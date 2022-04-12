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تيران وصنافير للسعودية ودرر شركات مصر للإمارات ونشطاء: “السيسي يبيع البلد بالقطعة”

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 أبريل، 2022آخر تحديث: 12 أبريل، 2022
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watanserb.com
محمد بن زايد - السيسي

وطن – هاجم ناشطون بمواقع التواصل رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، متهمين إياه ببيع مصر لدول الخليج، وذلك عقب استحواذ الإمارات على شركات مصرية بارزة.

والثلاثاء، استحوذ الإمارات على حصص ضخمة في 5 شركات مصرية بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار دولار.

واتهم ناشطون ببيع السيسي لمصر بالقطعة. مذكرين إياه بتنازله عن تيران وصنافير للسعودية في صفقة سرية لم يعرف أحد تفاصيلها حتى اليوم.

وفرط السيسي بالجزيرتين لصالح السعودية، رغم حكم المحكمة الدستورية العليا ـ أعلى سلطة قضائية في البلاد ـ بمصرية الجزيرتين.

وكتب أحد النشطاء ساخرا من توغل الإمارات في مصر:”جمهورية الامارات العربيه…مصر سابقا”.

وتمثلت صفقات الإمارات الأخيرة في شراء 340 مليون سهم، من أسهم “البنك التجاري الدولي – مصر” بقيمة 911.5 مليون دولار. وشراء 45.8 مليون سهم من أسهم شركة “مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو” بقيمة 266.5 مليون دولار.

وجاء ذلك بالإضافة لشراء الإمارات 271.6 مليون سهم، من أسهم شركة “أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية” بقيمة 392 مليون دولار.

وشراء 476.7 مليون سهم، من أسهم شركة “الإسكندرية لتداول الحاويات” بقيمة 159 مليون دولار.

كما جاءت صفقة خامسة للإمارات في مصر بشراء نحو 215 مليون سهم من أسهم شركة “فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية” بقيمة 54.9 مليون دولار.

“سرقة علنية”

ووصف نشطاء ما يحدث بأنه “سرقة علني” حيث تحتكر الإمارات بذلك قطاعات اقتصادية مصرية “برخص التراب” وفق وصف أحد المغردين الذي قال إن “هذه ليست دولة عربية هذه دولة عبرية. ودكتاتور مصر يبيع مصر.”

كما لفت اقتصاديون إلى تعمد خفض أسعار البورصة إلى أدنى مستوي منذ سنوات بأمر النظام. ثم استحوذ الإمارات بعدها علي خمس شركات مصرية بأسعار زهيدة جدا.

حيث دفعت أبوظبي 1.8 مليار في شركات تربح 4 أضعاف هذا في عام واحد، بحسب محللين.

وجرت صفقات الاستحواذ على الأسهم المصرية بأسعار بخسة، في ظل تدني القيم السوقية للأسهم بعد رفع سعر الفائدة، وتحريك قيمة العملة الشهر الماضي.

وبينما يزعم نظام السيسي أن هذا استثمار مفيد للبلاد، يؤكد محللون أنه لا يضيف أي فائدة لمصر حيث الشركات موجودة وتعمل بالفعل ولم تضيف الامارات شيء، هو مجرد احتكار سينتج عنه أزمة كبيرة.

كما يرى البعض أن محمد بن زايد يسعى للسيطرة على القرار المصري، عبر التحكم بمفاصل الدولة الاقتصادية وإغراقها بالديون لإجبار نظام السيسي الفاشل على تنيفذ مطالبه.

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 أبريل، 2022آخر تحديث: 12 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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