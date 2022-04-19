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محمد بن سلمان ينافس بوتين وجونغ أون في استفتاء عالمي حول الأسوأ

باسل النجار
كتب باسل النجار
محمد بن سلمان watanserb.com
العالم سيكون أفضل في حالة عدم وجود محمد بن سلمان

وطن – أجرت مؤسسة “مورنينغ كونسلت morningconsult” استطلاعا للرأي عن أن العالم سيكون أفضل في حالة عدم وجود بعض زعماء الدول، وذكرت ضمن الاستفتاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حاكم المملكة الفعلي.

وطرحت المؤسسة الأمريكية ضمن استطلاعها أسماء، فلاديمير بوتين، وكيم جونغ أون، وتشي جين بينغ، وجو بايدن، وإبراهيم رئيسي، ومحمد بن سلمان وفلوديمير زيلينسكي.

الاستطلاع الذي أجرته “مورينغ كونسيلت” على موقعها الرسمي، أظهر أن 83% من الاميركيين يرون ان العالم سيكون افضل بدون فلاديمير بوتين، مقابل 78% لكيم جونغ أون.

فيما جاء التصويت بـ59% لتشي جين بينغ، و51% لجو بايدن، و39% لابراهيم رئيسي و37% لمحمد بن سلمان و12% لفلوديمير زيلينسكي.

ولفتت المؤسسة إلى أنه تم إجراء الاستطلاع هذا في الفترة من 9 إلى 11 أبريل 2022، من بين عينة تمثيلية من ناخبين مسجلين في الولايات المتحدة.

العالم أفضل من دون بوتين

كما ذكر موقع “مورينغ كونسيلت”: تعتقد الغالبية العظمى من الناخبين الأمريكيين أن العالم سيكون مكانًا أفضل بدون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السلطة، وفقًا لمسح جديد أجرته مؤسسة Morning Consult. ويقول نصفهم تقريبًا إنه لا ينبغي رفع العقوبات الغربية عن موسكو حتى الإطاحة به.

وتابع أنه من المرجح أن يقول الجمهوريون أن العالم سيكون مكانًا أفضل بدون الرئيس الأمريكي جو بايدن في السلطة.

من ناحية أخرى، حصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على درجات عالية من جميع المصوتين ، حيث قال 2 من كل 3 (64٪) إن العالم سيكون مكانًا أسوأ بدونه في السلطة.

وجاء ذلك بسبب قصص عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والتعذيب والاغتصاب التي تعرض لها المدنيون الخارجون من أجزاء من أوكرانيا على يد الغزاة الروس والغضب الذي يواجهه بوتين في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك ، كان البيت الأبيض واضحًا في أنه لا يسعى لتغيير النظام في روسيا. وبدلاً من ذلك اتبع برنامج عقوبات ضد حكومة بوتين.

لكن يمكن أن تصبح الأنظمة أكثر قمعية بعد تعرضها للعقوبات ، وغالبًا ما تشدد الرقابة وتدمير هياكل السلطة البديلة التي قد تطيح بالنظام الدائم. خذ كوريا الشمالية على سبيل المثال، حيث سلالة كيم الراسخة بعد سبعة عقود من العقوبات.

أوكرانيا ، من جانبها ، تضغط أيضًا على المجتمع الدولي للرضوخ لمطالبها الخاصة بالتعويضات – حتى بالنسبة إلى النوع الذي لن تحتاج روسيا إلى الموافقة عليه: تريد كييف الإذن بمصادرة الأصول الروسية وبيعها للمساعدة في تغطية تكاليف إعادة البناء. .

ويعتقد المصوتون الأمريكيون بأغلبية ساحقة (81٪) أن بوتين يجب أن يواجه محاكمة دولية لارتكابه جرائم حرب. لكنهم أقل ثقة بشأن هيئة الأمم المتحدة المخولة بالسعي لتحقيق العدالة، حيث سمع 51٪ فقط عن المحكمة الجنائية الدولية.

ومن بين الذين سمعوا عن المحكمة، فإن الثقة في سلطتها مفقودة. حيث قال 36٪ من المصوتين فقط إن المحكمة فعالة في التعامل مع جرائم الحرب.

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المصدرمورنينغ كونسلت morningconsult
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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