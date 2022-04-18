رونالدو وجورجينا يعلنان وفاة طفلهما التوأم بشكل مأساوي (شاهد)

وطن – كشف النجم العالمي كريستيانو رونالدو، عن وفاة أحد طفليه التوأمين بعد ولادة صديقته جورجينا رودريغيز للطفلين.

وبحسب صحيفة “ذا صن thesun” فقد أعلن كرستيانو (37 عامًا) عن حسرته وألمه هو وصديقته وجورجينا رودريغيز، بعد وفاة ابنهما حديث الولادة بشكل مأساوي.

وأكد لاعب كرة القدم البرتغالي الوفاة عبر منشور على موقع “انستجرام”، مساء الاثنين. فيما توجه بالشكر لفريق الأطباء والممرضات الذين ساعدوا رودريجيز أثناء الولادة.

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وكتب رونالدو: “ببالغ الحزن يجب أن نعلن وفاة طفلنا. إنه أكبر ألم يمكن أن يشعر به أي والد. فقط ولادة طفلتنا تمنحنا القوة لعيش هذه اللحظة ببعض الأمل والسعادة.”

واختتم كرستيانو منشوره بالقول:”طفلنا الصغير أنت ملاكنا. سنحبك دائما.”

حمل جورجينا رودريغز بتوأم

في أكتوبر من العام الماضي، أعلن كريستيانو وجورجينا، عن توقعهما لتوأم – صبي وفتاة – عقب الحمل.

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لكن نجم مانشستر يونايتد الليلة كشف أن طفلهما توفي للأسف.

وأكد رونالدو، الذي سجل هاتريك مع ناديه مانشستر يونايتد مطلع الأسبوع، أن ابنته الرضيعة بصحة جيدة.

وقال إن ابنته المولودة “تمنحنا القوة لنعيش”.

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