“الاختيار3” تمهيد لإعدام قيادات الإخوان المعتقلين .. هل يفعلها السيسي؟!

وطن – أصبح مسلسل “الاختيار3” الذي دفع به نظام السيسي ومخابراته في موسم رمضان الحالي، المسلسل الأكثر جدلا على الساحة نظرا لتناوله أحداث سياسية خطيرة وقعت في مصر السنوات الماضية.

المسلسل الذي أنتجه وأشرف عليه جهاز المخابرات العامة بتوجيه مباشر من عبدالفتاح السيسي، يطرح رأي أحادي يمثل وجهة نظر النظام فقط وينتصر لها.

وفي المقابل، يشوه صورة معارضي السيسي خاصة قادة الإخوان المسلمين والرئيس الراحل محمد مرسي، الذي انقلب السيسي عليه بدعم إماراتي وسعودي وإسرائيلي في يوليو 2013.

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هذا التعمد الواضح للأعمى في “الاختيار” لشيطنة قادة الإخوان ـ المعتقل معظمهم ـ دفع البعض بالذهاب إلى أن هذا المسلسل قد يكون تمهيدا لإصدار السيسي أحكاما بالإعدام ضد قادة الإخوان.

واعتبروا أن المسلسل يأتي بهدف تمرير هذه الأحكام وامتصاص ردة فعل الشارع، عبر نزع التعاطف مع قادة الجماعة. بإظهارهم بصورة المخربين الإرهابيين الذين كانوا يهدفون لتدمير مصر.

نجل وزير الشباب السابق بحكومة هشام قنديل يعلق

وفي هذا السياق علق محمد أسامة ياسين، نجل وزير الشباب السابق بحكومة هشام قنديل، أسامة ياسين أحد قيادات جماعة الإخوان، وذلك بعد أظهر “الاختيار3” والده في بعض المشاهد وحاول تشويه صورته.

بيعملوا كدة عشان يكسبوا تعاطف الناس و شحنهم تمهيدا لإعدامهم؟

يا جماعة ده ظلم و اللي يسكت عن ظلم ربنا هيحاسبه و هيسأله ليه دعمت ظالم بيقتل في الناس و ليه مدورتش على الحقيقة بنفسك. دي أرواح ناس بتهدر و عائلات بتتدمر و حياة ناس بتتذل و تتهان حراام كدة كفاية افتراء و بطش و تزوير(٦) — Muhamad Ossama (@MuhammadOssamaY) April 12, 2022

وقال نجل أسامة ياسين في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن):”أنا مش عارف هل بيعملوا كده عشان يكسبوا تعاطف الناس و شحنهم تمهيدا لإعدامهم؟”.

وتابع:”يا جماعة ده ظلم. و اللي يسكت عن ظلم ربنا هيحاسبه و هيسأله ليه دعمت ظالم بيقتل في الناس. و ليه مدورتش على الحقيقة بنفسك. دي أرواح ناس بتهدر و عائلات بتتدمر. و حياة ناس بتتذل و تتهان. حرام كده كفاية افتراء و بطش و تزوير.”

كما وصف محمد ما حدث بأنه “سقطة أخرى من مسلسل الاختيار٣”. معتبرا أنه النظام يشحن الشعب عبر المسلسل لهدف ما يريدون تحقيقه.

“اتهامات كارثية”

وقال موضحا: “جايبين والدي الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب و هما بيعترفوا بإنجازاته. و اللي عمله في الوزارة من زيادة الاهتمام بمراكز الشباب و بإشراك الشباب من سن صغير في إدارتها. والمشاركة في الحياة السياسية و القيادة الإدارية وتخريج كفاءات جديدة من الشباب.”

وأوضح: “لكن لازم يستغلوا الإنجازات بتلفيق اتهامات كارثية عن والدي ظلما وبطرا وعدوانا وبطشا وافتراءا عليه.”

كما كشف أن والده خريج جامعة عين شمس، كان يعالج أبناء ضباط الشرطة والجيش والممثلين، ومنهم الممثل أشرف زكي الذي يقوم بدور في مسلسل “الاختيار3″.

وأضاف:”والدي كان بيعالج أطفاله. عمره ما مسك سلاح ولا يعرف يمسكه. ولا حرض على عنف أو أشاع فوضى.”

كما استطرد:”مطلعينه انه بيستخدم مراكز الشباب و بيدربهم على السلاح بنفسه. ومقطتعين جزء من حواره على الجزيرة مع أحمد منصور اللي بيحكي فيها عن إزاي وقت الثورة و الملحمة قدروا يصدوا البلطجية بذكائهم و تضحياتهم وليدة اللحظة. فمبينينه في التسجيل كأنه قائد كتيبة وده ظلم و افتراء.”

هذا وأوضح محمد أسامة ياسين، أن سلسلة “شاهد على الثورة” موجودة على اليويتوب لمن أراد أن يشاهدها بنفسه ويعرف الحقيقة الكاملة.

كما أضاف:”مش يقطعوا جزء من الكلام عشان يبينوا اللي في مزاجهم. ولو احنا في دولة قانون المفروض نرفع قضية عشان يترد على التهم الجزافية اللي بيرموها على الناس بدون أي أساس من الصحة.”

مسلسل الاختيار3

مسلسل “الاختيار3” أظهر في حلقة، الثلاثاء، أسامة ياسين وزير الشباب والرياضة بعهد الرئيس محمد مرسي، على صورة رجل إرهابي يستغل مراكز الشباب لتدريب الشباب على حمل السلاح.

وباتت تهم “الإرهاب والأخونة” تهم مغلفة جاهزة لكل من يعارض نظام السيسي في مصر، الذي أمسك بمفاصل الدولة وسجن جميع معارضيه وأخرس البقية حتى الذين ساعدوه في انقلابه. وقضية علاء عبدالفتاح وغيرهم من أعضاء حركة “تمرد” خير شاهد ودليل.

ولم يكتف السيسي بالخراب الاقتصادي الذي أوقع فيه مصر حتى أنه يبيع أصول الدولة لدول الخليج. ليذهب لنشر الفتنة بين المصريين وتأجيج الحرب الأهلية بينهم عبر الدراما المسمومة التي تقدمها المخابرات لخدمة أجندته الشخصية.

(المصدر: وطن)

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