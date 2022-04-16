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“جريمة البقاع” تهز لبنان ونانسي وإليسا أول المصدومين.. لحظة قتل سيدة لكلب بطريقة وحشية أمام أطفالها! (فيديو)

خرجت السيدة عن صمتها بعدما تصدرت حديث مواقع التواصل

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
لحظة قتل سيدة لكلب بطريقة وحشية أمام أطفالها

وطن– ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، بفيديو مروع يوثق لحظة قتل كلب في الشارع بوحشية من قبل سيدة، في جريمة عرفت إعلامياً باسم “جريمة البقاع”.

جريمة البقاع

ويظهر بالفيديو المتداول، سيدة تقترب من كلب كان يجلس بالشارع في أمان، وتمسك بيدها سلاحاً نارياً، وتطلق النار عليه أكثر من مرة من مسافة صفر.

ويسمع بوضوح في الخلفية، صوت ضحكات أشخاص وأطفال يعبرون عن سعادتهم بمقتل الكلب. بينما تدعوهم الفاعلة لمشاهدة الجثة.

الحادثة فجرت غضباً واسعاً في لبنان، وكانت فنانات بارزات من أول المعترضين على الجريمة.

إليسا ونانسي غاضبتان

فكتبت الفنانة إليسا: ” لك شو هل الاجرام ،لك هاي روح يا بلا انسانية !الله يسطفل فيكن! يا حرام”.

وعبرت نانسي عجرم أيضاً عن غضبها قائلة: ” لما الإنسانية والرحمة بقلوبنا تموت… !!!! عقدّ ما قلبي موجوع من بشاعة هالفيديو، موجوع أكتر عضحكات طفل عم يربى على القتل، بكل دم بارد!”.

كذلك الفنانة كارمن لبس، كتبت: “الله يكسرلك إيديكي ويحرقلك قلبك. هيدا الفيديو برسم السلطات. يلي بتقدر بكل قلب بارد، بالأحرى ميّت، تقتل حيوان بهالطريقة وقدام أطفال، معناها بتقتل أي حدا بلا ما يرفلها جفن . هيدا غير تأثيرها عالأطفال، يلي بيقهر بعد إنو لاقوه شي مضحك!!!! أيا رجال ونساء رح يطلعوا من هيك ترباية؟!!”.

الفاعلة تُبرر

وخرجت السيدة عن صمتها بعدما تصدرت حديث مواقع التواصل، وتبين أنها قامت بفعلتها انتقاماً من الكلب.

وبينت الفاعلة التي تدعى سلمى أبو خضور غندور، أن الكلب هاجم ابنتها، وعض وجهها، ما تسبب بخياطته بـ24 غرزة، وأزمة نفسية.

وكتبت سلمى غندور عبر فيسبوك: “من اعترض على إطلاق النار فجأة لم ير وجه ابنتي وكم هو مشوه. ولا يعتقد البعض أنني سعيدة بأنني قتلت الكلب وأنا ببساطة أنقذت ابنتي ونفسيتها المحطمة.

وتابعت: “أنا أربي الكلاب والقطط وأرجو أن لا يتسرع أحد بالحكم علي. ويا ليتنا رأينا هذه الإنسانية عندما كانت ابنتي تخضع للعمليات الجراحية”.

كلب مُسالم

لكن الناشطة روعة ماضي، أكدت أن الكلب مسالم وودود ويهتمّ به الأهالي، لكن الطفلة قامت بإيقاظه بقوة فنهض مرتعباً فقام بعضها.

وفور انتشار المقطع، تحرّكت جمعيات الرفق بالحيوان وتواصلت مع المدّعي العام البيئي في البقاع القاضي إياد البردان الذي أوعز بتوقيف الجانية.

وتم توجيه تهمة مخالفة قانون الرفق بالحيوان، للفاعلة، وإطلاق النار في منطقة مأهولة وتعريض قاصر للخطر (طفلتها التي كانت برفقتها). بحسب ما أوردت صحيفة الأخبار اللبنانية.

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المصدرالأخبار
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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