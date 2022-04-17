الرئيسيةرياضةهاتريك رونالدو يهدد عرش صلاح .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022
رياضة

هاتريك رونالدو يهدد عرش صلاح .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاتريك رونالدو وصيام صلاح watanserb.com
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاتريك رونالدو وصيام صلاح

وطن- يُواصل صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو ملاحقة النجم المصري محمد صلاح المتربع على عرش صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله الهاتريك الأخير في مرمى شباك نورويتش سيتي على أرض ملعب ” أولد ترافورد”.

هاتريك رونالدو التاريخي

ونجح نجم فريق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” كريستيانو رونالدو صاحب ال37 عاماً، في قيادة فريقه بتحقيق الفوز الثمين والمهم على منافسه الضيف نورويتش سيتي بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين.

وسجل البرتغالي رونالدو الهاتريك رقم 60 في تاريخ مسيرته الكروية، والثالث له مع فريق مانشستر يونايتد هذا الموسم في الدقائق ال7 وال32 وال76.

كما وأحرز منافسه نورويتش سيتي هدفين في شباك الشياطين الحمر الإنجليزي، حيث جاء الهدف الأول له في الدقيقة ال46. عن طريق كيران دويل، وآتى الهدف الثاني في الدقيقة ال52 من توقيع اللاعب تيمو بوكي.

ويستعد فريق مانشستر يونايتد للمواجهة القمة المثيرة. أمام الوصيف ليفربول، الثلاثاء، في افتتاح منافسات الجولة ال32 من الدوري الإنجليزي الممتاز على أرض ملعب “الآنفيلد”.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاتريك رونالدو

ويتصدر المصري محمد صلاح قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022 برصيد 20 هدافاً، كما ويليه النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين مهاجم فريق توتنهام برصيد 17 هدفاً.

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد في ثالث جدول الترتيب. برصيد 15 هدفاً، متساوياً بذلك مع مواطنه دييغو جوتا، كما وآتى زميله السنغالي ساديو ماني في المركز الرابع برصيد 13 هدفاً.

وفي المركز الخامس جاء نجم توتنهام الإنجليزي هاري كين برصيد 12 هدفاً، متساوياً مع إيفان توني لاعب فريق برينتفورد بنفس الرصيد من الأهداف، ويليه البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي. برصيد 11 هدفاً، متساوياً بذلك مع اللاعب ويلفريد زاها.

أما في عاشر قائمة الترتيب جاء النجم الجزائري رياض محرز مهاجم فريق مانشستر سيتي برصيد 10 أهداف للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + جوول + تويتر) 

قد يهمك أيضاً: 

 

فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

قتل الطفلة العراقية زينب يهز البلاد.. هشم والدها رأسها أثناء نومها وأخرج عينها من مكانها! (شاهد)

زوجة فيكتور ميدفيدشوك صديق بوتين ترتدي الحجاب وتستغيث بمحمد بن سلمان (فيديو)

اختطاف أحد أفراد طاقم مسلسل “بطلوع الروح” من قبل مجهولين.. والجيش اللبناني يتدخل!

البنك الدولي يُبشر العمانيين.. هذا ما جاء بأحدث تقاريره عن اقتصاد السلطنة

موعد مباراة برشلونة وقادش والقناة الناقلة في منافسات الدوري الإسباني

فندق “توليب” المملوك للجيش المصري يتراجع عن استضافة مهرجان إسرائيلي.. لماذا؟

مسلسل “فاتن أمل حربي” يتلقى صفعة أقوى بعد بيان الأزهر شديد اللهجة ونيابة أمن الدولة في الواجهة!

مدرب الرجاء المغربي يهاجم حكام “تقنية الفار” بعد الخسارة أمام الأهلي (فيديو)

الأقصى يشتعل.. نفير عام ومواجهات عنيفة بعد اقتحام جماعي للمستوطنين (فيديو)

أوكرانيا باتت مقبرة لجنرالات بوتين.. مقتل نخبة كبيرة من كبار الضباط الروس (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا