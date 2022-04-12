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7 كلاب ضالة تهاجم طالبة جامعية بولاية “وان” التركية (فيديو)

صورة خالد الأحمد خالد الأحمد تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 أبريل، 2022آخر تحديث: 12 أبريل، 2022
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هجوم 7 كلاب ضالة على فتاة watanserb.com
هجوم 7 كلاب ضالة على فتاة

وطن – رصد مقطع فيديو مهاجمة 7 كلاب ضالة لطالبة جامعية بولاية “وان” التركية، بينما كانت تمر بالقرب من المرافق الاجتماعية بالجامعة شرق تركيا.

وظهرت الفتاة في الفيديو الذي بثه موقع صحيفة يني شفق، وتابعته “وطن”، وهي تمشي على قارعة طريق وبدت أمامها أشجار منصفة كثيفة، وفجأة يظهر أحد الكلاب من خلف الأشجار وهو يسرع باتجاهها ثم تلحق به كلاب أخرى.

وحاولت الفتاة الهروب، لكن الكلاب حاصرتها، ولاحقها وانقضت عليها عند سقوطها على الأرض.

وسجلت كاميرات المراقبة الأمنية للجامعة اللحظات العصيبة التي عاشتها الطالبة التي خرجت من بينهم سالمة.

وأشارت وكالة “نيو ترك بوست” الى أن أفراد الأمن العاملون في الحرم الجامعي قاموا بإنقاذ الطالبة التي أصيب بالذعر جراء تجمع الكلاب الضالة حولها.

ونقل TRT HABER التركي عن رئيس إدارة الشؤون الصحية ببلدية “وان متروبوليتان” عادل الله فيردي” قوله أن الفرق موجودة باستمرار في الميدان لجمع الكلاب العدوانية. وإرسالها للملاجيء المخصصة لهم.

وأكد فيردي أن البلدية جمعت ما يقرب من 65 كلبًا عدوانيًا. منها 40 كلب بيتبولس وإرسالهم للملاجيء المختصة.

وأضاف:”لقد شكلنا فريقًا منفصلاً لمنطقة الجامعة”.

يذكر أن القوانين التركية تمنع الاعتداء على الحيوانات الشاردة وقتلها. ولا تفرق هذه القوانين بين الحيوانات الأليفة والحيوانات الضالة، رغم تهديدها للأمن العام.

وينص القانون على أنَّ تعذيب الحيوانات سيعاقَب عليه بالسجن، وليس مجرد الغرامة.

وهو الأمر الذي ناقشه نشطاء حقوق الحيوان على نطاقٍ واسع في تركيا حتى الآن. وطالبوا بتغييره لعقود بحسب تقرير لصحيفة Hurriyet Daily News التركية نقل موقع ” تلفزيون سوريا” فقرات منه.

وستتراوح مدة سجن مرتكب الجريمة بين أربعة أشهر حتى ثلاث سنوات، بحسب نص القانون الجديد.

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صورة خالد الأحمد خالد الأحمد تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 أبريل، 2022آخر تحديث: 12 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة خالد الأحمد

خالد الأحمد

- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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