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حياتنا

ميريام فارس “تقصف جبهة” إليسا بعدما قالت عنها إنّها بـ”100 وجه”

إليسا قالت إنها تعرف من استبعدها من برنامج ذا فويس

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
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ميريام فارس ترد على إليسا watanserb.com
إليسا قالت إن ميريام فارس بـ100 وجه
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وطن – ردّت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على مواطنتها إليسا التي قالت إنها بـ”100 وجه”.

وغرّدت ميريام فارس عبر تويتر: “بليز ما حدا يرد. نحنا بشهر رمضان شهر المحبة والتسامح وبنفس الوقت عم نعيش أسبوع آلام المسيح! مش حرزانة.”.

وكانت إليسا تتحدث في حوار مع الإعلامي السعودي علي العلياني على قناة SBC.

وقالت عن ميريام فارس إنها لا تعرفها شخصياً ولا يوجد خلاف معها. مشيرة إلى أنّها دافعت عنها في السابق بعد تصريحات عن ارتفاع أجرها على مصر.

وقالت إليسا: “أعرف من استبعدني من برنامج ذا فويس ولن أتحدث عنه”.

كما اعتبرت النجمة اللبنانية أن الفنانة هيفا وهبي أقرب لها من ​نانسي عجرم.

وعتبرت إليسا نفسها الفنانة اللبنانية الأولى في مصر، مع الإشارة الى أنه يمكن أن تكون صاحبة “آه ونص” رقم واحد.

وعن علاقتها بالفنان ​وائل كفوري​، قالت إنه كان صديقها والآن بات زميلها، مشيرة إلى أن وائل متقلب المزاج.

أما عن الفنانة ​كارول سماحة​، فقالت إليسا إن زميلتها تبحث دائماً على فيديوهات على تويتر ضدها.

ولفتت إلى أنها كانت تستمع لأغاني كارول خلال إحدى رحلاتها إلى إيطاليا ولا خلاف يجمعهما.

كما اعترفت الفنانة اللبنانية أنها تعيش في قصة حب حالياً. مشيرة إلى أنه غير عربي الجنسية، رافضة الكشف عن هويته.

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المصدروطن - رصد تويتر / مواقع إلكترونية
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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