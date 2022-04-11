قلة شرب الماء قد يؤدي إلى الإصابة بهذا المرض الخطير فاحذر!

وطن– تحدثت صحيفة “ذا صن البريطانية” عن دراسة حديثة تحذر من مخاطر قلة شرب الماء. مؤكدة أن الأشخاص الذين لا يشربون كمية كافية من المياه كل يوم معرضون لخطر الإصابة بقصور القلب.

قصور القلب

يحدث قصور القلب عندما يكون القلب غير قادر على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم بشكل صحيح. ذلك أنه أصبح ضعيفًا أو متصلبًا وهي حالة مرضية تزداد سوءًا بمرور الوقت.

يحث العلماء الناس على تناول ستة إلى ثمانية أكواب من الماء كل يوم لدرء خطر الإصابة بقصور القلب.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة ناتاليا ديميتريفا، المؤلفة الرئيسية لدراسة جديدة “على غرار الحد من تناول الملح، فإن شرب كمية كافية من الماء والبقاء رطبًا، يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب”.

وقادت الدكتورة دميتريفا، وهي باحثة في المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، فريقًا درس ما يقرب من 12000 من البالغين الأمريكيين، تراوحت أعمارهم بين 45 و 66 عامًا. ولديهم سجلات صحية تمتد إلى 25 عامًا ولم يكن لديهم قصور في القلب أو مرض السكري أو السمنة في بداية الدراسة.

قد يهمك أيضاً:

مستويات الصوديوم في الدم

أجرى الباحثون خلال هذه الدراسة، تقييمًا لمستويات الصوديوم في الدم، والتي تزداد عندما تكون مستويات السوائل لدى شخص ما منخفضة.

يتراوح المستوى الطبيعي لصوديوم الدم ما بين 135-145 ميلي مكافئ في اللتر الواحد.

أظهرت نتائج الدراسة، أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا بمستوى صوديوم يبلغ 143 ملي لتر، كانوا أكثر عرضة بنسبة 62%، لتضخم البطين الأيسر.

شرب كمية كافية من الماء يمنع قصور القلب

تشير النتائج المبكرة إلى أن شرب كمية كافية من الماء قد يساعد في منع أو إبطاء تقدم التغييرات داخل القلب التي يمكن أن تؤدي إلى قصوره.

والسوائل – سواء كانت الماء أو الشاي أو القرع – ضرورية لمجموعة من وظائف الجسم. بما في ذلك مساعدة القلب على ضخ الدم بكفاءة.

كما أن البقاء رطبًا أمر ضروري لدعم وظيفة الأوعية الدموية وبالتالي الدورة الدموية.

قد يهمك أيضاً:

وأوصى الباحثون، بتناول السوائل يوميًا من 6-8 أكواب للنساء، و8-12 كوبًا للرجال.

ووفقًا لمؤسسة القلب البريطانية، يعاني أكثر من 900 ألف شخص في المملكة المتحدة من قصور في القلب. ويمكن أن يحدث ذلك بسبب بعض العوامل مثل النوبة القلبية، ارتفاع ضغط الدم، والسكري، اعتلال عضلة القلب، والإفراط في استهلاك الكحول.

نصائح لتحافظ على صحة قلبك

للعناية بصحة قلبك، يوصي الخبراء بممارسة الرياضة بانتظام، وعدم التدخين، وشرب باعتدال الكحوليات والكافيين، فضلا عن اتباع نظام غذائي صحي.

كما يجب الحد من تناول الأطعمة المالحة والسكرية والدهنية للحفاظ على صحة القلب.

اقرأ أيضاً: