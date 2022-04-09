مخيم جنين يتصدّى .. كتيبة جنين تزّف الشهيد أحمد السعدي خلال اشتباكات عنيفة (شاهد)

وطن – استشهد المقاوم أحمد السعدي، وأصيب عدد من المواطنين، خلال عملية عسكرية نفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر السبت، في مخيم جنين، لاعتقال والد منفذ عملية شارع “ديزنغوف” في تل أبيب رعد فتحي حازم.

ونعت كتيبة جنين – التابعة لسرايا القدس الراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الشهيد أحمد السعدي، الذي ارتقى في الاشتباكات المتواصلة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المخيم.

بكل فخر واعتزاز تزف سرايا القدس– كتيبة جنين، الشهيد البطل أحمد ناصر السعدي (23 عاماً) أحد كوادر ومقاتلينا الأبطال في كتيبة جنين، والذي ارتقى شهيداً في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت مخيم جنين صباح اليوم السبت.#كتيبة_جنين pic.twitter.com/eHduFJeGwj — كتيبة جنين (@katebat_jeneen) April 9, 2022

عاجل| است.شهاد القائد في كتيبة جنين أحمد السعدي خلال الاشتباك المسلح.. pic.twitter.com/09czsFFCmr — أحمد أبو عامر (@ahmedmajd1) April 9, 2022

مساجد جنين تنعى الشهيد المقاوم أحمد السعدي الذي ارتقى خلال تصديه لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيمه. pic.twitter.com/GoCcED0S2o — شجاعية (@shejae3a) April 9, 2022

كتيبة جنين تتصدّى لاقتحام مخيم جنين

كما أعلنت “كتيبة جنين” أنّ مقاتليها “استهدفوا آليات وتجمعات جنود العدو بزخات من الرصاص والعبوات المتفجرة”.

تفجير عبوة ناسفة واشتباكات عنيفة بين المقاومين وجيش الاحتلال في مخيم #جنين شاهد المزيد عبر تلغرام شهاب، اشترك الآن: https://t.co/evSBgGzymT pic.twitter.com/86IKaTR0iE — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 9, 2022

مقاومون يواصلون اشتباكهم مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين شاهد المزيد عبر تلغرام شهاب، اشترك الآن: https://t.co/evSBgGzymT pic.twitter.com/Qbx2UzwhEZ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 9, 2022

جنين ومقاوموها يتصدون لقوات الاحتلال التي توغلت في مخيم جنين والأنباء عن شهيد وعدد من الاصابات برصاص الاحتلال pic.twitter.com/PNoQg2lkuJ — Tamer Almisshal تامر المسحال (@TamerMisshal) April 9, 2022

تغطية صحفية: "اشتباكات مستمرة بين مقــــاومين وقوات الاحتلال في مخيم جنين". pic.twitter.com/G0JUzXcdx2 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 9, 2022

في حين أحدثت قوات الاحتلال، دماراً وخراباً في شقةة منفذ عملية تل أبيب رعد حازم في مخيم جنين، قبل انسحابها.

مصادر محلية: "آثار اقتحام قوات الاحتلال لشقة منفذ عملية تل أبيب رعد حازم في مخيم #جنين" pic.twitter.com/4O0TZmWSvo — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 9, 2022

بينما دعت مساجد مخيم جنين عبر مكبرات الصوت، المـقاومين للنفير دفاعا عن المخيم. فيما لوحظ انتشار واسع للمقاومين في أزقة المخيم .

انتشار للمقاومين في أزقة مخيم #جنين، للتصدي لاقتحام قوات الاحتلال شاهد المزيد عبر تلغرام شهاب، اشترك الآن: https://t.co/evSBgGzymT pic.twitter.com/KMj5hE834W — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 9, 2022

كما نشرت مشاهد مصوّرة، لمروحية عسكرية، يبدو أنها نقلت جنود أصيبوا خلال الاشتباكات في مخيم جنين، لكن الاحتلال لم يعترف حتّى اللحظة بتسجيل إصابات .

الاحتلال ينقل جنوده المصابين في مخيم جنين عبر مروحية عسكرية شاهد المزيد عبر تلغرام شهاب، اشترك الآن: https://t.co/evSBgGzymT pic.twitter.com/hfj16MX8Gq — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 9, 2022

فيديو يرصد وجود إصابات في صفوف جنود الاحتلال الذين اقتحموا مخيم جنين شاهد المزيد عبر تلغرام شهاب، اشترك الآن: https://t.co/evSBgGzymT pic.twitter.com/yfnycLmqXY — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 9, 2022

وكان الشهيد رعد حازم من مخيم جنين، نفذ عملية إطلاق نار يوم الخميس في شارع “ديزنغوف” الشهير وسط تل أبيب، قتل خلالها 3 مستوطنين، واصاب 15 آخرين، فيما ارتقى شهيداً قرب أحد المساجد في مدينة يافا، بعد عملية مطاردة وملاحقة لساعات .

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