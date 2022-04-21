الخميس, أبريل 21, 2022
الرئيسيةحياتنازينب اليعربية من سلطنة عمان .. امرأة بـ100 رجل (شاهد)
حياتنا

زينب اليعربية من سلطنة عمان .. امرأة بـ100 رجل (شاهد)

باسل النجار
كتب باسل النجار
زينب اليعربية من سلطنة عمان watanserb.com
زينب اليعربية

وطن – سلطت وكالة الأنباء العمانية الضوء على قصة فريدة لسيدة عمانية، تدعى زينب بنت علي اليعربية من ولاية “مصيرة” بمحافظة جنوب الشرقية.

وكما يقول المثل الشعبي فإن زينب اليعربية هي “امرأة بـ100” رجل، حيث تعمل مركز لإصلاح السيارات وتقوم بوظيفة الميكانيكي في إصلاح السيارات وأعطالها والتعامل معها بحرفية عالية.

ولم ترغب زينب بحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، بأن تكون لها حياة نمطية رتيبة فاختارت أن تشق طريقها الخاص.

وتتعامل مع قطع الغيار وزيوت التشحيم وتغيير القطع التالفة، إلى أن أصبحت ماهرة في إصلاح المركبات.

زينب اليعربية تقوم بكل الأعمال الفنية والميكانيكية مثل فك شمعات الاحتراق، والتعامل مع المحرك بشكل مباشر. من خلال فك غطاء المحرك والبحث عن العطل الفني، بالإضافة إلى فحص المركبة بشكل عام.

تفاعل 

وتفاعل العديد من العمانيين مع قصة زينب. مشيرين في التعليقات إلى أن المركز الذي تعمل فيه هو ملك والدها المتوفي ويديره الآن أخوها الذي يدعى صالح.

وأثنى عليها “أبوسيف” بالقول:”الله يوفقها و يفتح عليها باب الرزق، الشغل ما عيب ولا خطء.”

واستشهد بنموذج مشابه في الإمارات:”حتى في دولة الامارات في بنت تعمل في هذا المجال والدولة شجعتها على الاستمرار، شجعوا ابناء الوطن مثل ما تشجعوا الاخرين.”

بينما شجعها عبدالله العوفي مغردا:”أعتقد وظيفة مناسبة وأتمنى يخصص هذا الكراج للنساء لإصلاح سيارتهن. فكم من امرأة تملك سيارة ولا يوجد أحد من أهلها الرجال يأخذ المركبة إلى الكراج”.

بينما انتقد آخرون عمل زينب اليعربية بمثل هذه الوظيفة، معتبرين أنها مهنة لا تناسب النساء.

وكتب مغرد:”بغض النظر عن هذه الوظيفة فهي لاتناسب المرأة بشكل عام.. نسأل الله أن يرزقها وظيفة تليق بمكانة المرأة العمانية ونتمنى من وزارة العمل توفير الوظيفة المناسبة لها.”

وتساءل علي بن سعيد الهلالي:”وهل عملها في الكراج يعتبر مفخرة للبلد لأنها أصبحت مجبورة للعمل لتوفير لقمة العيش؟.. من وجهة نظري عار على الحكومة أن تعمل المواطنة في مثل هذه الوظائف وبلدنا فيها خير.”

وخالف حساب باسم “المهلب ابن أبي صفرة” هذا الرأي واعتبره انتقادا في غير محله.

كما أوضح:”قد يأتي قائل كثير الحساسية والإنتقاد في غير محله، ويقول ما الذي دفع الفتاة العُمانية أن تقفز على ميادين الرجال إلاّ بسبب فقرها وسد رمق أسرتها، دون الأخذفي الاعتبار بأن هناك مهارات ورغبات وطاقات لدى الفتاة تقوم بأدائها لأعمال بعينها دون غيرها، ولو تسلقت بعض الأخطار .”

انتقاد لرؤية البعض أن هذه الوظيفة غير مناسبة للمرأة العمانية

كما استنكر آخرون التناقض في رؤية البعض أن هذه الوظيفة غير مناسبة للمرأة العمانية، بينما أثنوا قبل ذلك على نموذج مشابه في الإمارات.

وفي هذا السياق كتب أحمد عمر:”سبحان الله كان في بنت من دولة خليجية تمتهن نفس الوظيفة وجاها اتصال من أحد الشيوخ يبارك لها ويهنيها وكلكم فرحتولها.. تنقاض غريب”.

في حين قال مغرد آخر:”شيء جميل ونفتخر بالبنات اللي تجتهد وتسعى للرزق. وبنفس الوقت تنمى هواية أو حب لشي تجيده ..إلى الأمام ووفقك الله يازينب.”

وفي التعليقات اقتحرت منيرة الهنائي:”طيب أنا اقترح لو تعمل كراج للسيارات النسائية ومعاها مغسلة سيارات مع زاوية لألعاب الأطفال. بما أن بعض النساء في بعض الأحيان ما تقدر تروح الكراج لتصليح السيارة وما يحصلن احد يشلهن السيارة للكراج.”

كما كتب عبدالعزيز السعيدي:”لله درها، كانت العمانية ولا زالت وسوف تظل – إن شاء الله- رمزا للعطاء ولله الحمد.”

ومنذ تولي السلطان هيثم بن طارق، مقاليد الحكم في سلطنة عمان، تولي زوجته “السيدة الجليلة” عهد بنت عبدالله البوسعيدية، أهمية كبيرة لدعم المرأة العمانية وتعزيز مكانتها في المجتمع.

اقرأ أيضاً:

المصدروكالة الأنباء العمانية
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC