الهدهد

السفارة الصينية منحت وزراء إسرائيليين هدايا ليتضح أنها أجهزة تجسس (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 أبريل، 2022آخر تحديث: 12 أبريل، 2022
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وطن – كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، انه تم العثور على “مكون مشبوه” في كوب أرسل إلى مكتب وزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، أوريت فركاش هكوهين.

ووفقا للصحيفة فقد أرسلت السفارة الصينية هدية للوزير عبارة عن مرآة مثبتة على كأس معدني. حيث تم إرسال الهدية لـ “الشاباك” وتوجيه تحذير للوزارات الأخرى إن كان لديها هدايا مماثلة.

هدايا بمناسبة عيد الفصح

وأكدت الصحيفة على أن جهاز الأمن العام يحقق فيما إذا كانت الصين قد أخفت معدات تجسس في هدية أرسلت إلى الوزراء تكريما لعيد الفصح، في مرآة مثبتة على كأس حراري وصلت إلى وزير العلوم وتم العثور على عنصر مشبوه، وتم أخذه لمزيد من الفحص و توجيه الوزراء الآخرين الذين كان من المفترض أن يحصلوا على الكأس بعدم استلام الهدية.

اشتباه بزرع معدات تصنت

وبحسب الصحيفة، فإن الكأس التي تلقتها فركش هكوهين خضعت لفحص روتيني قبل تسليمها لها، على غرار أي هدية أعطيت للوزراء. واشتبه التحقيق في زرع معدات استماع فيها، وتم نقلها إلى جهاز الأمن العام .

وقال وزير الثقافة هيلي تروبر إنه كان من المفترض أيضًا أن يستلم زجاجا من السفارة الصينية. وبعد التحقيق تم إلغاء الشحنة.

تنبيه أمني بتشديد إجراءات التفتيش على الهدايا

بينما طلب من حراس الأمن في المكاتب الحكومية تحسين إجراءات التفتيش على الهدايا التي تتلقاها السفارات أو ممثلي الحكومات والجهات الأجنبية.

ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، تم الإبلاغ عن الحادث هذا الصباح. و قيل إنه طلب من بعض الوزارات الحكومية زيادة الرقابة على الهدايا من الصين ، بسبب “الخوف من أجهزة التنصت أو الكاميرات”.

المصدر
هآرتس
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 12 أبريل، 2022آخر تحديث: 12 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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