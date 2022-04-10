ليونيل ميسي يوقع على كرة مبابي بعبارة مثيرة (صور)

وطن- وقع جوهرة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، على كرة زميله كيليان مبابي بعبارة مثيرة لدعمه وتشجيعه، عقب تسجيله الهاتريك في المباراة الأخيرة أمام كلير مونت في الجولة ال31 من منافسات الدوري الفرنسي.

مبابي وتوقيع ليونيل ميسي

وتداول النشطاء الصور لتوقيع الأسطورة ميسي على كرة مبابي الذي سجل فيها الهاتريك الأخير في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز، وحمل توقيع البرغوث الأرجنتيني عبارة مثيرة لدعمه، قائلاً: ” مبروك يا ظاهرة”.

توقيع الأسطورة ميسي على كرة مبابي: "مبروك ياظاهرة" pic.twitter.com/IyyUjaklQz — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) April 9, 2022

وكان نجم فريق باريس سان جيرمان قد سجل الهاتريك في شباك منافسه كليرمونت، في الدقائق ال19، وال74، وال80، كما وسجل زميله البرازيلي نيمار الهاتريك في الدقائق ال6، وال71. وال83 من عمر زمن المباراة.

أسيست خيالي من ليو وأنهاء جميل من مبابي pic.twitter.com/nG2JE0n7vV — حــمــودي 🇮🇶 Barca (@hamodyLM7) April 9, 2022

كما وصنع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثة أهداف من أصل 6 أهداف سجلها فريق باريس سان جيرمان داخل شباك كليرمونت في اللقاء، إلى جانب صناعة نيمار ومبابي تمريرة واحدة.

وحقق المتصدر باريس سان جيرمان الفوز الكبير على نظيره كلير مونت. بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لهذا الموسم.

مبابي والتفاهم مع ميسي ونيمار

من جانبه، قال النجم الفرنسي كيليان مبابي في تصريح صحفي له عبر شبكة كانال بلس الفرنسية، ” نحن سعداء، أعتقد بأننا استمتعنا بأنفسنا كثيراً. وسنواصل في طريق الفوز باللقب العاشر. في تاريخ الدوري للنادي، ولا أرى ذلك بعيداً ونحن نشعر برضا كبير بشأن ذلك”.

وأضاف مبابي، ” من المخجل حقاً بأن التفاهم مع ميسي ونيمار بدأ يظهر بهذا الشكل في وقت متأخر، ولكن بالتأكيد كان هناك العديد من الظروف الغير المساعدة. ولكن نحن نشعر بأننا نملك الجودة، وسنحاول مساعدة الفريق قدر المستطاع مثلما حدث في المباراة”.

باريس سان جيرمان 🆚️ كليرمونت

هاتريك نيمار ⚽️⚽️⚽️

هاتريك مبابي ⚽️⚽️⚽️

هاتريك أسيستات ميسي 🅰️🅰️🅰️

ثلاثية MNM بدأت في العمل ولكن متأخرًا 🙄 pic.twitter.com/AmLLQFf7Gl — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) April 9, 2022

كما وختم حديثه، ” نشعر ببعض الألم لما حدث في الماضي، ولكن يجب أن ننظر للإيجابيات. وهذه هي الحياة، أحياناً تفوز وأحياناً تخسر. علينا النظر بأننا فريق قوي وأننا هنا من أجل الفوز بالألقاب”.

كيليان مبابي عبر IG: 🇧🇷🇦🇷🇫🇷 pic.twitter.com/IeyxwrQfnr — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) April 9, 2022

وحلق باريس سان جيرمان بعيداً في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 71 نقطة، كما وبفارق كبير عن الوصيف رين الذي جاء في المركز الثاني. برصيد 56 نقطة والمتساوي بعدد النقاط مع أولمبيك مارسيليا للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + كانال بلس + تويتر)

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