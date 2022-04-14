ارتدت الحجاب .. زوجة “ميدفيدشوك” صديق بوتين وتناشد أردوغان إنقاذه (فيديو)

وطن – ظهرت “أوكسانا مارتشينكو” زوجة السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك، المؤيد لروسيا والصديق المقرب لفلاديمير بوتين، في مقطع فيديو وهي ترتدي الحجاب وتناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنقاذ زوجها المعتقل في أوكرانيا.

ويشار إلى أنه، الثلاثاء 12 أبريل، أعلنت المخابرات الأوكرانية عن اعتقالها لـ”ميدفيدشوك”، ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صورة له وهو مكبل اليدين في مقر المخابرات.

ارتدت زوجة فيكتور ميدفيدشوك ، رجل بوتين في أوكرانيا ، الذي اعتقلته المخابرات الأوكرانية ، الحجاب طلبت من ريس أردوغان المساعدة لإنقاذ زوجها. يطلب المساعدة من أردوغان الذي لديه مشكلة. نحن لا نقول من أجل لا شيء

إنه زعيم العالم pic.twitter.com/nJoffKgpkW — Eyüp Sağcan أيوب صاغجان🇹🇷 (@eyupsagcan) April 14, 2022

“أوكسانا” زوجة المعارض الأوكراني الذي كان مرشحا من قبل بوتين ليحل محل زيلينسكي في حال الإطاحة به، وهي ترتدي الحجاب وتستنجد بأردوغان، حيث طلبت منه إنقاذ زوجها عبر التدخل لدى السلطات الأوكرانية.

وقالت مخاطبة أردوغان:”سيادة الرئيس أنتم تؤيدون السلام، ولديكم سمعة طيبة، والكل يحترمكم ويستمعون لكم.. وقد قلتم مرات عدة أنكم صديق لبلدي أوكرانيا وكذلك صديق لروسيا، وأنا أؤمن بذلك”.

وتابعت “أوكسانا” أنها قلقلة جدا على حياة زوجها ميدفيدشوك:”أرجوك سيادة الرئيس أن تستخدم علاقاتك الشخصية لإنقاذ حياة زوجي”.

واستشهدت زوجة المعارض الأوكراني بمثل تركي في كلمتها:”كما يقال في تركيا الصديق الجيد يظهر في اليوم الأسود.. وأنا وأطفالي حل علينا هذا اليوم، وأناشدكم لتحرير زوجي من الأسر”.

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فيكتور ميدفيدشوك

فيكتور ميدفيدشوك، هو زعيم حزب “منهاج المعارضة” الأوكراني المؤيد لروسيا.

وهرب الرجل الذي يعتبر قريبًا جدًا من الكرملين، من الإقامة الجبرية في الأيام الأولى للصراع في فبراير الماضي. ومشتبه به بارتكاب سلسلة من الجرائم ضد الأمن القومي.

وكانت روسيا تفكر في وضع رجل موثوق به في كييف مكانه، لكي يكون “رئيس دمية” في يد بوتين، وكان “فيكتور ميدفيدشو” واحدًا من أوائل المرشحين لهذا الأمر.

وتقدر ثروة ” ميدفيدشوك” بـ 620 مليون دولار ويحتل المرتبة الـ 12 بين أثرياء أوكرانيا، بحسب تقرير سابق لـ”فوربس”.

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