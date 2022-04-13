هل يمكن للقهوة أن تسبب تساقط الشعر؟! .. خبيرة تجيب

وطن – يشرب معظم الناس في بداية الصباح فنجانًا من القهوة أو الشاي لبدء نهارهم، وإن كان ذلك يمنح دفعة من الطاقة، إلا أنه قد يضر بالشعر ويمكن أن يتسبب ذلك في تساقطه.

في الواقع، يمكن أن تسبب المكونات الموجودة في الشاي الأسود والقهوة ضغطًا على مستويات الحديد في دمك مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر.

وقد أوضحت الدكتورة سارة كايات، في صحيفة ذا صن البريطانية، إنه أمر طبيعي أن يفقد المرء ما يقرب من 100 إلى 150 شعرة يوميًا، لكن بعض الناس قد يفقد أكثر من ذلك بسبب التوتر.

تأثير القهوة والشاي على صحة الشعر

في سياق متصل، نصحت الدكتور كايات، بتجنب تناول الكافيين الذي قد يؤدي الى تساقط شعرك.

موضحة بالقول “إن مادة العفص الموجودة في الشاي الأسود يمكن أن تمنع امتصاص الحديد مما قد يزيد من خطر نقصه وبالتالي يمكن أن يؤدي هذا إلى تساقط الشعر.”

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وأضافت “إذا كنت تشرب الشاي الأسود – حاول تقليل ما تستهلكه، أو التزم بالشاي الأخضر، كبديل.”

تحتوي القهوة على حوالي 4.6 في المائة من مادة العفص (Tannins)، بينما يحتوي الشاي على حوالي 11.2 في المائة من هذه المادة.

العفص عبارة عن جزيئات تلتصق بالبروتينات وتوجد في الفواكه غير الناضجة وأوراق النباتات.

حساسية اللاكتوز

إلى جانب نقص الحديد الذي يمكن أن يضر بالشعر، قالت الدكتورة كايات أن الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز يمكن أن يعانوا أيضًا من مشكلة تساقط الشعر.

وإذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، نصحت الدكتورة بالإبتعاد عن المنتجات التي قد تسبب لك انتفاخًا لمنع تلف الشعر وتساقطه.

وأضافت الدكتورة قائلة “يعد عدم تحمل اللاكتوز أمرًا شائعًا جدًا. وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من الحساسية تجاهه، فإن تناول الأطعمة التي تحتوي على منتجات الألبان يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما وقشرة الرأس. مما قد يؤثر بالتالي على صحة فروة الرأس وعلى صحة الشعر.”

تعتبر فروة الرأس الصحية مهمة جدًا لأن البصيلات المصابة بالعدوى وقشرة الرأس والزيت والحطام قد تؤثر على نمو الشعر.

وفي هذا السياق، تقول الدكتورة كايات “إن العلامات التي تدل على أن فروة رأسك قد لا تكون صحية تشمل الحكة. والتقشر أو قشرة الرأس، والاحمرار، أو ظهور نتوءات.”

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كما نصحت الدكتورة كايات بالابتعاد عن منتجات الشعر التي تحتوي على مواد كحولية ذلك أنها يمكن أن تلحق الضرر بشعرك وتجفف فروة الرأس.

قائلة في هذا الإطار: “اقرأ دائمًا قائمة المكونات قبل اختيار مثبت الشعر. وحاول تجنب تصفيف الشعر باستخدام مثبتات الشعر عندما لا يكون ذلك ضروريًا.”

وأضافت “قد يؤدي الاستخدام المتكرر لمثبتات الشعر بين غسل شعرك إلى تراكم وتكوين طبقات من الجزيئات الشبيهة بقشرة الرأس. وإذا كنت تقوم بتصفيف شعرك باستخدام مثبت الشعر. فحاول غسل الشعر بانتظام لتجنب تهيج فروة الرأس.”

يمكن أن تؤثر الطريقة التي تتعامل بها مع مستويات التوتر لديك أيضًا على تساقط الشعر. وإذا لم تطلب المساعدة، فقد يعني ذلك أنك ستعاني من تساقط الشعر بشكل أكبر بمرور الوقت.

كما تحدثت الدكتور كايات عن تقنيات للتعامل مع الإجهاد والتي يمكنك القيام بها في المنزل بما في ذلك ممارسة اليوغا والتأمل والتنفس العميق وقضاء الوقت في الهواء الطلق.

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