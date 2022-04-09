هل تقاضت رانيا يوسف هذا المبلغ الخيالي مقابل الظهور في “رامز موفي ستار”؟

وطن – لا تزال أصداء حلقة الممثلة المصرية رانيا يوسف، في برنامج المقالب “رامز موفي ستار”، تتصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

أقل من محمد أنور

وفي هذا السياق، تداولت حسابات فنية، أن رانيا يوسف حصلت على 23 ألف دولار، مقابل الظهور.

وأشارت تلك الحسابات إلى أن أجر رانيا أقل من مواطنها، محمد أنور الذي تقاضى 26 ألف دولار.

بينما لم تصدر هذه الأرقام من مصادر رسمية، أو مقربون من مصادر رسمية، ولم تثبت صحتها.

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أجر فاندام في رامز موفي ستار

وعلى هذا الهامش، سبق أن كشفت مصادر خاصة، عن أجر النجم العالمي فاندام الذي يشارك رامز جلال في المقلب.

وذكرت تلك المصادر أن الوكالة الممثلة لفاندام طلبت مبلغ 300 الف دولار يوميا، وكان الإتفاق على 10 أيام تصوير.

وبعد مفاوضات تم التوصل إلى 210 الف دولار لليوم، والا يتخطى العمل 10 أيام، والا يرتفع الأجر الى 230 الف دولار يوميا، وهو ما حدث بالفعل.

واستغرق التصوير 13 يوم، وتمت المفاوضات بيسر نتيجة رغبة فاندام التي حسمت الأمر.

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11 مليون دولار

وبذلك يكون فاندام قد حصل على 2 مليون و 790 الف دولار. في حين حصل رامز على 3 ملايين ونصف المليون دولار.

بينما بلغت التكلفة النهائية للبرنامج 11 مليون دولار، ليحطم الرقم القياسي كأعلى البرامج إنتاجاً، تحت إشراف “هيئة الترفيه” ورئيسها تركي آل الشيخ، مستشار ولي العهد السعودي.

بطانة ستار إيه!

إلى هذا، ردت رانيا على وصف النجم العالمي فان دام لها بأنها “بطانة ستار” نسبة لفستانها الشهير في ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2018.

ونشرت رانيا صورة عبر “تويتر من حلقتها في برنامج “رامز موفي ستار”، أثناء حوار فان دام مع رامز جلال عنها.

وعلقت كاتبة: “بطانه ستار ايه يا فان”.

كما نشرت الفنانة مقطع فيديو من الحلقة، وعقبت ساخرة: “ماخفتش أوي يعني”.

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وفي صورة أخرى لرانيا مع رامز جلال، كتبت الفنانة: ” بقيت واحدة تانية بعد الحلقة، شكرًا رامز”.

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المصدر: (رصد وطن)