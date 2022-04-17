هاتريك رونالدو يهدد عرش صلاح .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022

وطن- يُواصل صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو ملاحقة النجم المصري محمد صلاح المتربع على عرش صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله الهاتريك الأخير في مرمى شباك نورويتش سيتي على أرض ملعب ” أولد ترافورد”.

هاتريك رونالدو التاريخي

ونجح نجم فريق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” كريستيانو رونالدو صاحب ال37 عاماً، في قيادة فريقه بتحقيق الفوز الثمين والمهم على منافسه الضيف نورويتش سيتي بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين.

وسجل البرتغالي رونالدو الهاتريك رقم 60 في تاريخ مسيرته الكروية، والثالث له مع فريق مانشستر يونايتد هذا الموسم في الدقائق ال7 وال32 وال76.

كما وأحرز منافسه نورويتش سيتي هدفين في شباك الشياطين الحمر الإنجليزي، حيث جاء الهدف الأول له في الدقيقة ال46. عن طريق كيران دويل، وآتى الهدف الثاني في الدقيقة ال52 من توقيع اللاعب تيمو بوكي.

بعد هاتريك رونالدو وهزيمة توتنهام وآرسنال اليوم.. مانشستر يونايتد يعود للمركز الخامس ويصبح على بعد 3 نقاط فقط من مقعد مؤهل لدوري الأبطال🔥 المنقذ🙌 pic.twitter.com/QN4q4XUSfJ — Kooora (@kooora) April 16, 2022

ويستعد فريق مانشستر يونايتد للمواجهة القمة المثيرة. أمام الوصيف ليفربول، الثلاثاء، في افتتاح منافسات الجولة ال32 من الدوري الإنجليزي الممتاز على أرض ملعب “الآنفيلد”.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هاتريك رونالدو

ويتصدر المصري محمد صلاح قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2022 برصيد 20 هدافاً، كما ويليه النجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين مهاجم فريق توتنهام برصيد 17 هدفاً.

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد في ثالث جدول الترتيب. برصيد 15 هدفاً، متساوياً بذلك مع مواطنه دييغو جوتا، كما وآتى زميله السنغالي ساديو ماني في المركز الرابع برصيد 13 هدفاً.

وفي المركز الخامس جاء نجم توتنهام الإنجليزي هاري كين برصيد 12 هدفاً، متساوياً مع إيفان توني لاعب فريق برينتفورد بنفس الرصيد من الأهداف، ويليه البلجيكي كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي. برصيد 11 هدفاً، متساوياً بذلك مع اللاعب ويلفريد زاها.

أما في عاشر قائمة الترتيب جاء النجم الجزائري رياض محرز مهاجم فريق مانشستر سيتي برصيد 10 أهداف للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + جوول + تويتر)

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