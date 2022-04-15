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صحيفة إسبانية: “واشنطن” رفضت طلبا إسبانيا للتوسط لها مع الرئيس الجزائري “تبون”..لماذا؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
إسبانيا توسط الرئيس الجزائري watanserb.com
إسبانيا تطلب من واشنطن التوسط لها لدى الرئيس الجزائري لإعادة إمداد الغاز لإسبانيا

وطن – كما علمت Confidencial Digital الإسبانية نقلا عن من مصادر دبلوماسية، إن الحكومة الإسبانية فشلت في محاولة إقناع الولايات المتحدة بالتوسط مع الجزائر لتحقيق إعادة فتح الطريق الأكثر أمانًا لإمداد الغاز لإسبانيا.

إسبانيا طلبت من “بلينكين” التوسط لدى الجزائر

ووفقا للمصادر، فقد طلبت إسبانيا من البيت الأبيض أن يقنع وزير الخارجية الأمريكي ، أنتوني بلينكين ، الذي سافر إلى الجزائر الأسبوع الماضي، بإعادة فتح خط أنابيب الغاز مع إسبانيا الذي يمر عبر المغرب.

وبحسب المصادر التي استشارتها الصحيفة ، فإن البيت الأبيض يحمل تأثيرًا متشائما في خضم المرحلة الجديدة من العلاقات بين إسبانيا والمغرب.

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وقالت إنه لن يسمح إغلاق خط الغاز هذا إلى أجل غير مسمى لبيدرو سانشيز بالوفاء بالوعد الذي قطعه للملك محمد السادس بتزويده بالغاز ، في إطار تحول الحكومة الإسبانية مع الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء.

وردت واشنطن على مجلس وزراء سانشيز بأن الولايات المتحدة اقترحت بيع المزيد من الغاز لإسبانيا، وهذا هو السبب في أنها غير مهتمة بإعادة فتح المنطقة المغاربية في هذا الوقت.

واردات الغاز من أمريكا الشمالية لا تكفي أوروبا

وتشير مصادر صناعية لـ Confidencial Digital إلى أن واردات الغاز من الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية لن تكون كافية لتغطية طلب أوروبا بعد الفيتو ضد روسيا بالإضافة إلى المغرب. وقد حذر البيت الأبيض بالفعل من أن الإمداد إلى الاتحاد الأوروبي أصبح الآن أولوية.

في غضون ذلك ، عززت إسبانيا مشترياتها من الغاز من الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي مقابل ذلك فإن ما اقترحته واشنطن على مدريد هو تحويلها إلى أحد أكبر مزودي دول الاتحاد الأوروبي بالغاز المستورد في ظل شروع هذه الأخير في خفض وارداتها من الغاز الروسي هذه السنة بنسبة الثلثين في أفق التوقف نهائيا عن استيراده سنة 2030.

حيث ترغب الولايات المتحدة في استغلال موقع إسبانيا والإمكانيات التي توفرها في مجال إعادة التحويل لتسويق 60 مليون طن من الغاز سنويا.

خطة واشنطن لنقل الغاز لأوروبا

وتتمثل الخطة الأمريكية في استغلال ميناء “سينيس” البرتغالي لجلب الغاز المسال إلى أوروبا، ومنه يتم نقله إلى إسبانيا ليخضع إلى إعادة التحويل في 6 وحدات تملك قدرات تخزين كبرى، قبل أن يتم تصديره إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي.

وهذا الأمر الذي يعني إنشاء خطوط نقل جديدة تتجه إلى شمال ووسط أوروبا، ما قد يُنهي مقامة فرنسا لخط “ميد كات” المار من إقليم كاتلونيا، والذي يلقى تحفظا أيضا من نائبة رئيس الوزراء ووزيرة التحول البيئي الإسبانية، تيريثا ريبييرا.

(المصدر: Confidencial Digital – وطن)

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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