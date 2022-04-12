الكويت.. القبض على شاب بسبب فعلته المشينة بالشارع أمام الجميع في نهار رمضان! (فيديو)

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لشخص يرقص في وسط شارع عام بالكويت، وفي يده سيجارة في نهار رمضان.

ترنح وتراقص

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن”، شاباً يرتدي ثوباً أبيض، وبيده سيجارة مجاهراً بالإفطار في نهار رمضان. ويقف أمام السيارات ويرقص ويترنح بطريقة غريبة.

ورجح مشاهدو الفيديو، أن الشاب الذي ظهر بالمقطع قد تعاطى شيئاً أفقده صوابه، مطالبين بمحاسبته.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها باشرت القضية.

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حالة غير طبيعية

ونقلت الداخلية عن الإعلام الأمني، أنه تم ضبط شخص واحالته إلى جهة الاختصاص بعد تداول مقطع فيديو له وهو بحالة غير طبيعية.

وتم تسجيل قضية اشتباه بحالة غير طبيعية.

الاعلام الأمني : ضبط شخص واحالته إلى جهة الاختصاص بعد تداول مقطع فيديو له وهو بحالة غير طبيعية، وتم تسجيل قضية رقم 2022/30 اشتباه بحالة غير طبيعية. pic.twitter.com/gbZtBWVPqt — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 11, 2022

هذا وتفرض الكويت، عقوبات على المجاهرين بالإفطار في أيام شهر رمضان.

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عقوبة المجاهرين بالإفطار والمتعاطين

ووفقاً لقانون رقم 44 لسنة 1968 فإنّ “كل من جاهر في مكان عام بالإفطار في نهار رمضان وكل من أجبر أو حرّض أو ساعد على تلك المجاهرة” يعاقب بغرامة لا تتجاوز 100 دينار كويتي (نحو 330 دولاراً أميركياً) وبالحبس مدّة لا تتجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تنص المادة رقم 206 من القانون الكويتي، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسين دينارا. أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى في مكان عام. في مكان يستطيع فيه رؤيته من كان في مكان عام. أو في ناد خاص ، خمرا او شرابا مسكرا.

ويعاقب بذات العقوبة كل من وجد في حالة سكر بين ، وكل من أقلق الراحة بسبب تناوله الخمر.

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