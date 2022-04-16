حاخام اليهود الأكبر في الإمارات يكشف عن مخططهم الذي سيكون لأول مرة في دول الخليج

وطن – كشف الحاخام الأكبر في الإمارات العربية المتحدة عن خطط لتطوير أول حي يهودي مخصص في مجلس التعاون الخليجي، يحتوي على كليات ومؤسسات لآلاف اليهود الذين جعلوا من الإمارات “وطناً” لهم.

ووفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست” يقود الدكتور إيلي عبادي، الحاخام الأكبر للمجلس اليهودي الإماراتي في الإمارات العربية المتحدة، حاليًا جمعية الجاليات اليهودية الخليجية (AGJC) ، التي تأسست عام 2021 لتجمع اليهود في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر وعمان، والمملكة العربية السعودية.

وقال عبادي إن هناك حوالي 2000 يهوديا مقيما في الإمارات العربية المتحدة، مع حوالي 500 يهودي.

وقد تضاعف هذا الرقم منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم التاريخية، التي طبعت العلاقات بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في عام 2020، على حد قوله.

واستقبلت الإمارات العربية المتحدة وحدها أكثر من 200 ألف سائح يهودي منذ اتفاق التطبيع.

واستكشف الكثيرون فكرة الانتقال إلى الإمارات وتأسيس شركات، حيث يتوقع “عبادي” أن يتضاعف هذا الرقم أربع مرات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال الحاخام إن هذا يعني أن الوقت قد حان لدولة الإمارات العربية المتحدة ليكون لها حي يهودي خاص بها، موطن للفنادق ومراكز التسوق والمدارس وكنيسًا ومركزًا مجتمعيًا.

حي يهودي في الإمارات

وأوضح عبادي: “سنشهد المزيد من دور العبادة والمدارس – من دور الحضانة إلى التعليم العالي – وحمامًا طقسيًا مصممًا لطقوس التطهير اليهودية، والمزيد من مؤسسات طعام الكوشر، ومركز مجتمعي”.

وأضاف: “ما نحتاجه هو حي يهودي، وقد تحدثت مع عدد قليل من مطوري العقارات حول هذا الموضوع.”

وقال الحاخام إن “وجود حي مخصص يعمل بكامل طاقته سيكون مهمًا بشكل خاص يوم السبت، عندما لا يقود اليهود الأرثوذكس السيارة إلا في حالات الطوارئ التي تهدد حياتهم”.

متابعاً: “لذلك نرغب في حي به كنيس يهودي، ومنازل خاصة، ووحدات سكنية، وفنادق، ومراكز تسوق. هذا شيء أتطلع إليه والمحادثات جارية “.

وأشار الحاخام إلى أنه “منذ اتفاقيات التطبيع وتأسيس مجلس الأمة اليهودية الأمريكية. تمكنا حقًا من مساعدة الجاليات اليهودية في الخليج والعديد من الأفراد اليهود في البلدان الأخرى. التي ليس لديها جالية يهودية رسمية مع مجتمعاتهم الدينية الرعوية وتقديم الاحتياجات الروحية “.

1000 يهودي في السعودية

ويقدر العبادي أن المملكة العربية السعودية فيها حوالي 1000 يهودي. مع وجود أعداد أقل في البحرين والكويت وقطر وعمان.

ويتوقع أن تعترف كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بالجاليات اليهودية في السنوات الخمس المقبلة. بناءً على اتفاقيات التطيبع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.

وقال إنه “يؤمن إيمانا راسخا بأن السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان ستحذو حذوها وتنضم إلى عملية التطبيع مع إسرائيل. مما يمهد الطريق لليهود لممارسة دينهم علانية عبر الخليج”. وفق قوله

وقال عبادي: “ستستغرق بعض البلدان وقتًا أطول من غيرها. لكنني متأكد من أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي ستجري هذا التغيير على مدار السنوات الخمس المقبلة”.

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