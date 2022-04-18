مدعي النبوة في مصر يتجول على حصان أبيض بالشوارع! (فيديو)

وطن – ضجت مواقع التواصل المصرية بأنباء ضبط “مدعي النبوة” في محافظة الإسماعيلية.

مدعي النبوة في الإسماعيلية

وكان ناشطون تداولوا ما يفيد أن شخصا كان يمتطي حصانا أبيضا، ويسير في شوارع الإسماعيلية يدعي النبوة.

ماسكين واحد في الإسماعيلية راكب حصان وبيدّعي النبوّة 😂😂 — هوسني هوسني.. (@hosni74H) April 18, 2022

الأمر الذي دفع السلطات المصرية للتحرك، وبالفعل أعلنت وزرارة الداخلية المصرية، الاثنين، القبض على هذا الشخص “مدعي النبوة”.

وبحسب بيان الداخلية فإنه تم تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وأن “له معلومات جنائية”.

تم تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان #الإسماعيلية "له معلومات جنائية" ويمتلك عدد (2) حصان يقوم بتأجيرهما للصبية بالمتنزهات والحدائق العامة ، وأنه من مدمنى المواد المخدرة ، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه

تم إتخاذ الإجراءات القانونية . pic.twitter.com/RddF2F5WTb — وزارة الداخلية (@moiegy) April 18, 2022

كما أوضح البيان أن هذا الشخص يمتلك عدد (2) حصان يقوم بتأجيرهما للصبية بالمتنزهات والحدائق العامة.

بينما أضاف بيان الداخلية أن الشخص المضبوط من مدمنى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

سبقه نشأت منذر

ويشار إلى أنه في يناير الماضي ظهر مصري مقيم بلبنان اسمه نشأت عبدالنور ادعى النبوة، وأطلق على نفسه اسم “الحكيم نشأت منذر”.

النبي نشأت قبل البعثه ..كان شغال طبال . بيتدرب علي الرساله😁 pic.twitter.com/zIU06bSFml — AHMD (@B_0_K_a) January 19, 2022

وذكر ناشطون وقتها أن مدعي النبوة نشأت منذر، أصله من كفر الزيات في مصر. ومقيم في لبنان منذ فترة طويلة.

مدعي النبوة اللبناني نشأت مجد النور يعلن اعتزاله النبوة. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) January 27, 2022

إلا أنه بعد أيام من طلب أمين الفتوى بلبنان أمين الكردي، النيابة العامة التمييزية باتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق نشأت، أعلن نشأت منذر اعتزاله بعد الضجة التي أثارها.

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