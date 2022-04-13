زوجة “بوتين” السابقة تكشف لأول مرة تفاصيل عن علاقتها معه وكيف اختبرها على مدى 30 عاما

وطن – زعمت زوجة فلاديمير بوتين السابقة، ليودميلا ، ذات مرة أن الرئيس الروسي اختبرها طوال زواجهما الذي دام 31 عامًا في مقابلة نادرة.

وقالت صحيفة “اكسبرس” البريطانية إنه في عام 2013، ظهرت الحياة المنزلية للرئيس الروسي “بوتين” على جدول الأخبار بعد أن توجه هو وزوجته آنذاك ، ليودميلا ، إلى التلفزيون الحكومي الروسي لإعلان مشترك عن طلاقهما القادم “المتبادل” و “المتحضر”.

وولدت ليودميلا لعامل مصنع وأم صرافة ، ونشأت في بيئة متواضعة، وعملت في مصنع آلات قبل أن تصبح مضيفة طيران بعد الانتهاء من المدرسة.

اختبرها على مدى 30 عاما

وقابلت بوتين في منتصف الثمانينيات وتزوجا بعد فترة قريبة، لكن خلال علاقتهما التي استمرت ثلاثة عقود ادعت ليدوميلا أن زوجها “اختبرها” باستمرار.

وفي حديثها إلى أوليج بلوتسكي ، كاتب سيرة بوتين ، أوضحت ليودميلا: “القول بأن فلاديمير فلاديميروفيتش اختبرني طوال حياتنا معًا هو قول صحيح تمامًا.”

وقالت : “كان لدي شعور دائمًا أنه كان يراقبني وما هي القرارات التي اتخذتها لمعرفة ما إذا كان بإمكاني تحمل أي اختبار.”

لم تقع في حبه على الفور

في غضون ذلك، اعترفت ليودميلا بأنها لم تقع في حب عميل KGB على الفور. وقالت أتعلم كيف تقابل أحدًا وتقع في حبه فورًا؟ حسنًا، هذا لم يحدث”.

بينما تابعت قائلة: “تعودت عليه خطوة بخطوة ووقعت في حبه”.

وأضافت ليودميلا أنها لا تفكر كثيرًا في الرجل “الرديء الملابس” الذي التقته خارج المسرح بينما كانت في موعد مزدوج.

لقائها الأول مع والدة بوتين

وفي كتابها “الشخص الأول”، تروي ليودميلا أيضاً ذكريات عن سنواتهما الأولى معاً، وأن والدة بوتين لم تهتم بها كثيراً. ففي لقائهما الأول، قدمت ليودميلا نفسها وردت حماتها المستقبلية: “كان لديه بالفعل صديقة تدعى ليودا، وكانت لطيفة للغاية”.

وفي فصل آخر من الكتاب، تروي ليودميلا تفاصيل حول “كلام الرئيس الغريب والمربك”. وتتذكر قائلة: “ذات ليلة كنا جالسين في منزله، وقال أتعرفين أي نوع من الأشخاص أنا الآن. بشكل عام، أنا لست بسيطاً جداً”.

“بوتين” من النوع الصامت

كما أردفت: “أوضح أنه من النوع الصامت، وأنه كان مفاجئاً إلى حد ما في بعض الأمور ويمكنه أن يهين الناس، وما إلى ذلك، وكان يقول إنه حياته تعج بالمخاطر”.

وتزوَّج فلاديمير بوتين وليودميلا شكريبنيفا في عام 1983. وأنجبا بنتين هما ماريا وكاترينا، والاثنتان في العشرينيات. وآخر مرة كانت فيها الاثنتان معاً كانت في حفل تنصيب بوتين رئيساً لفترة ثالثة في السابع من مايو/أيار العام الماضي.