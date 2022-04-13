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“الاختيار3” تمهيد لإعدام قيادات الإخوان المعتقلين .. هل يفعلها السيسي؟!

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
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الاختيار3 يمهد لإعدام قيادات الإخوان المعتقلين watanserb.com
الاختيار3

وطن – أصبح مسلسل “الاختيار3” الذي دفع به نظام السيسي ومخابراته في موسم رمضان الحالي، المسلسل الأكثر جدلا على الساحة نظرا لتناوله أحداث سياسية خطيرة وقعت في مصر السنوات الماضية.

المسلسل الذي أنتجه وأشرف عليه جهاز المخابرات العامة بتوجيه مباشر من عبدالفتاح السيسي، يطرح رأي أحادي يمثل وجهة نظر النظام فقط وينتصر لها.

وفي المقابل، يشوه صورة معارضي السيسي خاصة قادة الإخوان المسلمين والرئيس الراحل محمد مرسي، الذي انقلب السيسي عليه بدعم إماراتي وسعودي وإسرائيلي في يوليو 2013.

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هذا التعمد الواضح للأعمى في “الاختيار” لشيطنة قادة الإخوان ـ المعتقل معظمهم ـ دفع البعض بالذهاب إلى أن هذا المسلسل قد يكون تمهيدا لإصدار السيسي أحكاما بالإعدام ضد قادة الإخوان.

واعتبروا أن المسلسل يأتي بهدف تمرير هذه الأحكام وامتصاص ردة فعل الشارع، عبر نزع التعاطف مع قادة الجماعة. بإظهارهم بصورة المخربين الإرهابيين الذين كانوا يهدفون لتدمير مصر.

نجل وزير الشباب السابق بحكومة هشام قنديل يعلق

وفي هذا السياق علق محمد أسامة ياسين، نجل وزير الشباب السابق بحكومة هشام قنديل، أسامة ياسين أحد قيادات جماعة الإخوان، وذلك بعد أظهر “الاختيار3” والده في بعض المشاهد وحاول تشويه صورته.

وقال نجل أسامة ياسين في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن):”أنا مش عارف هل بيعملوا كده عشان يكسبوا تعاطف الناس و شحنهم تمهيدا لإعدامهم؟”.

وتابع:”يا جماعة ده ظلم. و اللي يسكت عن ظلم ربنا هيحاسبه و هيسأله ليه دعمت ظالم بيقتل في الناس. و ليه مدورتش على الحقيقة بنفسك. دي أرواح ناس بتهدر و عائلات بتتدمر. و حياة ناس بتتذل و تتهان. حرام كده كفاية افتراء و بطش و تزوير.”

كما وصف محمد ما حدث بأنه “سقطة أخرى من مسلسل الاختيار٣”. معتبرا أنه النظام يشحن الشعب عبر المسلسل لهدف ما يريدون تحقيقه.

“اتهامات كارثية”

وقال موضحا: “جايبين والدي الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب و هما بيعترفوا بإنجازاته. و اللي عمله في الوزارة من زيادة الاهتمام بمراكز الشباب و بإشراك الشباب من سن صغير في إدارتها. والمشاركة في الحياة السياسية و القيادة الإدارية وتخريج كفاءات جديدة من الشباب.”

وأوضح: “لكن لازم يستغلوا الإنجازات بتلفيق اتهامات كارثية عن والدي ظلما وبطرا وعدوانا وبطشا وافتراءا عليه.”

كما كشف أن والده خريج جامعة عين شمس، كان يعالج أبناء ضباط الشرطة والجيش والممثلين، ومنهم الممثل أشرف زكي الذي يقوم بدور في مسلسل “الاختيار3″.

وأضاف:”والدي كان بيعالج أطفاله. عمره ما مسك سلاح ولا يعرف يمسكه. ولا حرض على عنف أو أشاع فوضى.”

كما استطرد:”مطلعينه انه بيستخدم مراكز الشباب و بيدربهم على السلاح بنفسه. ومقطتعين جزء من حواره على الجزيرة مع أحمد منصور اللي بيحكي فيها عن إزاي وقت الثورة و الملحمة قدروا يصدوا البلطجية بذكائهم و تضحياتهم وليدة اللحظة. فمبينينه في التسجيل كأنه قائد كتيبة وده ظلم و افتراء.”

هذا وأوضح محمد أسامة ياسين، أن سلسلة “شاهد على الثورة” موجودة على اليويتوب لمن أراد أن يشاهدها بنفسه ويعرف الحقيقة الكاملة.

كما أضاف:”مش يقطعوا جزء من الكلام عشان يبينوا اللي في مزاجهم. ولو احنا في دولة قانون المفروض نرفع قضية عشان يترد على التهم الجزافية اللي بيرموها على الناس بدون أي أساس من الصحة.”

مسلسل الاختيار3

مسلسل “الاختيار3” أظهر في حلقة، الثلاثاء، أسامة ياسين وزير الشباب والرياضة بعهد الرئيس محمد مرسي، على صورة رجل إرهابي يستغل مراكز الشباب لتدريب الشباب على حمل السلاح.

وباتت تهم “الإرهاب والأخونة” تهم مغلفة جاهزة لكل من يعارض نظام السيسي في مصر، الذي أمسك بمفاصل الدولة وسجن جميع معارضيه وأخرس البقية حتى الذين ساعدوه في انقلابه. وقضية علاء عبدالفتاح وغيرهم من أعضاء حركة “تمرد” خير شاهد ودليل.

ولم يكتف السيسي بالخراب الاقتصادي الذي أوقع فيه مصر حتى أنه يبيع أصول الدولة لدول الخليج. ليذهب لنشر الفتنة بين المصريين وتأجيج الحرب الأهلية بينهم عبر الدراما المسمومة التي تقدمها المخابرات لخدمة أجندته الشخصية.

(المصدر: وطن) 

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 13 أبريل، 2022آخر تحديث: 13 أبريل، 2022
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صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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