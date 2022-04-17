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رياضة

مدرب الرجاء المغربي يهاجم حكام “تقنية الفار” بعد الخسارة أمام الأهلي (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مدرب الرجاء المغربي رشيد الطاوسي يهاجم حكام تقنية الفار watanserb.com
مدرب الرجاء المغربي ومهاجم حكام تقنية الفار بعد احتساب ركلة الجزاء الأولى لفريق الأهلي المصري

هاجم مدرب الرجاء المغربي رشيد الطاوسي 63 عاماً، حكام “تقنية الفيديو” بعد الخسارة أمام الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف وحيد، السبت، في ذهاب دور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

مدرب الرجاء المغربي واحتساب ركلة الجزاء

وقال المغربي رشيد الطاوسي خلال مؤتمره الصحفي عقب نهاية مباراة الرجاء والأهلي، ” أعتقد أن ركلة الجزاء الأولى لفريق الأهلي المصري لم تكن صحيحة، على الرغم من مراجعتها من قبل حكام تقنية الفار. واحتسابها أربك لاعبي الرجاء مع بداية المباراة”.

وأردف المدرب الطاوسي، ” هذا القرار كان السبب وراء سبب سوء الأداء الدفاعي للرجاء، فقد تسبب ذلك في توتر اللاعبين وزيادة تحفظهم. كما يجب الحذر من فريق الأهلي، فالتأهل على حسابه لن يكون سهلاً”.

الأمل في التأهل

واستكمل، ” أهنئ فريقي على الاستماتة واللعب القتالي أمام الأهلي المصري، حيث أن نتيجة المباراة تعطينا الأمل. في التأهل بمباراة الإياب لهذا الدور”.

كما وتابع الطاوسي، ” الإيقاع الهجومي لفريق الأهلي المصري كان سريعاً للغاية في المباراة، ومدرب الفريق الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني. قد دفع بالعديد من التبديلات الهجومية، من أجل استغلال النقص العددي في صفوفنا”.

وختم حديثه، ” دكة البدلاء للفريق كلها لاعبون شباب، وعلى الرغم من ذلك فقد كنا الأقرب إلى إحراز هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة. كما أننا بالطبع نمتلك حارس مرمى كبير وعملاق”.

مباراة الأهلي والرجاء المغربي

وحقق فريق الأهلي الفوز الثمين على نظيره الضيف الرجاء المغربي بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في دور ذهاب الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز فريق الأهلي ” المارد الأحمر” أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال13. من توقيع عمرو السولية عبر ركلة جزاء، كما وعزز الأهلي التقدم في النتيجة في الدقيقة ال23 عن طريق حسين الشحات.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت البديل على أحداث مجريات الشوط الأول، سجل فريق الرجاء المغربي الهدف الوحيد للفريق في المباراة بتسديدة قوية عن طريق محمد زريدة.

كما وشهدت المباراة طرد نجم الرجاء المغربي مروان هدهودي بالبطاقة الحمراء. في الدقيقة ال59، بعد لمسه الكرة داخل منطقة الجزاء والتسبب في ركلة جزاء أخرى تصدى لها الحارس المهاري أنس الزنيتي ببراعة.

وتجدد مواجهة الإياب والحسم بين الأهلي والرجاء المغربي في التأهل للدور القادم، في ال23 من شهر إبريل / نيسان الجاري على ملعب “محمد الخامس” في دولة المغرب.

(المصدر: وطن +تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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