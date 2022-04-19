سجن جديد في سيناء بسعة 20 ألف نزيل.. هدية “السيسي” الجديدة للمصريين

وطن – تعمل وزارة الداخلية المصرية حاليًا على بناء مجمع سجون جديد في سيناء، شمال شرق البلاد، يكفي لاستيعاب 20 ألف نزيل.

وتأتي هذه الأنباء وسط دعوات متواصلة للإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين المحتجزين في سجون البلاد منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2013.

السجن الجديد يقع في منطقة “الجفجفة” وسط سيناء

وقال مصدران مطلعان، إن السجن الجديد يقع في منطقة الجفجفة وسط سيناء، وأن بنائه بدأ في أغسطس من العام الماضي. حيث اوضحا أن المشروع تشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووفقا للمصادر، فإن مجمع السجن يقام في منطقة كانت في السابق مزارع زيتون مملوكة للسكان المحليين وستصل إلى خمسة كيلومترات. حيث أكد موقع “ميدل إيست آي“، إنه تم التحقق من المعلومات من قبل موقع “مدى مصر” الذي حصل على تصاميم وتقارير هندسية نفذت بناء على طلب الجيش.

وسيشمل مجمع السجن أربعة سجون عادية وسجنين شديدي الحراسة بسعة إجمالية قدرها 20،064 نزيلاً.

وأضافت المصادر أن تصميم السجن سيكون على غرار مجمع سجن وادي النطرون، الذي أعلن السيسي في سبتمبر / أيلول أنه أكبر سجن في البلاد.

وقال السيسي لقناة تلفزيونية العام الماضي إن سجن وادي النطرون سيكون سجناً “على الطراز الأمريكي بالكامل” يتبعه “سبعة أو ثمانية” مشاريع أخرى مماثلة في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف في تصريحات أثارت ردود فعل غاضبة من أوضاع حقوق الإنسان في السجون منذ وصوله إلى السلطة: “السجين في المجمع سيقضي عقوبته بطريقة إنسانية.

وأعقب سجن وادي النطرون افتتاح مجمع سجون بدر في يناير / كانون الثاني، والذي أطلق عليه اسم “مركز الإصلاح والتأهيل” في مدينة بدر الواقعة على بعد 65 كيلومترًا شرق القاهرة.

وشيدت إدارة السيسي أكثر من ثلث السجون الحالية في البلاد، والتي تقدر بنحو 81 سجناً.

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