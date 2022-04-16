الرئيسيةتقاريرحاخام اليهود الأكبر في الإمارات يكشف عن مخططهم الذي سيكون لأول مرة...
تقارير

حاخام اليهود الأكبر في الإمارات يكشف عن مخططهم الذي سيكون لأول مرة في دول الخليج

"يؤمن الحاخام أن بقية دول الخليج ستنضم لاتفاقيات التطبيع في وقتٍ ما"

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الحاخام الأكبر في الإمارات يجري جارية لإنشاء أول حي لليهود في الإمارات watanserb.com
اليهود في الإمارات

وطن – كشف الحاخام الأكبر في الإمارات العربية المتحدة عن خطط لتطوير أول حي يهودي مخصص في مجلس التعاون الخليجي، يحتوي على كليات ومؤسسات لآلاف اليهود الذين جعلوا من الإمارات “وطناً” لهم.

ووفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست” يقود الدكتور إيلي عبادي، الحاخام الأكبر للمجلس اليهودي الإماراتي في الإمارات العربية المتحدة، حاليًا جمعية الجاليات اليهودية الخليجية (AGJC) ، التي تأسست عام 2021 لتجمع اليهود في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر وعمان، والمملكة العربية السعودية.

وقال عبادي إن هناك حوالي 2000 يهوديا مقيما في الإمارات العربية المتحدة، مع حوالي 500 يهودي.

وقد تضاعف هذا الرقم منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم التاريخية، التي طبعت العلاقات بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في عام 2020، على حد قوله.

واستقبلت الإمارات العربية المتحدة وحدها أكثر من 200 ألف سائح يهودي منذ اتفاق التطبيع.

واستكشف الكثيرون فكرة الانتقال إلى الإمارات وتأسيس شركات، حيث يتوقع “عبادي” أن يتضاعف هذا الرقم أربع مرات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال الحاخام إن هذا يعني أن الوقت قد حان لدولة الإمارات العربية المتحدة ليكون لها حي يهودي خاص بها، موطن للفنادق ومراكز التسوق والمدارس وكنيسًا ومركزًا مجتمعيًا.

حي يهودي في الإمارات 

وأوضح عبادي: “سنشهد المزيد من دور العبادة والمدارس – من دور الحضانة إلى التعليم العالي – وحمامًا طقسيًا مصممًا لطقوس التطهير اليهودية، والمزيد من مؤسسات طعام الكوشر، ومركز مجتمعي”.

وأضاف: “ما نحتاجه هو حي يهودي، وقد تحدثت مع عدد قليل من مطوري العقارات حول هذا الموضوع.”

وقال الحاخام إن “وجود حي مخصص يعمل بكامل طاقته سيكون مهمًا بشكل خاص يوم السبت، عندما لا يقود اليهود الأرثوذكس السيارة إلا في حالات الطوارئ التي تهدد حياتهم”.

متابعاً: “لذلك نرغب في حي به كنيس يهودي، ومنازل خاصة، ووحدات سكنية، وفنادق، ومراكز تسوق. هذا شيء أتطلع إليه والمحادثات جارية “.

وأشار الحاخام إلى أنه “منذ اتفاقيات التطبيع وتأسيس مجلس الأمة اليهودية الأمريكية. تمكنا حقًا من مساعدة الجاليات اليهودية في الخليج والعديد من الأفراد اليهود في البلدان الأخرى. التي ليس لديها جالية يهودية رسمية مع مجتمعاتهم الدينية الرعوية وتقديم الاحتياجات الروحية “.

1000 يهودي في السعودية

ويقدر العبادي أن المملكة العربية السعودية فيها حوالي 1000 يهودي. مع وجود أعداد أقل في البحرين والكويت وقطر وعمان.

ويتوقع أن تعترف كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي بالجاليات اليهودية في السنوات الخمس المقبلة. بناءً على اتفاقيات التطيبع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل.

وقال إنه “يؤمن إيمانا راسخا بأن السعودية والكويت وقطر وسلطنة عمان ستحذو حذوها وتنضم إلى عملية التطبيع مع إسرائيل. مما يمهد الطريق لليهود لممارسة دينهم علانية عبر الخليج”. وفق قوله

وقال عبادي: “ستستغرق بعض البلدان وقتًا أطول من غيرها. لكنني متأكد من أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي ستجري هذا التغيير على مدار السنوات الخمس المقبلة”.

اقرأ أيضاً: إسرائيلي يهين القرآن في دبي أمام ضابط شرطة إماراتي .. ما مصيره؟!

المصدرجيروزاليم بوست
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

إسرائيلي يهين القرآن في دبي أمام ضابط شرطة إماراتي .. ما مصيره؟!

الهدهد

الإمارات والبحرين ترفضان ربط علاقاتهما مع إسرائيل بالقضية الفلسطينية

الهدهد

تيران وصنافير للسعودية ودرر شركات مصر للإمارات ونشطاء: “السيسي يبيع البلد بالقطعة”

الهدهد

تظاهرات في دبي دعماً لـ”عمران خان” (فيديو)

الهدهد

حفيظ دراجي لدول التطبيع: لن تجرؤا على إدانة جرائم الاحتلال لأنكم جبناء ولأن فلسطين قضية الشرفاء

تقارير

“فوربس”: دبي أصبحت ملاذاً للأوليغارشيين الروس وتهربهم من العقوبات

الهدهد

الإمارات تقضي بإعدام إسرائيلية بتهمة حيازة نصف كيلوغرام من “الكوكايين” (شاهد)

الهدهد

“الإمارات تعبث بباكستان”.. تآمر أبوظبي على عمران خان الرافض للتطبيع يتصدّر “تويتر”

الهدهد

ما دور الإمارات في محاولة إسقاط عمران خان لرفضه التطبيع؟ .. جمال ريان يغرّد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

بيلا حديد تصف جنود الاحتلال الإسرائيلي بـ”المختلين” وتوثق جرائمهم.. و”انستجرام” يعاقبها!

قائد سلاح الجو العماني السابق يقترب من شراء “إيه سي ميلان” الإيطالي بمبلغ ضخم

رودريجيز قريب من الرحيل عن الريان القطري.. وهذه وجهته المقبلة

المحامي خالد خلاوي يتباهى بإنقاذ أب اغتصب ابنه بحيلة شيطانية: “سابقة قانونية في تاريخ السعودية”!

ميلان يستعيد الصدارة وإنتر يطارده.. جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2022

حملة لمقاطعة فندق توليب المملوك للجيش المصري لتنظيمه مهرجان موسيقى إسرائيلي

أيمن زيدان في كربلاء .. واللعنات على الصحابة و بني أمية ترافق جولته! (فيديو)

“جريمة البقاع” تهز لبنان ونانسي وإليسا أول المصدومين.. لحظة قتل سيدة لكلب بطريقة وحشية أمام أطفالها! (فيديو)

ما خفي في “هدنة مسقط” و “مشاورات الرياض” بخصوص اليمن

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية والقنوات الناقلة في قمة الدوري الإسباني

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا