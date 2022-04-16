“جريمة البقاع” تهز لبنان ونانسي وإليسا أول المصدومين.. لحظة قتل سيدة لكلب بطريقة وحشية أمام أطفالها! (فيديو)

وطن– ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، بفيديو مروع يوثق لحظة قتل كلب في الشارع بوحشية من قبل سيدة، في جريمة عرفت إعلامياً باسم “جريمة البقاع”.

جريمة البقاع

ويظهر بالفيديو المتداول، سيدة تقترب من كلب كان يجلس بالشارع في أمان، وتمسك بيدها سلاحاً نارياً، وتطلق النار عليه أكثر من مرة من مسافة صفر.

لثواني وقفت الدني.

وضحكات الطفل حرقوني..

عايشين مع وحوش مجرمة قاتلة..

حبيبي يا صغَيّر..

كانوا آخر لحظات الك بشمس نيسان..

ليش ما هاجمتها؟ ليش ما وقفت بوجه هالشيطان؟

وهالضحكات مسامير بنعش هالطفولة.

سلمى غندور من كامد اللوز البقاع الغربي، جريمتك برسم الله و @LebISF وضمائر المعنيين! pic.twitter.com/zn7EKNKF3N — Ghina (@GhinaNahfawi) April 15, 2022

ويسمع بوضوح في الخلفية، صوت ضحكات أشخاص وأطفال يعبرون عن سعادتهم بمقتل الكلب. بينما تدعوهم الفاعلة لمشاهدة الجثة.

الحادثة فجرت غضباً واسعاً في لبنان، وكانت فنانات بارزات من أول المعترضين على الجريمة.

إليسا ونانسي غاضبتان

فكتبت الفنانة إليسا: ” لك شو هل الاجرام ،لك هاي روح يا بلا انسانية !الله يسطفل فيكن! يا حرام”.

لك شو هل الاجرام ،لك هاي روح يا بلا انسانية !الله يسطفل فيكن!

يا حرام https://t.co/C4cFGkb0j9 — Elissa (@elissakh) April 15, 2022

وعبرت نانسي عجرم أيضاً عن غضبها قائلة: ” لما الإنسانية والرحمة بقلوبنا تموت… !!!! عقدّ ما قلبي موجوع من بشاعة هالفيديو، موجوع أكتر عضحكات طفل عم يربى على القتل، بكل دم بارد!”.

لما الإنسانية والرحمة بقلوبنا تموت… !!!! عقدّ ما قلبي موجوع من بشاعة هالفيديو، موجوع أكتر عضحكات طفل عم يربى على القتل، بكل دم بارد!@LebISF https://t.co/dRmvPYWQNt — Nancy Ajram (@NancyAjram) April 15, 2022

كذلك الفنانة كارمن لبس، كتبت: “الله يكسرلك إيديكي ويحرقلك قلبك. هيدا الفيديو برسم السلطات. يلي بتقدر بكل قلب بارد، بالأحرى ميّت، تقتل حيوان بهالطريقة وقدام أطفال، معناها بتقتل أي حدا بلا ما يرفلها جفن . هيدا غير تأثيرها عالأطفال، يلي بيقهر بعد إنو لاقوه شي مضحك!!!! أيا رجال ونساء رح يطلعوا من هيك ترباية؟!!”.

الله يكسّر إيديكي ويحرقلك قلبك🤬 هيدا الفيديو برسم السلطات. يلي بتقدر بكل قلب بارد، بالأحرى ميّت، تقتل حيوان بهالطريقة وقدام أطفال، معناها بتقتل أي حدا بلا ما يرفلها جفن🤬. هيدا غير تأثيرها عالأطفال، يلي بيقهر بعد إنو لاقوه شي مضحك!!!! أيا رجال ونساء رح يطلعوا من هيك ترباية؟!! 🤯 pic.twitter.com/eRIkbXdHMp — Carmen Lebbos – كارمن لبس (@C_lebbos) April 15, 2022

الفاعلة تُبرر

وخرجت السيدة عن صمتها بعدما تصدرت حديث مواقع التواصل، وتبين أنها قامت بفعلتها انتقاماً من الكلب.

وبينت الفاعلة التي تدعى سلمى أبو خضور غندور، أن الكلب هاجم ابنتها، وعض وجهها، ما تسبب بخياطته بـ24 غرزة، وأزمة نفسية.

وكتبت سلمى غندور عبر فيسبوك: “من اعترض على إطلاق النار فجأة لم ير وجه ابنتي وكم هو مشوه. ولا يعتقد البعض أنني سعيدة بأنني قتلت الكلب وأنا ببساطة أنقذت ابنتي ونفسيتها المحطمة.

وتابعت: “أنا أربي الكلاب والقطط وأرجو أن لا يتسرع أحد بالحكم علي. ويا ليتنا رأينا هذه الإنسانية عندما كانت ابنتي تخضع للعمليات الجراحية”.

كلب مُسالم

لكن الناشطة روعة ماضي، أكدت أن الكلب مسالم وودود ويهتمّ به الأهالي، لكن الطفلة قامت بإيقاظه بقوة فنهض مرتعباً فقام بعضها.

وفور انتشار المقطع، تحرّكت جمعيات الرفق بالحيوان وتواصلت مع المدّعي العام البيئي في البقاع القاضي إياد البردان الذي أوعز بتوقيف الجانية.

وتم توجيه تهمة مخالفة قانون الرفق بالحيوان، للفاعلة، وإطلاق النار في منطقة مأهولة وتعريض قاصر للخطر (طفلتها التي كانت برفقتها). بحسب ما أوردت صحيفة الأخبار اللبنانية.

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