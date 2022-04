ريال مدريد يقترب خطوة نحو حسم اللقب .. جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022

وطن – يحلق فريق ريال مدريد بعيداً في صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2021-2022، بعد فوزه الأخير خارج ميدانه على منافسه أوساسونا بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال33.

ثلاثية ريال مدريد في شباك أوساسونا

وحقق فريق ريال مدريد “الملكي” الفوز الثمين على أوساسونا بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف، في المباراة المثيرة والقوية بدوري الليغا الإسبانية هذا الموسم.

وأحرز فريق الريال أولى أهداف اللقاء عن طريق النجم النمساوي المخضرم دافيد ألابا، في الدقيقة ال12 بعد تمريرة رائعة من الفرنسي كريم بنزيما.

كما وأدرك صاحب الأرض أوساسونا هدف التعادل سريعاً في الدقيقة ال13، من توقيع اللاعب أنتي بوديمير. وعاد فريق ريال مدريد لتقدم في النتيجة بهدف عن طريق الإسباني ماركو أسينسيو في الدقيقة ال45.

👣 One step closer to the @LaLigaEN title!

👇 Re-watch our best moments from #OsasunaRealMadrid! 👇 — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) April 20, 2022

وسجل الريال الهدف القاتل وخطف النقاط الثالثة الغالية من منافسه أوساسونا، بهدف ثالث في الدقيقة السادسة من الوقت البديل. من توقيع الإسباني لوكاس فاسكيز بعد تمريرة ساحرة من البرازيلي فنيسيوس جونيور.

ويتبقى للفريق الميرينغي 4 نقاط فقط خلال الجولات الخمس المتبقية على ختام منافسات الدوري الإسباني، من أجل التتويج باللقب ال35 في تاريخ مسيرته الكروية.

بنزيما وإهدار ركلتي جزاء

وأهدر قائد الفريق الملكي كريم بنزيما ركلتي جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة، بعد تمكن حارس مرمى أوساسونا من التصدي لهما.

الأسطورة كريم بنزيما عبر انستجرام: شكراً لكم يا رفاق 🙌🏻🤍 غير محظوظ الليلة 🤷‍♂️😅#Alhamdulillah 🤲🏼❤ pic.twitter.com/NYegnvM3A1 — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 20, 2022

كما ويعد بنزيما أول لاعب في تاريخ الدوري الإسباني، يهدر ركلتي جزاء في مباراة واحد. وفق شبكة قنوات ” بين سبورت” الرياضية القطرية.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع فريق ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني 2022 برصيد 78 نقطة، كما ويليه في الوصافة بفارق كبير جاره أتلتيكو مدريد برصيد 61 نقطة.

وجاء فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 60 نقطة، متساوياً بذلك مع إشبيلية بنفس النقاط في المركز الرابع من الترتيب.

كما وآتى في المركز الخامس فريق ريال بيتيس برصيد 57 نقطة، ويليه ريال سوسيداد في المركز السادس برصيد 55 نقطة.

وفي المركز السابع جاء فريق فياريال برصيد 52 نقطة، بينما في المركز الثامن آتى فريق أتلتيك بيلباو برصيد 45 نقطة.

كما وبفارق نقطة عن صاحب المركز التاسع فريق أوساسونا برصيد 44 نقطة، أما في المركز العاشر جاء فريق فالنسيا برصيد 42 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

قد يهمك أيضاً: