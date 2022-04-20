قائد عسكري أوكراني في ماريوبول يستجدي: نواجه ساعاتنا الأخيرة

وطن – حذر قائد عسكري أوكراني مختبأ في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول ، الأربعاء، من أن قواته في مواجهة “آخر أيامها ، إن لم يكن ساعات” بعد رفض الجنود إنذار موسكو بإلقاء أسلحتهم.

وقال سيرهي فولينا، وهو أحد أفراد مشاة البحرية الأوكرانية الذين يدافعون عن المدينة من التقدم الروسي، إن جنود فلاديمير بوتين يفوقونهم عددًا بعشرة إلى واحد وناشد المساعدة في إجلاء المدنيين الجرحى.

ويحاصر الآلاف من المدنيين والقوات الآن في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول ، آخر جيب رئيسي للمقاومة الأوكرانية في المدينة الساحلية الاستراتيجية ، حيث تكثف روسيا هجومها في شرق أوكرانيا.

مناشدة لقادة العالم لإجلاء الأطفال والمدنيين

في حين حث فولينا، من اللواء 36 مشاة البحرية المنفصل، قادة العالم على مساعدة المدنيين – بمن فيهم النساء والأطفال – والجنود الأوكرانيون على الفرار ونقلهم إلى بر الأمان على أراضي دولة ثالثة.

ووصف مستشار لرئيس بلدية ماريوبول “الوضع الرهيب” في المجمع المُحاصر وذكر أن ما يصل إلى 2000 شخص – معظمهم من النساء والأطفال – ليس لديهم إمدادات “طبيعية” من مياه الشرب والطعام والهواء النقي.

اقتراب الموعد النهائي للاستسلام

ووجه فولينا “النداء من أجل حياتنا” مع اقتراب الموعد النهائي للجنود الأوكرانيين الذين يدافعون عن ماريوبول للاستسلام وإلقاء أسلحتهم بسرعة.

في حين قال فولينا في مقطع الفيديو: ‘هذا هو نداءنا للعالم. قد يكون هذا آخر نداء في حياتنا. ربما نواجه أيامنا الأخيرة ، إن لم يكن ساعات”.

وأضاف: “العدو يفوقنا عددًا بنسبة 10 إلى واحد. لديهم ميزة في الجو ، في المدفعية ، في قواتهم على الأرض، في المعدات والدبابات”.

بينما تابع قائلا: “نحن ندافع عن شيء واحد فقط – مصنع آزوفستال. بالإضافة إلى الأفراد العسكريين ، هناك أيضًا مدنيون سقطوا ضحايا هذه الحرب”.

نحن نناشد ونناشد جميع قادة العالم لمساعدتنا. نطلب منهم استخدام إجراءات “الاستخراج” ونقلنا إلى أراضي دولة طرف ثالث “.

تحذير موسكو لمقاتلي ماريوبول

وطالبت موسكو، في آخر إنذار أصدرته في معركتها للسيطرة على ماريوبول ، المدافعين عن المدينة بالاستسلام يوم الأربعاء بحلول الساعة 1400 بتوقيت موسكو (1100 بتوقيت جرينتش). وقالت وزارة الدفاع الروسية إن ممرًا إنسانيًا سيفتح أمام الجنود الأوكرانيين الذين ألقوا أسلحتهم.

في حين زعم الانفصاليون المدعومون من روسيا أن خمسة جنود أوكرانيين ألقوا أسلحتهم وغادروا مصنع آزوفستال. وتم إجلاء أكثر من 140 مدنياً. ولم يكن هناك تأكيد لهذا من كييف.

بينما لا تزال القوات الأوكرانية التي دافعت عن المدينة لمدة سبعة أسابيع مستمرة في الدفاع عن مصنع الصلب. حيث يبحث مئات المدنيين عن مأوى من القصف الروسي المتواصل.

وشهدت ماريوبول، التي حاصرتها القوات الروسية منذ أسابيع، أعنف قتال وأكبر دمار شامل منذ أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير.

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