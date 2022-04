جماهير ليفربول تتعاطف مع كريستيانو رونالدو بعد وفاة طفله (فيديو)

وطن – لن تسير وحدك أبداً، بهذه العبارة تضامن جماهير ليفربول داخل مدرجات ملعب الآنفليد مع كريستيانو رونالدو، بعد وقوفهم في الدقيقة السابعة من مباراة فريقهم أمام مانشستر يونايتد في منافسات الدوري الإنجليزي.

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع الفيديو. التي أظهرت وقوف جماهير ليفربول ” الريدز” عند الدقيقة السابعة من عمر زمن المباراة أمام الشياطين الحمر، رافعين لافتات كتب عليها: ” لن تسير وحدك أبداً”. تعبيراً عن دعمهم للدون كريستيانو رونالدو.

ولم يقتصر الأمر فحسب على اللفتة الإنسانية التي ظهر بها جماهير الريدز في المباراة، بل تعاطف معه العديد من الأندية في القارة الأوروبية، عقب إعلان رونالدو عن وفاة طفله التوأم من صديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز.

The whole of Anfield rise in support of @Cristiano and his family ❤️🙏🏽

كما وغاب النجم البرتغالي رونالدو عن مباراة القمة. أمام ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز على ميدانه برباعية نظيفة دون مقابل، بقرار من إدارة النادي بعد حادثة وفاة طفله.

وأعلن نجم مانشستر يونايتد رونالدو في بيان مشترك مع صديقته جورجينا. عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، عن وفاة أحد طفليه أثناء الولادة وهو ابنه. فيما رزق بمولودة جديدة.

ولدى صاروخ ماديرا رونالدو البالغ من العمر 37 عاماً، خمسة أطفال وهم كريستيانو جونيور من أم مجهولة وهم أكبرهم، وإيفا وماتيو من أم بديلة. وألانا مارتينا والمودة الجديدة من الإسبانية جورجينا. الذي ارتبط بها الدون في عام 2017.

All love. Unity and support for @Cristiano during today's 7th minute tribute at Anfield.

Our thoughts are with him and his family ❤️❤️ pic.twitter.com/n6ecytx0Pq

— Premier League USA (@PLinUSA) April 19, 2022