وزير الدفاع الروسي في العناية المركزة وبوتين يعتقل 20 جنرالا و150 ضابطاً .. ماذا يحدث؟!

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وطن – يقاتل سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي الغائب عن المشهد للبقاء على قيد الحياة بعد تعرضه لأزمة قلبية “شديدة” حسبما ورد.

ويُعتقد أن سيرجي شويغو (66 عامًا)، يتواجد في العناية المركزة وأن حالته المتدهورة ليست جراء أسباب طبيعية، وفقًا لأحد معارضي فلاديمير بوتين.

وبحسب “ديلي ستار dailystar”يزعم رجل الأعمال الروسي ليونيد نيفزلين، 62 عامًا، أن وزير الدفاع “خارج اللعبة”.

ومضى يقول إنه يعتمد على الأجهزة لمساعدته على إخفاء هذه المعلومات لأنه ترك الشائعات تفلت من على Facebook.

وزعم “نيفزلين” كذلك أن 20 جنرالا في وزارة الدفاع قد اعتقلوا في قضية “فساد” بقيمة 7.6 مليار جنيه استرليني والتي شهدت اعتقال 150 ضابطا من جهاز الأمن الفيدرالي (FSB).

وأرجع هذه المزاعم إلى مصادره التي لم يكشف طبيعتها في موسكو. ولم يتم تأكيد ذلك بشكل مستقل.

وقد تكون إحدى النظريات أن المدبرين المحتملين للانقلاب يتم حبسهم أو إعاقتهم. وفقًا لصحيفة The Mirror.

نوبة قلبية

وزعم نيفزلين على فيسبوك: “شويغو خارج اللعبة، وقد يصبح معاقًا إذا نجا.”

وتابع:”فجأة أصيب بنوبة قلبية شديدة. إنه في العناية المركزة ومتصل بأجهزة. النوبة القلبية لا يمكن أن تحدث لأسباب طبيعية.”

وكانت هناك شائعات سابقة حول مشاكل بقلب شويغو. وتزعم أيضًا أنه كان بعيدًا عن الأنظار لأن بوتين أمره بالعمل من مخبأ نووي بعيد في جبال الأورال.

وكانت هناك أيضًا تقارير تفيد بأن بوتين وضعه على هامش الغزو بعد أن تكبدت قوات الكرملين خسائر فادحة.

وشوهد “شويغو” في 13 أبريل في مؤتمر بالفيديو مع بوتين ووزراء آخرين حول تنمية القطب الشمالي.

كان يرتدي بدلة ويدون الملاحظات. ومن الواضح أنه كتب تعليمات بوتين، لكنه لم يتحدث.

ولم يذكر نيفزلين متى يعتقد أن شويغو أصيب بنوبة قلبية.

كما أشار إلى أن الرجل الذي “اخترع البوتينية” – الأيديولوجي فلاديسلاف سوركوف – محتجز في روسيا وهو رهن الإقامة الجبرية.

وظهرت تقارير عن ذلك الأربعاء واعتبرت أن بوتين ينقلب على دائرته الداخلية وسط أزمة في الحرب وانقسامات عميقة في الكرملين.

وقال: “سوركوف رهن الإقامة الجبرية. هذه هي نفس القضية التي تم فيها اعتقال 20 جنرالاً”.

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