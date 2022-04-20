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رياضة

جماهير ليفربول تتعاطف مع كريستيانو رونالدو بعد وفاة طفله (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تضامن جماهير ليفربول مع كريستيانو رونالدو بعد وفاة طفله watanserb.com
تضامن جماهير ليفربول مع كريستيانو رونالدو بعد وفاة طفله

وطن – لن تسير وحدك أبداً، بهذه العبارة تضامن جماهير ليفربول داخل مدرجات ملعب الآنفليد مع كريستيانو رونالدو، بعد وقوفهم في الدقيقة السابعة من مباراة فريقهم أمام مانشستر يونايتد في منافسات الدوري الإنجليزي.

جماهير ليفربول ودعم رونالدو

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع الفيديو. التي أظهرت وقوف جماهير ليفربول ” الريدز” عند الدقيقة السابعة من عمر زمن المباراة أمام الشياطين الحمر، رافعين لافتات كتب عليها: ” لن تسير وحدك أبداً”. تعبيراً عن دعمهم للدون كريستيانو رونالدو.

ولم يقتصر الأمر فحسب على اللفتة الإنسانية التي ظهر بها جماهير الريدز في المباراة، بل تعاطف معه العديد من الأندية في القارة الأوروبية، عقب إعلان رونالدو عن وفاة طفله التوأم من صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز.

كما وغاب النجم البرتغالي رونالدو عن مباراة القمة. أمام ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز على ميدانه برباعية نظيفة دون مقابل، بقرار من إدارة النادي بعد حادثة وفاة طفله.

وفاة ابن كريستيانو رونالدو

وأعلن نجم مانشستر يونايتد رونالدو في بيان مشترك مع صديقته جورجينا. عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، عن وفاة أحد طفليه أثناء الولادة وهو ابنه. فيما رزق بمولودة جديدة.

ولدى صاروخ ماديرا رونالدو البالغ من العمر 37 عاماً، خمسة أطفال وهم كريستيانو جونيور من أم مجهولة وهم أكبرهم، وإيفا وماتيو من أم بديلة. وألانا مارتينا والمودة الجديدة من الإسبانية جورجينا. الذي ارتبط بها الدون في عام 2017.

كما وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن عودة الدون رونالدو إلى تدريبات فريقه مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” الإنجليزي، استعداداً للمواجهة القوية القادمة أمام أرسنال الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن فريق مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس متساوياً بنفس النقاط ، مع أرسنال صاحب المركز الخامس. برصيد 54 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي “البريميرليج” للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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