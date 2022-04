مدرب الرجاء المغربي يهاجم حكام “تقنية الفار” بعد الخسارة أمام الأهلي (فيديو)

هاجم مدرب الرجاء المغربي رشيد الطاوسي 63 عاماً، حكام “تقنية الفيديو” بعد الخسارة أمام الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف وحيد، السبت، في ذهاب دور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

وقال المغربي رشيد الطاوسي خلال مؤتمره الصحفي عقب نهاية مباراة الرجاء والأهلي، ” أعتقد أن ركلة الجزاء الأولى لفريق الأهلي المصري لم تكن صحيحة، على الرغم من مراجعتها من قبل حكام تقنية الفار. واحتسابها أربك لاعبي الرجاء مع بداية المباراة”.

وأردف المدرب الطاوسي، ” هذا القرار كان السبب وراء سبب سوء الأداء الدفاعي للرجاء، فقد تسبب ذلك في توتر اللاعبين وزيادة تحفظهم. كما يجب الحذر من فريق الأهلي، فالتأهل على حسابه لن يكون سهلاً”.

واستكمل، ” أهنئ فريقي على الاستماتة واللعب القتالي أمام الأهلي المصري، حيث أن نتيجة المباراة تعطينا الأمل. في التأهل بمباراة الإياب لهذا الدور”.

كما وتابع الطاوسي، ” الإيقاع الهجومي لفريق الأهلي المصري كان سريعاً للغاية في المباراة، ومدرب الفريق الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني. قد دفع بالعديد من التبديلات الهجومية، من أجل استغلال النقص العددي في صفوفنا”.

The only one who saw it as a penalty was the referee‼️ #SHAME@CAFCLCC @CAF_Online pic.twitter.com/OQkhIb0rt4

— Raja Club Athletic (@RCAofficiel) April 17, 2022