طريقتهم الخاصة.

وتحظى قناة “ظرفاء الغلابة” على تطبيق “تيك توك” التي يقوم عليها المعتقلين الثلاثة المذكورين، بشعبية كبيرة وحققت نسب مشاهدات عالية.

ويتابع “ظرفاء الغلابة” ما يزيد عن 115 ألف شخص، وحصلت القناة على أكثر من 410 ألف إعجاب.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد وجهت نيابة أمن الدولة لهم، تهمة نشر أخبار كاذبة لانتقادهم غلاء الأسعار في مقاطع غنائية ساخرة يغلب عليها الطابع الفني.

موقع “المنصة” نقل عن المحامي إسلام سلامة، الذي حضر التحقيق مع الثلاثة بنيابة أمن الدولة، أنه تم إلقاء القبض عليهم في أسيوط، وتم ترحيلهم لنيابة أمن الدولة بالقاهرة، وتم عرضهم عليها خلال يومي الاثنين والثلاثاء.

ووجهت النيابة للمعتقلين تهم نشر أخبار كاذبة، كما أمرت حبسهم 15 يوما على ذمة القضية 440 لسنة 2022، ورحلوا لسجن أبو زعبل.

محامي المتهمين أفاد كذلك بأنهم ذكروا أمام وكيل النيابة، أنهم أنشأوا تلك القناة بهدف الربح، وأنهم ليس لديهم أي توجه سياسي ولا يتبعون أي جماعة.

وأوضح المحامي إسلام سلامة:”الثلاثة أشخاص المعتقليم لم يكملوا تعليمهم، ويعملون بحراسة العقارات ولا علاقة لهم بالعمل السياسي، وهدفهم كان المال من خلال المشاهدات.”

مقطع فيديو تمثيلي عن غلاء الأسعار

هذا المقطع، والذي يقدم مشهد تمثيلي على أغنية الأسعار والتي سبق وقدمها أكرم حسني في برنامجه أسعد الله مسائكم، المقطع الوحيد الذي يتطرق فيه ظرفاء الغلابة لانتقاد غلاء الأسعار بشكل ساخر ..

وكان المقطع الذي تسبب بأزمة لصناع محتوى “ظرفاء الغلابة” هو الفيديو الذي أظهرهم يجلسون فيه حول بطة، ويقومون بالدعاء ساخرين: “اللهم أجعل قبرها في بطوننا، اللهم أذقنا كبدتها، وقرب إلينا لسان عصفورها، اللهم إنا قد اشتقنا إلى مروخيتها”.

وحقق هذا المقطع مشاهدات عالية تجاوزت 10 مليون مشاهدة.

محامي المتهمين في تصريحاته لـ”المنصة” علق على هذا الفيديو بقوله:”لا يعد هذا المقطع، والذي يقدم مشهد تمثيلي على أغنية الأسعار والتي سبق وقدمها أكرم حسني في برنامجه أسعد الله مسائكم، المقطع الوحيد الذي يتطرق فيه ظرفاء الغلابة لانتقاد غلاء الأسعار بشكل ساخر.”

وكان أصحاب قناة “ظرفاء الغلابة” قد ردوا على انتقاد البعض لهم بسبب فيديو البطة، بزعم أنه يسخر من الدين.

وأوضحوا أن ما قدموه هدفه السخرية من ارتفاع الأسعار فقط، وأنهم سألوا أهل الدين وعلماء في الأزهر فأباحوا ما قدموه.

وأكثر مقطعين حازا المشاهدات على قناة “ظرفاء الغلابة” تطرقا إلى ارتفاع الأسعار من خلال كلمات على لحن شهير لأغنية لعبد الحليم حافظ “حبك نار”.

حيث تقول الأغنية المنشورة على جزئين: “الأسعار.. الأسعار نار ليه بتغليها، ليه تخليها تقطم وسطي وأروح أنا فيها.. فتش جيبي .. فتش جيبي تشوف محفظتي ده أنا من حوستي حشيها ورق عشان أنفخ فيها”.

بينما انتقدت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية ما وصفته بسياسة تكميم الأفواه في مصر، التي ينتهجها نظام عبدالفتاح السيسي.

وباتت سجون السيسي تمتلأ بآلاف المعارضين حيث أصبحت الدولة لا تسمح لأحد بتوجيه مجرد انتقاد للسلطة، وبات القمع والتنكيل والسجن وفي أحيان كثيرة القتل مصير كل من يشير بالانتقاد للسيسي ونظامه.

اقرأ أيضا: