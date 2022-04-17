أوكرانيا باتت مقبرة لجنرالات بوتين.. مقتل نخبة كبيرة من كبار الضباط الروس (شاهد)

وطن – فقدت روسيا جنرالها الثامن منذ غزو أوكرانيا، في أحدث ضربة ضد حرب فلاديمير بوتين الفاشلة على أوكرانيا.

روسيا تفقد جنرالها الثامن في أوكرانيا

وقالت صحيفة “ديلي ميل dailymail” البريطانية إنه أقيم للواء فلاديمير فرولوف، نائب قائد وحدة الحرس الثامن للحرس المشترك، جنازة عسكرية في “سان بطرسبرج” في وقت سابق، من يوم السبت.

ومن غير المعروف كيف وأين توفي الجنرال الروسي، لكن توقيت جنازته يشير إلى مقتل “فرولوف” في الأيام القليلة الماضية.

وكان جيش الأسلحة المشتركة الثامن التابع له، يقاتل في خيرسون بالقرب من شبه جزيرة القرم الشهر الماضي عندما قتل القائد “أندريه موردفيتشيف”.

مقتل 42 ضابطا روسيا رفيع المستوى

ويصبح اللواء فلاديمير فرولوف، بذلك الضابط رفيع المستوى رقم 42 الذي عرف بوفاته في حرب ضربت كبار ضباط بوتين.

ويبطل عدد القتلى بحسب الصحيفة، إدعاء فلاديمير بوتين بأن “عمليته العسكرية الخاصة” تسير حسب الخطة.

ويُعتقد أن الخسائر الروسية الإجمالية منذ بدء الغزو الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، كانت حوالي 20000، لكن موسكو فشلت في تقديم أرقام دقيقة.

وفقد بوتين، الخميس، اللفتنانت كولونيل “دينيس ميزهوف” على الأرجح في الشرق.

وكان “Mezhuev” قد قاد القوات في كييف قبل إعادة انتشار وحدته في دونباس.

وفي اليوم السابق، أظهرت القوات الأوكرانية المستسلمة للجنود الروس الموقع الدقيق في ماريوبول المدمر حيث قتل أحد جنرالات موسكو.

ثم استعاد الروس جثة الميجر جنرال “اوليج ميتيايف” 47 عاما، قائد فرقة البنادق الآلية 150 بالجيش.

جنرالات روسيا الآخرين القتلى في أوكرانيا

الجنرال ماغوميد توشايف: قتل قائد القوات الخاصة الشيشانية الذي قاد القوات في كمين بالقرب من هوستوميل في 26 فبراير.

اللواء أندريه سوخوفيتسكي: قتل نائب قائد جيش الأسلحة المشتركة 41 للمنطقة العسكرية المركزية خلال عملية خاصة قام بها قناص في 4 مارس.

واللواء فيتالي جيراسيموف: النائب الأول لقائد الجيش الروسي 41، والذي شارك في العمليات في سوريا والقرم، قتل في القتال حول خاركيف في 8 مارس.

اللواء أندريه كوليسنيكوف: قتل قائد الجيش المشترك التاسع والعشرين في 11 آذار / مارس.

واللواء أوليغ ميتيايف، توفي في القتال بالقرب من مدينة ماريوبول في 16 مارس.

اللفتنانت جنرال اندريه موردفيتشيف، قتل في منطقة خيرسون في 19 مارس.

وقتل أيضا اللفتنانت جنرال ياكوف ريزانتسيف، قائد الجيش الروسي الموحد رقم 49 ، في غارة بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية في 25 مارس.

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