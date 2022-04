وطن – تشهد مجموعة “الفطيم” العملاقة المملوكة للمليادير الراحل ماجد الفطيم، خلافا كبيرا بين الورثة ما سيتسبب بتغيرات كبيرة داخل المجموعة، بحسب ما ذكرت وكالة “بلومبيرغ”.

وترك ميراث الفطيم بحسب التقرير الذي ترجمته (وطن) دون حل عندما توفي مالكها الثمانيني في ديسمبر.

We are deeply saddened to announce that our beloved founder, Mr Majid Al Futtaim, passed away on the 17 December 2021. (1/6) pic.twitter.com/3UWnNFIdYe

— Majid Al Futtaim (@MajidAlFuttaim) December 17, 2021