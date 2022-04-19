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رياضة

كاسيميرو مهدد بالغياب عن مواجهة السيتي في دوري الأبطال

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
كاسيميرو مهدد بالغياب عن مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا watanserb.com
إصابة كاسيميرو نجم فريق ريال مدريد الإسباني

وطن – أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن النجم البرازيلي كاسيميرو 30 عاماً، لاعب وسط فريق ريال مدريد قد يحرم من المشاركة مع الفريق الملكي أمام مانشستر سيتي القادمة، في ذهاب دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

إصابة كاسيميرو

وقالت الصحفية الإسبانية “آرانتشا رودريجيز”، بأن نجم الريال كاسيميرو يغيب عن مباراة أوساسونا في منافسات الجولة ال33 من الدوري الإسباني الممتاز، بسبب مشاكل بدنية قد تحرمه من المشاركة مع تشكيلة الفريق الملكي في مواجهة منافسه مانشستر سيتي على ملعب “استاد الاتحاد” الأسبوع المقبل.

وسيواجهة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في ال26. من شهر إبريل/ نيسان الجاري، في ذهاب دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، على أن تكون مباراة العودة الحاسمة لهذا الدور في ال4 من شهر مايو/ أيار المقبل.

وبينت، أن اللاعب لم يشارك في مران فريقه الأخير، في إطار الاستعداد لمباراة أوساسونا، الأربعاء، ضمن منافسات دوري الليغا الإسبانية لهذا الموسم.

كما ولم يشارك البرازيلي كاسيميرو في مواجهة القمة الماضية أمام إشبيلية. بسبب عقوبة الإيقاف، لكن اللاعب في المران الجماعي ما قبل الأخير شعر بمشكلات بدنية، أدت إلى خروجه من قائمة التشكيلة المشاركة في مواجهة أوساسونا.

وانضم اللاعب إلى صفوف ريال مدريد في عام 2013 بعد انتهاء فترة إعارته مع الفريق الملكي، قادماً من نادي ساو باولو البرازيلي. كما وجدد عقده مؤخراً مع الفريق حتى صيف عام 2025.

غيابات ريال مدريد

وينضم نجم الريال كاسيميرو إلى قائمة اللاعبين المصابين، برفقة البلجيكي إيدين هازارد، ومارسيلو. وفيرلاند ميندي، وخيسوس فاييخو، مع عودة الصربي لوكا يوفيتش والإسباني داني سيبايوس.

ويتربع فريق ريال مدريد على صدارة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم. برصيد 75 نقطة، بفارق 15 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة الذي جاء في وصافة الترتيب برصيد 60 نقطة. متساوياً بنفس الرصيد من النقاط مع إشبيلة وأتلتيكو مدريد.

( المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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