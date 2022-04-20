“سحب الثقة من السيسي” مطلب شعبي في مصر يصدم النظام

وطن – يتصدر وسم بعنوان “سحب الثقة من السيسي” التريند المصري بتويتر منذ 3 أيام، وسط حالة غضب كبيرة تجاه النظام الحالي وسياساته على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

#سحب_الثقه_من_السيسي متصدر تويتر بقاله ٣ أيام. وده مؤشر ولو تعلمون عظيم! — Amr Waked (@amrwaked) April 20, 2022

وعبر الوسم دونت آلاف التغريدات المطالبة بسحب الثقة من عبدالفتاح السيسي ونظامه، وإنقاذ مصر قبل فوات الأوان.

ودشن معارضون للنظام موقعا إلكترونيا شمل استمارة لسحب الثقة من السيسي، مرفقة بأسباب ذلك ووقع آلاف المصريين عليها إلكترونيا.

اذا كنت ترغب في سحب الثقة من السيسي وأعوانه يا ريت تدخل تملأ الإستمارة دي اونلاين.

الموضوع ما بقاش مستحمل صبر اكتر من كده.

سحب الثقة منهم اصبح واجب وطني.https://t.co/OduTZbgQkh https://t.co/aY7Obcbdsk — Amr Waked (@amrwaked) April 18, 2022

وشملت استمارة سحب الثقة من السيسي وبرلمانه أسباب تلك الحملة بحسب ما رصدت (وطن).

وقال مدشنوا الاستمارة إنهم أقدموا على ذلك بسبب غلاء الأسعار وضياع حقوق الفلاحين، وطرد عمال المصانع وتشريد شباب مصر وتركهم بلا وظائف.

وأيضا بسبب تردي الأوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق، وكذلك الوضع التعليمي والصحي.

كما تطرقت استمارة سحب الثقة من السيسي إلى عمليات هدم المنازل التي يقوم بها النظام خارج إطار القانون، ووجود 65 ألف معتقل في سجون النظام بدون محاكمة وتعذيب المواطنين.

كما اتهمت الاستمارة السيسي أيضا بالتفريط في أرض مصر وبيع تيران وصنافير، وتضييع حق القاهرة في مياه النيل.

وأشارت كذلك إلى التعديلات المفاجئة التي أجراها رئيس النظام المصري على الدستور، لتسمح له بالبقاء في الحكم لعام 2034. وكذلك احتكار الجيش للصناديق السيادية وأموال البلاد.

إنطلاق حملة شعبية مصرية واسعة تطالب بتنحي السيسي.#سحب_الثقه_من_السيسي pic.twitter.com/Nx7bY7S14S — نحو الحرية (@hureyaksa) April 20, 2022

انهيار اقتصادي في مصر

كما أرجع العديد من النشطاء المصريين مطلبهم هذا بسبب الانهيار الاقتصادي الذي تشهده مصر، حيث وصلت ديون البلاد الداخلية والخارجية لأرقام كارثية غير مسبوقة تنذر بمصير لبنان التي أعلنت إفلاسها قبل أيام.

هذا بالإضافة إلى تسليط المصريين الضوء على الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان الذي يرتكبها النظام المصري، من اعتقال المعارضين وتعذيبهم لسنوات فضلا عن تكميم الأفواه وتسخير جميع أجهزة الدولة لخدمة فرد واحد ورؤيته.

اياك أن تخسر معركة المصطلحات هشتاج #سحب_الثقه_من_السيسي مصطلح فاسد لأننا لم نطرح فيه الثقة لنسحبها هذا انقلابي غير منتخب فطبيعي لا ثقة فيه من الأساس. pic.twitter.com/yIjoeYqg0q — محمد جمال هلال (@gamal_helal) April 19, 2022

واستشهد البعض في هذا الصدد بالإحصائيات عن عدد النشطاء والمعتقلين الذين ماتوا داخل سجون السيسي منذ توليه الحكم، سواء بأحكام الإعدام التي استندت لمزاعم واهية وقضاء مسيس، أو الذين توفوا جراء الإهمال الطبي والتعذيب في قتل متعمد بالبطيء.

وكان آخر هذه الحالات التي أصبحت أكثر من أن تحصى، هي وفاة الباحث الاقتصادي المصري أيمن هدهود بعد اعتقاله وتعذيبه وإيداعه مستشفى أمراض نفسية وعصبية.

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حتى أن خبر وفاة “هدهود” أخفي عن أسرته لفترة وتم وضع جثمانه في ثلاجة الموتى لعدة أسابيع.

-مصر افلست من غير حرب

-سيناء رجعت لليهود من غير حرب

-النيل ضاع من غير حرب

-إسرائيل أصبحت حرة الحركة في خليج العقبة من غير حرب

-المصريين بيتهجروا من سيناء من غير حرب

-إسرائيل بتشتري أصول مصر عن طريق الإمارات من غير حرب

⬅️كل ده عملته🇮🇱 من غير ما تخسر جندي واحد#سحب_الثقه_من_السيسي pic.twitter.com/0DMIL3lsBW — إبراهيم محسن (@IbrahimMohsen47) April 18, 2022

ولاقت هذه الاستمارة استجابة واسعة من قبل المصريين.

وكتب أحد النشطاء:”تم التوقيع بالحروف الأولي من اسمي و محافظتي. ومش فارق معايا الصراحة إن أجهزة السيسي تعرفني.. إحنا كدا كدا نازلين قريب وهنعرف بعض عالأرض.. الثورة المرة دي هتكون مختلفة وهتجيب سلم الفساد والخيانة من فوق لتحت.”

كما علق آخر على السماح للإسرائيليين بدخول سيناء وإغلاقها في وجه المصريين بقوله:”دخول اليهود بالشكل ده ملوش غير معنى واحد ان سينا اتسملت للكيان الصهيوني على طبق من ذهب. وكفاية كده واوعوا تغنوا وتقولوا سيناء رجعت كاملة ومصر اليوم في عيد لأ مصر اليوم في بيع وتفريط.”

دخول اليهود بالشكل ده ملوش غير معنى واحد ان سينا اتسملت للكيان الصهيوني على طبق من ذهب وكفاية كده واوعوا تغنوا وتقولوا سيناء رجعت كاملة ومصر اليوم في عيد لأ مصر اليوم في بيع وتفريط #ابن_مليكه_بيسلم_سينا #سحب_الثقه_من_السيسي pic.twitter.com/LBeejTNpe0 — 🇪🇬🥇سَعِيد 🇵🇸 (@egyptionsa3ed22) April 18, 2022

كما دون السياسي المصري محمود فتحي:”إلى الناشطين الذين يريدون سحب_الثقة_من_السيسي: المفروض أنكم تعلمتم طوال سنوات أن السيسي لن يرحل بمجرد هاشتاج؛ بل سيرحل بالاتحاد في بناء تيار شعبي وقيادة جماعية وخطة.”

وغرد الدكتور عصام عبدالشافي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية:”إن كان فيها من هو حريص عليها، إن كان فيها من يدرك أن هذا النظام جاء لتدمير أرضها وشعبها وثرواتها. وجاء لتدمير أمنها القومي

بتفريطه في الجزر والمياه والغاز، وبإفراطه في الديون وبيع الأصول فيجب سحب الثقة من السيسي.

#سحب_الثقه_من_السيسي

إن كان فيها من هو حريص عليها

إن كان فيها من يدرك أن هذا النظام

جاء لتدمير أرضها وشعبها وثرواتها

جاء لتدمير أمنها القومي

بتفريطه في الجزر والمياه والغاز

بإفراطه في الديون وبيع الأصول مصر تستحق الأفضل

بأيدي الشرفاء المخلصين من أبنائها

وهم كُثر في كل المجالات — د. عصام عبد الشافي ـ Essam Abdelshafy (@essamashafy) April 20, 2022

وتابع مؤكدا:”مصر تستحق الأفضل بأيدي الشرفاء المخلصين من أبنائها وهم كُثر في كل المجالات.”

(المصدر: رصد وطن – مواقع التواصل)

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