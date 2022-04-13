باسم ياخور يشكك في جمال زوجته الحقيقي ويمسح مكياجها بفيديو صادم!

وطن– أشعل الفنان السوري باسم ياخور، مواقع التواصل بفيديو كوميدي جمعه مع زوجته الكاتبة رنا الحريري عبر “انستجرام”.

حقيقية أم مزيفة؟

وظهر باسم ياخور بالفيديو، وهو يشاهد أحد المقاطع التي تكشف قوة تأثير مساحيق التجميل في تزييف جمال المرأة.

وتظهر علامات الصدمة على وجه الفنان السوري، الأمر الذي يدفعه للتحديق بزوجته والتشكيك بأن جمالها حقيقي.

ثم يُمسك ياخور، محارم ورقية مبللة، ويهجم على وجه زوجته ويمسح مكياجها ليتأكد من أنها حقيقية، وجمالها ليس مزيفاً.

وتفاعل الناشطون مع الفيديو، مشيدين بخفة ظل الثنائي، وأكدوا أن جمال رنا الحريري طبيعي دون تجميل أو مكياج.

تحرش لفظي

وفي سياق متصل، استفز أحد المتابعين، باسم ياخور قبل أيام، بعدما قام بالتحرش لفظياً بزوجته.

حدث الأمر حين نشرت رنا صورتها عبر صفحتها الشخصية على “فيسبوك”، فكتب المتابع في تعليقه عليها: “شي طيّب”.

وأرفق المتابع تعليقه بوجوه تعبيرية تحمل إيحاءات خارجة، الأمر الذي أثار غضب ياخور، فرد بلفظ خارج.

ردود أفعال متباينة

وتباينت ردود الأفعال حول رد ياخور، فمنهم من رأى أن تصرفه طبيعياً، ويحق له الدفاع عن زوجته كونها تعرضت لتحرش لفظي صريح. بينما نصحه آخرون بتجاهل هذه التعليقات.

وهاجم آخرون الممثل السوري، قائلين إنه إذا كان يغار لهذه الدرجة، فليمنع زوجته من نشر صورها.

وعلى الصعيد الفني، يغيب باسم عن السباق الدرامي الرمضاني 2022.

“ولاد البلد”

وكان من المفترض عرض مسلسله الأخير “ولاد البلد” في رمضان، ولكن تم عرضه قبل فترة على منصة “تود تي في”.

ويشارك باسم في البطولة كل من: طلال مارديني، نظلي الرواس، عباس النوري، سلوم حداد، فادي صبيح وغيرهم.

والمسلسل من تأليف كل من عثمان جحا ومؤيد النابلسي، وإخراج أحمد ابراهيم أحمد.

ويتحدث المسلسل عن مرحلة تاريخية معينة عاشتها سوريا، ويسلط الضوء على أحداث فلول العثمانيين من البلد، والصراعات التي نشأت بين الأغوات والزعامات الشعبية للسيطرة على دمشق سياسيا واقتصاديا في تلك الفترة.

“ليلة السقوط”

هذا وقد انتهى ياخور مؤخراً من تصوير مشاهده في العمل الواقعي ” ليلة السقوط”، الذي يلعب بطولته كل من: صبا مبارك، طارق لطفي، ميلاد يوسف، ذو الفقار خضر، نورا عبد الرحمن، رياض شهيد، مازن محمد مصطفى، حسن هادي، أحمد صيام.

وهو سيناريو وحوار مجدي صابر وإخراج ناجي طعمي.