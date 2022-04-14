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وزير الدفاع الروسي في العناية المركزة وبوتين يعتقل 20 جنرالا و150 ضابطاً .. ماذا يحدث؟!

مع استمرار روسيا في حربها بأوكرانيا، كشف أحد أعداء بوتين أن وزير دفاعه في حالة تهدد حياته

باسل النجار
كتب باسل النجار
سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي watanserb.com
سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي - بوتين
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وطن – يقاتل سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي الغائب عن المشهد للبقاء على قيد الحياة بعد تعرضه لأزمة قلبية “شديدة” حسبما ورد.

ويُعتقد أن سيرجي شويغو (66 عامًا)، يتواجد في العناية المركزة وأن حالته المتدهورة ليست جراء أسباب طبيعية، وفقًا لأحد معارضي فلاديمير بوتين.

وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو
وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو

وبحسب “ديلي ستار dailystar”يزعم رجل الأعمال الروسي ليونيد نيفزلين، 62 عامًا، أن وزير الدفاع “خارج اللعبة”.

ومضى يقول إنه يعتمد على الأجهزة لمساعدته على إخفاء هذه المعلومات لأنه ترك الشائعات تفلت من على Facebook.

وزعم “نيفزلين” كذلك أن 20 جنرالا في وزارة الدفاع قد اعتقلوا في قضية “فساد” بقيمة 7.6 مليار جنيه استرليني والتي شهدت اعتقال 150 ضابطا من جهاز الأمن الفيدرالي (FSB).

وأرجع هذه المزاعم إلى مصادره التي لم يكشف طبيعتها في موسكو. ولم يتم تأكيد ذلك بشكل مستقل.

وقد تكون إحدى النظريات أن المدبرين المحتملين للانقلاب يتم حبسهم أو إعاقتهم. وفقًا لصحيفة The Mirror.

نوبة قلبية 

وزعم نيفزلين على فيسبوك: “شويغو خارج اللعبة، وقد يصبح معاقًا إذا نجا.”

وتابع:”فجأة أصيب بنوبة قلبية شديدة. إنه في العناية المركزة ومتصل بأجهزة. النوبة القلبية لا يمكن أن تحدث لأسباب طبيعية.”

وكانت هناك شائعات سابقة حول مشاكل بقلب شويغو. وتزعم أيضًا أنه كان بعيدًا عن الأنظار لأن بوتين أمره بالعمل من مخبأ نووي بعيد في جبال الأورال.

وكانت هناك أيضًا تقارير تفيد بأن بوتين وضعه على هامش الغزو بعد أن تكبدت قوات الكرملين خسائر فادحة.

وشوهد “شويغو” في 13 أبريل في مؤتمر بالفيديو مع بوتين ووزراء آخرين حول تنمية القطب الشمالي.

كان يرتدي بدلة ويدون الملاحظات. ومن الواضح أنه كتب تعليمات بوتين، لكنه لم يتحدث.

ولم يذكر نيفزلين متى يعتقد أن شويغو أصيب بنوبة قلبية.

كما أشار إلى أن الرجل الذي “اخترع البوتينية” – الأيديولوجي فلاديسلاف سوركوف – محتجز في روسيا وهو رهن الإقامة الجبرية.

وظهرت تقارير عن ذلك الأربعاء واعتبرت أن بوتين ينقلب على دائرته الداخلية وسط أزمة في الحرب وانقسامات عميقة في الكرملين.

وقال: “سوركوف رهن الإقامة الجبرية. هذه هي نفس القضية التي تم فيها اعتقال 20 جنرالاً”.

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المصدرديلي ستار
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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