مودل روز ترتدي بدلة بفتحات في الأرداف والظهر وعبارة جريئة.. والجمهور: “في رمضان!”

وطن- تعرضت عارضة الأزياء السعودية، مودل روز، إلى موجة انتقادات لاذعة بعد ظهورها بملابس جريئة في شهر رمضان المبارك.

سأبقيك متحمساً

ونشرت روز مجموعة صور لها وهي ترتدي بدلة من تصميم AREA، باللون الزهري، تميز بفتحات جريئة في الظهر والأرداف.

وعقبت روز على الصور والفيديو عبر حسابها على “انستجرام”، بعبارة جريئة قالت فيها: “حبيبي، سأبقيك متحمساً”.

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هجوم وانتقادات

وجاء في التعليقات الناقدة لروز: ” فتحات تهوية فرمضان ؟ فرمضان؟”.

واستنكر آخر قائلاً: “ما هذا؟ عأساس مسلمة؟”.

وكتبت متابعة: ” لكم موعد مع الله”.

ووجهت أخرى نصيحة لروز قائلة: ” روز احترمي الشهر تشتطين بأعيادهم ومناسباتهم الدينية وانتي منسلخة من هويتك ودينك”.

مودل روز وطليقها

وفي سياق آخر، قررت روز أن تضع حداً لطليقها رجل الأعمال السعودي محمد حمود والردّ على اتهامه لها بالاعتداء عليه بالضرب، مؤكدة أنها ادعاءات كاذبة، ولا أساس لها من الصحة.

وقالت روز بفيديو نشرته عبر “سناب شات”: “الله لا يرزقكم بواحد مثل محمد، والله ما أتمناه لعدوي، كلمة عنده شركات وعنده وعنده، ما عنده إلا الحاوي”.

وتابعت: “انتوا تعرفون إيش قاعد يسوي، قاعد يتصيد البنات اللي عندهم فلوس”.

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حقيقة اعتداء روز على حمود

وحول اتهامها بالاعتداء عليه، ردت روز: “أنا راسلة ناس يطقونه، الصورة اللي حطها عينه منفوخة ويده مدري وش فيها. هذي بعد ما سوى عملية زراعة الشعر، كلكم عارفين اللي يسوي عملية زراعة شعر، اعملوا بحث على غوغل، هو منتفخ وجه من عملية زراعة الشعر. أنا عندي الصورة الأساسية، بدك تكذب اكذب كذبة تتصدق”.

وكشفت روز في وقت سابق، أن محكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أصدرت حكماً لصالحها بمنع طليقها من الاقتراب منها وتتبعها مدة 3 سنوات.

ولفتت “روز ” الى أنها كانت تتعرض لمضايقات وتهديدات من طليقها خلال سنة، كاشفةً عن أنه زرع جهاز تعقّب في سيارتها.

كما قالت العارضة السعودية إن القاضية حكمت لصالح عدم تعرّض محمد الحمود لها لمدة 3 سنوات.

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