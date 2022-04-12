7 كلاب ضالة تهاجم طالبة جامعية بولاية “وان” التركية (فيديو)

وطن – رصد مقطع فيديو مهاجمة 7 كلاب ضالة لطالبة جامعية بولاية “وان” التركية، بينما كانت تمر بالقرب من المرافق الاجتماعية بالجامعة شرق تركيا.

وظهرت الفتاة في الفيديو الذي بثه موقع صحيفة يني شفق، وتابعته “وطن”، وهي تمشي على قارعة طريق وبدت أمامها أشجار منصفة كثيفة، وفجأة يظهر أحد الكلاب من خلف الأشجار وهو يسرع باتجاهها ثم تلحق به كلاب أخرى.

وحاولت الفتاة الهروب، لكن الكلاب حاصرتها، ولاحقها وانقضت عليها عند سقوطها على الأرض.

وسجلت كاميرات المراقبة الأمنية للجامعة اللحظات العصيبة التي عاشتها الطالبة التي خرجت من بينهم سالمة.

وأشارت وكالة “نيو ترك بوست” الى أن أفراد الأمن العاملون في الحرم الجامعي قاموا بإنقاذ الطالبة التي أصيب بالذعر جراء تجمع الكلاب الضالة حولها.

ونقل TRT HABER التركي عن رئيس إدارة الشؤون الصحية ببلدية “وان متروبوليتان” عادل الله فيردي” قوله أن الفرق موجودة باستمرار في الميدان لجمع الكلاب العدوانية. وإرسالها للملاجيء المخصصة لهم.

وأكد فيردي أن البلدية جمعت ما يقرب من 65 كلبًا عدوانيًا. منها 40 كلب بيتبولس وإرسالهم للملاجيء المختصة.

وأضاف:”لقد شكلنا فريقًا منفصلاً لمنطقة الجامعة”.

يذكر أن القوانين التركية تمنع الاعتداء على الحيوانات الشاردة وقتلها. ولا تفرق هذه القوانين بين الحيوانات الأليفة والحيوانات الضالة، رغم تهديدها للأمن العام.

وينص القانون على أنَّ تعذيب الحيوانات سيعاقَب عليه بالسجن، وليس مجرد الغرامة.

وهو الأمر الذي ناقشه نشطاء حقوق الحيوان على نطاقٍ واسع في تركيا حتى الآن. وطالبوا بتغييره لعقود بحسب تقرير لصحيفة Hurriyet Daily News التركية نقل موقع ” تلفزيون سوريا” فقرات منه.

وستتراوح مدة سجن مرتكب الجريمة بين أربعة أشهر حتى ثلاث سنوات، بحسب نص القانون الجديد.

اقرأ أيضاً :