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مدعي النبوة في مصر يتجول على حصان أبيض بالشوارع! (فيديو)

"الشخص المضبوط من مدمني المواد المخدرة"

باسل النجار
كتب باسل النجار
قوات الأمن المصرية تلقي القبض على مدعي النبوة في الإسماعيلية watanserb.com
قوات الأمن المصرية

وطن – ضجت مواقع التواصل المصرية بأنباء ضبط “مدعي النبوة” في محافظة الإسماعيلية.

مدعي النبوة في الإسماعيلية

وكان ناشطون تداولوا ما يفيد أن شخصا كان يمتطي حصانا أبيضا، ويسير في شوارع الإسماعيلية يدعي النبوة.

الأمر الذي دفع السلطات المصرية للتحرك، وبالفعل أعلنت وزرارة الداخلية المصرية، الاثنين، القبض على هذا الشخص “مدعي النبوة”.

وبحسب بيان الداخلية فإنه تم تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وأن “له معلومات جنائية”.

كما أوضح البيان أن هذا الشخص يمتلك عدد (2) حصان يقوم بتأجيرهما للصبية بالمتنزهات والحدائق العامة.

بينما أضاف بيان الداخلية أن الشخص المضبوط من مدمنى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

سبقه نشأت منذر

ويشار إلى أنه في يناير الماضي ظهر مصري مقيم بلبنان اسمه نشأت عبدالنور ادعى النبوة، وأطلق على نفسه اسم “الحكيم نشأت منذر”.

وذكر ناشطون وقتها أن مدعي النبوة نشأت منذر، أصله من كفر الزيات في مصر. ومقيم في لبنان منذ فترة طويلة.

إلا أنه بعد أيام من طلب أمين الفتوى بلبنان أمين الكردي، النيابة العامة التمييزية باتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق نشأت، أعلن نشأت منذر اعتزاله بعد الضجة التي أثارها.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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