مدرب الرجاء المغربي يهاجم حكام “تقنية الفار” بعد الخسارة أمام الأهلي (فيديو)

هاجم مدرب الرجاء المغربي رشيد الطاوسي 63 عاماً، حكام “تقنية الفيديو” بعد الخسارة أمام الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف وحيد، السبت، في ذهاب دور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

مدرب الرجاء المغربي واحتساب ركلة الجزاء

وقال المغربي رشيد الطاوسي خلال مؤتمره الصحفي عقب نهاية مباراة الرجاء والأهلي، ” أعتقد أن ركلة الجزاء الأولى لفريق الأهلي المصري لم تكن صحيحة، على الرغم من مراجعتها من قبل حكام تقنية الفار. واحتسابها أربك لاعبي الرجاء مع بداية المباراة”.

غرائب أفريقيا تستمر ضربة جزاء احتسبها الحكم للأهلي أمام الرجاء بعد الرجوع للفار لاعتقاده أن الكرة لمست يد المدافع !!!pic.twitter.com/9Q6cSlayXK — Goalna (@Goalna) April 16, 2022

وأردف المدرب الطاوسي، ” هذا القرار كان السبب وراء سبب سوء الأداء الدفاعي للرجاء، فقد تسبب ذلك في توتر اللاعبين وزيادة تحفظهم. كما يجب الحذر من فريق الأهلي، فالتأهل على حسابه لن يكون سهلاً”.

الأمل في التأهل

واستكمل، ” أهنئ فريقي على الاستماتة واللعب القتالي أمام الأهلي المصري، حيث أن نتيجة المباراة تعطينا الأمل. في التأهل بمباراة الإياب لهذا الدور”.

كما وتابع الطاوسي، ” الإيقاع الهجومي لفريق الأهلي المصري كان سريعاً للغاية في المباراة، ومدرب الفريق الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني. قد دفع بالعديد من التبديلات الهجومية، من أجل استغلال النقص العددي في صفوفنا”.

The only one who saw it as a penalty was the referee‼️ #SHAME@CAFCLCC @CAF_Online pic.twitter.com/OQkhIb0rt4 — Raja Club Athletic (@RCAofficiel) April 17, 2022

وختم حديثه، ” دكة البدلاء للفريق كلها لاعبون شباب، وعلى الرغم من ذلك فقد كنا الأقرب إلى إحراز هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة. كما أننا بالطبع نمتلك حارس مرمى كبير وعملاق”.

مباراة الأهلي والرجاء المغربي

وحقق فريق الأهلي الفوز الثمين على نظيره الضيف الرجاء المغربي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في دور ذهاب الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز فريق الأهلي ” المارد الأحمر” أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال13. من توقيع عمرو السولية عبر ركلة جزاء، كما وعزز الأهلي التقدم في النتيجة في الدقيقة ال23 عن طريق حسين الشحات.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت البديل على أحداث مجريات الشوط الأول، سجل فريق الرجاء المغربي الهدف الوحيد للفريق في المباراة بتسديدة قوية عن طريق محمد زريدة.

لقطات من مباراة الأهلي والرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا📸🦅#افريقيا_يا_اهلي pic.twitter.com/Trd58djsB6 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 16, 2022

كما وشهدت المباراة طرد نجم الرجاء المغربي مروان هدهودي بالبطاقة الحمراء. في الدقيقة ال59، بعد لمسه الكرة داخل منطقة الجزاء والتسبب في ركلة جزاء أخرى تصدى لها الحارس المهاري أنس الزنيتي ببراعة.

وتجدد مواجهة الإياب والحسم بين الأهلي والرجاء المغربي في التأهل للدور القادم، في ال23 من شهر إبريل / نيسان الجاري على ملعب “محمد الخامس” في دولة المغرب.

(المصدر: وطن +تويتر)

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