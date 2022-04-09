الهدهد

مخيم جنين يتصدّى .. كتيبة جنين تزّف الشهيد أحمد السعدي خلال اشتباكات عنيفة (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 9 أبريل، 2022آخر تحديث: 9 أبريل، 2022
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الشهيد أحمد السعدي من كتيبة جنين ارتفى خلال اشتباكات في مخيم جنين watanserb.com
الشهيد أحمد السعدي من كتيبة جنين ارتفى خلال اشتباكات في مخيم جنين

وطن – استشهد المقاوم أحمد السعدي، وأصيب عدد من المواطنين، خلال عملية عسكرية نفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر السبت، في مخيم جنين، لاعتقال والد منفذ عملية شارع “ديزنغوف” في تل أبيب رعد فتحي حازم.

ونعت كتيبة جنين – التابعة لسرايا القدس الراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الشهيد أحمد السعدي، الذي ارتقى في الاشتباكات المتواصلة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المخيم.

كتيبة جنين تتصدّى لاقتحام مخيم جنين

كما أعلنت “كتيبة جنين” أنّ مقاتليها “استهدفوا آليات وتجمعات جنود العدو بزخات من الرصاص والعبوات المتفجرة”.

في حين أحدثت قوات الاحتلال، دماراً وخراباً في شقةة منفذ عملية تل أبيب رعد حازم في مخيم جنين، قبل انسحابها.

بينما دعت مساجد مخيم جنين عبر مكبرات الصوت، المـقاومين للنفير دفاعا عن المخيم. فيما لوحظ انتشار واسع للمقاومين في أزقة المخيم .

كما نشرت مشاهد مصوّرة، لمروحية عسكرية، يبدو أنها نقلت جنود أصيبوا خلال الاشتباكات في مخيم جنين، لكن الاحتلال لم يعترف حتّى اللحظة بتسجيل إصابات .

وكان الشهيد رعد حازم من مخيم جنين، نفذ عملية إطلاق نار يوم الخميس في شارع “ديزنغوف” الشهير وسط تل أبيب، قتل خلالها 3 مستوطنين، واصاب 15 آخرين، فيما ارتقى شهيداً قرب أحد المساجد في مدينة يافا، بعد عملية مطاردة وملاحقة لساعات .

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 9 أبريل، 2022آخر تحديث: 9 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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