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رياضة

تعرف على الفرق المتأهلة ومواعيد مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
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مواعيد مباريات دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022 watanserb.com
مواعيد مباريات دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2022

وطن – نجحت أربع فرق أوروبية في حجز بطاقة العبور والتأهل، إلى دور النصف النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

الفرق المتأهلة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وتمكن فريق مانشستر سيتي “السماوي” من الصعود إلى دور النصف النهائي من البطولة القارية، على حساب منافسه أتلتيكو مدريد بعد قمة الريمونتادا المثيرة بين الفريقين في إياب دور الربع النهائي من مسابقة أبطال أوروبا.

كما ونجح ليفربول كذلك في التأهل إلى الدور القادم، بعد نجاحه في إقصاء نظيره بنفيكا البرتغالي. من دور الربع النهائي للبطولة الأوروبية. وكان فريقا ريال مدريد وفياريال قد تأهلا إلى الدور القادم على حساب تشيلسي وبايرن ميونخ الألماني.

مواعيد المباريات  

وسيلتقي فريق ريال مدريد الإسباني في مواجهة القمة النارية أمام وصيف النسخة الماضية مانشستر سيتي الإنجليزي في دور النصف النهائي، كما وسيواجه ليفربول نظيره فياريال في هذا الدور.

وستكون مباراة ريال مدريد ” الملكي” أمام مانشستر سيتي “السماوي”، في ذهاب دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022، الثلاثاء، في ال26 من شهر إبريل/ نيسان الجاري على استاد ملعب “الاتحاد” في العاصمة البريطانية لندن.

بينما ستكون مواجهة الإياب والعودة الحاسمة لهذا الدور بين الفريقين العملاقين، الأربعاء، الرابع من شهر مايو/ أيار المقبل داخل قلعة ملعب ” سانتياغو برنابيو”.

كما وسيلتقي ليفربول “الريدز” أمام نظيره فياريال “الغواصات الصفراء”، الأربعاء، ال27 من شهر إبريل/ نيسان الحالي في ذهاب دور النصف النهائي من البطولة القارية على أرض ملعب ” الآنفيلد”.

فيما ستكون مواجهة العودة بين ليفربول وفياريال، الثلاثاء، الثالث من شهر مايو/ أيار القادم، داخل ملعب ” لاسيراميكا”.

ويشار إلى كافة مباريات دور النصف النهائي من مسابقة أبطال أوروبا لهذا الموسم، ستكون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”. وعند التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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