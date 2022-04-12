السفارة الصينية منحت وزراء إسرائيليين هدايا ليتضح أنها أجهزة تجسس (شاهد)

وطن – كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، انه تم العثور على “مكون مشبوه” في كوب أرسل إلى مكتب وزير الابتكار والعلوم والتكنولوجيا، أوريت فركاش هكوهين.

ووفقا للصحيفة فقد أرسلت السفارة الصينية هدية للوزير عبارة عن مرآة مثبتة على كأس معدني. حيث تم إرسال الهدية لـ “الشاباك” وتوجيه تحذير للوزارات الأخرى إن كان لديها هدايا مماثلة.

هدايا بمناسبة عيد الفصح

وأكدت الصحيفة على أن جهاز الأمن العام يحقق فيما إذا كانت الصين قد أخفت معدات تجسس في هدية أرسلت إلى الوزراء تكريما لعيد الفصح، في مرآة مثبتة على كأس حراري وصلت إلى وزير العلوم وتم العثور على عنصر مشبوه، وتم أخذه لمزيد من الفحص و توجيه الوزراء الآخرين الذين كان من المفترض أن يحصلوا على الكأس بعدم استلام الهدية.

سفارة الصين في الكيان اهدت كم وزير اسرائيلي كاسات حلوة وانبسطو عليها كثير. لاحقا اتضح فيها أجهزة تنصت pic.twitter.com/RkqA2Rv6no — Hanzala (@Hanzpal2) April 12, 2022

اشتباه بزرع معدات تصنت

وبحسب الصحيفة، فإن الكأس التي تلقتها فركش هكوهين خضعت لفحص روتيني قبل تسليمها لها، على غرار أي هدية أعطيت للوزراء. واشتبه التحقيق في زرع معدات استماع فيها، وتم نقلها إلى جهاز الأمن العام .

وقال وزير الثقافة هيلي تروبر إنه كان من المفترض أيضًا أن يستلم زجاجا من السفارة الصينية. وبعد التحقيق تم إلغاء الشحنة.

تنبيه أمني بتشديد إجراءات التفتيش على الهدايا

بينما طلب من حراس الأمن في المكاتب الحكومية تحسين إجراءات التفتيش على الهدايا التي تتلقاها السفارات أو ممثلي الحكومات والجهات الأجنبية.

ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، تم الإبلاغ عن الحادث هذا الصباح. و قيل إنه طلب من بعض الوزارات الحكومية زيادة الرقابة على الهدايا من الصين ، بسبب “الخوف من أجهزة التنصت أو الكاميرات”.