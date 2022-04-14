ميريام فارس “تقصف جبهة” إليسا بعدما قالت عنها إنّها بـ”100 وجه”

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وطن – ردّت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على مواطنتها إليسا التي قالت إنها بـ”100 وجه”.

وغرّدت ميريام فارس عبر تويتر: “بليز ما حدا يرد. نحنا بشهر رمضان شهر المحبة والتسامح وبنفس الوقت عم نعيش أسبوع آلام المسيح! مش حرزانة.”.

بليز ما حدا يرد.

نحنا بشهر رمضان شهر المحبة والتسامح وبنفس الوقت عم نعيش أسبوع آلام المسيح!

مش حرزانة. https://t.co/3B0M0PMCfr — Myriam Fares (@myriamfares) April 14, 2022

وكانت إليسا تتحدث في حوار مع الإعلامي السعودي علي العلياني على قناة SBC.

وقالت عن ميريام فارس إنها لا تعرفها شخصياً ولا يوجد خلاف معها. مشيرة إلى أنّها دافعت عنها في السابق بعد تصريحات عن ارتفاع أجرها على مصر.

وقالت إليسا: “أعرف من استبعدني من برنامج ذا فويس ولن أتحدث عنه”.

إليسا: أعرف من استبعدني من برنامج ذا فويس ولن أتحدث عنه .. دافعت عن ميريام فارس لها "100 وجه" .. كارول سماحة انقلبت علي في تويتر! @elissakh@Ali_Alalyani#مراحل_إليسا #قناة_SBC pic.twitter.com/0w5sDYyxFz — مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 14, 2022

كما اعتبرت النجمة اللبنانية أن الفنانة هيفا وهبي أقرب لها من ​نانسي عجرم.

وعتبرت إليسا نفسها الفنانة اللبنانية الأولى في مصر، مع الإشارة الى أنه يمكن أن تكون صاحبة “آه ونص” رقم واحد.

وعن علاقتها بالفنان ​وائل كفوري​، قالت إنه كان صديقها والآن بات زميلها، مشيرة إلى أن وائل متقلب المزاج.

أما عن الفنانة ​كارول سماحة​، فقالت إليسا إن زميلتها تبحث دائماً على فيديوهات على تويتر ضدها.

ولفتت إلى أنها كانت تستمع لأغاني كارول خلال إحدى رحلاتها إلى إيطاليا ولا خلاف يجمعهما.

كما اعترفت الفنانة اللبنانية أنها تعيش في قصة حب حالياً. مشيرة إلى أنه غير عربي الجنسية، رافضة الكشف عن هويته.

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