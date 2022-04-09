“من شارع الهرم إلى” متهم بإهانة ضباط الكويت بعد معاملة الراقصة لأحدهم كأنه جرسون في ملهى ليلي!

وطن– فجر مشهد جديد من مسلسل “من شارع الهرم إلى”، غضباً بين الكويتيين وسط اتهامات بالإساءة إلى الضباط.

رقص ودلع

وفي المشهد، تظهر الفنانة المصرية نور الغندور، التي تجسد شخصية الراقصة “كريما”، وهي تصل إلى مطار الكويت من أجل إقامة حفل زفاف خاصة.

وحين يبدأ أمن المطار بسؤالها عن اسمها وسبب الزيارة، تتراقص “كريما” وتتمايل وتسخر في إجاباتها على رجل الأمن.

وهو المشهد الذي اعتبره ناشطون كويتيون، إساءة للضابط الكويتي، فكتب أحدهم: ” هل يقبل ضباط الكويت أن يعرض مسلسل فيه رقاصة تترقص وتطق رقبه لضابط كويتي أمام خلق الله بالمطار؟”.

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وتابع: “ولا معتبرته حتى جرسون في ملهى ليلي. وين وزير الداخلية ورجال أمن الدولة الأشاوس، يمكن أحد فيهم ينتفض لكرامة هذا الوطن ويصحي وزير الإعلام من نومة الضحى. منتج العمل ومن يبثه لا يرونكم شئ !!”.

علم الكويت

وعلق آخر على إبراز علم دولة الكويت، وكتب ساخراً: ” علم الكويت يدل على ان التصوير في مطار مقديشو وليس مطار الكويت”.

وعقب المحامي صلاح العازمي: ” المشهد تم تصويره بالإمارات. ليش حاطين علم الكويت؟ لان الامارات لا تسمح بهذي المصخره ولا يشرفها هذا المشهد . ولا ينحط علمها فيه لكن عارفين ديرتنا مالها كلمة”.

وكتبت ناشطة: ” انا حيل استغربت أشلون تكلم رجل أمن بهذي السفالة ،،،المفروض ماست العمل كله من ممثلين ومخرج ومنتج يتم تحويلهم الى التحقيق. واولهم الكاتبة على هذي السفالة اللي ما مرت علينا في اي عمل سواء داخل أو خارج الكويت. صراحه احس ان الكلمات والالفاظ في هذا العمل مستفزة”.

واقترح ناشط فكرة جديدة وعقب: ” أتمنى من وزارة الداخلية منع أي عمل فيه دور لرجال الأمن الكويتي إلا بعد أخذ الموافقة من العلاقات العامة بوزارة الداخلية. من حيث طريقة الحوار والمظهر العام لرجل الأمن مثال ضابط ولحيه سكسوكه أو فانيلا بيضاء ..الخ “.

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نور الغندور: “اللعب التقيل جاي”

بدورها، تجاهلت نور الغندور الانتقادات، وقالت: “مشكورين وايد على الأصداء، بعدكن ما شفتو شي من المسلسل، بس اللعب التقيل جاي”.

نور الغندور: لسه ماشفتوا شي من المسلسل واللعب الثقيل قدام 🤣

pic.twitter.com/LyNhcAU0rK — Gorgeous (@gorgeous4ew) April 8, 2022

أما وزارة الإعلام الكويتية، فقد ردت على مطالب العديد بإيقاف عرض المسلسل، بأن الأمر خارج نطاق صلاحياتها.

وقالت الناطقة الرسمية باسم الوزارة أنوار مراد، إن “اللغط المثار حول أحد الأعمال التلفزيونية التي تبث من قبل إحدى المحطات، من إنتاج شركة غير كويتية. ولم يتم إجازة العمل من قبل وزارة الإعلام، كما أن العمل تم تصويره خارج الكويت ويعرض على منصات خارج الكويت”.

وزير الإعلام يطالب بالتحقيق

وأشارت مراد في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر، إلى أن “وزير الإعلام والثقافة الدكتور حمد روح الدين طلب التحقيق فيما إذا تم تصوير أي مشاهد داخل الكويت دون الحصول على ترخيص مسبق. مما يشكل مخالفة للقانون واللوائح المنظمة لإنتاج الأعمال الفنية داخل الكويت”.

وأكد البيان عدم وجود سلطة لوزارة الإعلام الكويتية بموجب القانون على ما يتم تصويره أو إنتاجه خارج الكويت.

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المصدر: (رصد وطن)