تعرف على الفرق المتأهلة ومواعيد مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022

وطن – نجحت أربع فرق أوروبية في حجز بطاقة العبور والتأهل، إلى دور النصف النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

الفرق المتأهلة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وتمكن فريق مانشستر سيتي “السماوي” من الصعود إلى دور النصف النهائي من البطولة القارية، على حساب منافسه أتلتيكو مدريد بعد قمة الريمونتادا المثيرة بين الفريقين في إياب دور الربع النهائي من مسابقة أبطال أوروبا.

🚨 نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 🚨 مانشستر سيتي ✖️ ريال مدريد ليفربول ✖️ فياريال #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/BV2JkGJ47g — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 13, 2022

كما ونجح ليفربول كذلك في التأهل إلى الدور القادم، بعد نجاحه في إقصاء نظيره بنفيكا البرتغالي. من دور الربع النهائي للبطولة الأوروبية. وكان فريقا ريال مدريد وفياريال قد تأهلا إلى الدور القادم على حساب تشيلسي وبايرن ميونخ الألماني.

مواعيد المباريات

وسيلتقي فريق ريال مدريد الإسباني في مواجهة القمة النارية أمام وصيف النسخة الماضية مانشستر سيتي الإنجليزي في دور النصف النهائي، كما وسيواجه ليفربول نظيره فياريال في هذا الدور.

وستكون مباراة ريال مدريد ” الملكي” أمام مانشستر سيتي “السماوي”، في ذهاب دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022، الثلاثاء، في ال26 من شهر إبريل/ نيسان الجاري على استاد ملعب “الاتحاد” في العاصمة البريطانية لندن.

مواعيد نصف نهائي #دوري_أبطال_أوروبا 🏆 📅 الأربعاء 27 أبريل

🏟 آنفيلد

⌚ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة 📅 الثلاثاء 3 مايو

🏟 ملعب لا سيراميكا

⌚ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة pic.twitter.com/hSAUWBVGHO — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 13, 2022

بينما ستكون مواجهة الإياب والعودة الحاسمة لهذا الدور بين الفريقين العملاقين، الأربعاء، الرابع من شهر مايو/ أيار المقبل داخل قلعة ملعب ” سانتياغو برنابيو”.

كما وسيلتقي ليفربول “الريدز” أمام نظيره فياريال “الغواصات الصفراء”، الأربعاء، ال27 من شهر إبريل/ نيسان الحالي في ذهاب دور النصف النهائي من البطولة القارية على أرض ملعب ” الآنفيلد”.

🚨 تأكيد المواعيد لمواجهتي نصف النهائي 🚨 🏟️ استاد الاتحاد

📆 الثلاثاء 26 أبريل

⏰ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة 🏟️ سانتياجو بيرنابيو

📆 الأربعاء 4 مايو

⏰ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة 🔷 #السيتي | #UCL pic.twitter.com/EThXCqq816 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 14, 2022

فيما ستكون مواجهة العودة بين ليفربول وفياريال، الثلاثاء، الثالث من شهر مايو/ أيار القادم، داخل ملعب ” لاسيراميكا”.

ويشار إلى كافة مباريات دور النصف النهائي من مسابقة أبطال أوروبا لهذا الموسم، ستكون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”. وعند التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر.

(المصدر: وطن + تويتر)

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