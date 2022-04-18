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رونالدو وجورجينا يعلنان وفاة طفلهما التوأم بشكل مأساوي (شاهد)

"أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد"

باسل النجار
كتب باسل النجار
رونالدو يعلن وفاة ابنه الرضيع
رونالدو وجورجينا وابناءهما

وطن – كشف النجم العالمي كريستيانو رونالدو، عن وفاة أحد طفليه التوأمين بعد ولادة صديقته جورجينا رودريغيز للطفلين.

وبحسب صحيفة “ذا صن thesun” فقد أعلن كرستيانو (37 عامًا) عن حسرته وألمه هو وصديقته وجورجينا رودريغيز، بعد وفاة ابنهما حديث الولادة بشكل مأساوي.

وأكد لاعب كرة القدم البرتغالي الوفاة عبر منشور على موقع “انستجرام”، مساء الاثنين. فيما توجه بالشكر لفريق الأطباء والممرضات الذين ساعدوا رودريجيز أثناء الولادة.

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وكتب رونالدو: “ببالغ الحزن يجب أن نعلن وفاة طفلنا. إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد. فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة.”

واختتم كرستيانو منشوره بالقول:”طفلنا الصغير أنت ملاكنا. سنحبك دائما.”

حمل جورجينا رودريغز بتوأم 

في أكتوبر من العام الماضي، أعلن كريستيانو وجورجينا، عن توقعهما لتوأم – صبي وفتاة – عقب الحمل.

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لكن نجم مانشستر يونايتد الليلة كشف أن طفلهما توفي للأسف.

وأكد رونالدو، الذي سجل هاتريك مع ناديه مانشستر يونايتد مطلع الأسبوع، أن ابنته الرضيعة بصحة جيدة.

وقال إن ابنته المولودة “تمنحنا القوة لنعيش”.

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المصدرذا صن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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