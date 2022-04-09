لا يُصدق .. شرطية تهرب كيلو “كوكايين” عبر مهبلها! (صور)

وطن – قد تواجه شرطية عقوبة السجن 40 عاما بعد العثور بحوزتها على كمية من مخدر الكوكايين كانت تهربها إلى الولايات المتحدة، عبر مهبلها.

شرطية تحاول تهريب كوكايين عبر مهبلها!

وتم ضبط “شيلين شيرين ألين” 42 عامًا، وكان معها حوالي 1000 جرام من المخدرات مخبأة في مناطق مختلفة من جسدها، بما في ذلك عبوات بها المخدر داخل حمالة الصدر وحبوب أخرى ابتلعتها في معدتها.

واعترفت الشرطية بحسب “ديلي ستار” بأنها مذنبة بمحاولة إدخال المخدرات إلى البلاد عبر بلدها الأصلي جامايكا هذا الأسبوع.

هذا وتم ضبط ألين يوم 3 فبراير في مطار “Fort Lauderdale-Hollywood” الدولي على متن رحلة من مونتيجو باي، جامايكا.

وقامت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بتفتيشها، حيث أجرت تفتيشًا جسديًا كاملاً.

وأثناء التفتيش وجدوا عدة عبوات من الكوكايين داخل مهبلها، وكذلك في حمالة صدرها، كما اكتشفوا حوالي 90 حبة كوكايين معبأة في بطنها.

وبعد ذلك تم نقلها إلى مستشفى محلي حيث تم تفريغ بطنها حتى يمكن استعادة الحبوب.

وكانت 1000 جرام تنقسم إلى حوالي 200 في مهبلها، و143 جرامًا في حمالة صدرها. بينما تم العثور على الباقي في معدتها.

وكانت “ألين” وقت إلقاء القبض عليها تعمل في قوة شرطة جامايكا، حيث كانت تعمل منذ حوالي 18 عامًا.

تواجه حكما بالسجن 40 عامًا!

من جانبه قال خوان أنطونيو جونزاليس ، المدعي العام الأمريكي لمنطقة فلوريدا الجنوبية، إنه سيتم الحكم عليها في 15 يونيو، وقد تواجه حكما بالسجن 40 عامًا في السجن الفيدرالي.

والشهر الماضي، اتُهمت أيضًا بالتآمر لارتكاب احتيال عبر البريد بعد أن تبين أنها ترأس مجموعة تدير عملية احتيال يانصيب.

وفقًا لموقع Casino.org: “يقوم المحتالون بشكل روتيني بإشراك ضحايا آخرين لتسهيل غسل المعاملات المالية من خلال تلقي الأدوات المالية والتفاوض بشأنها. وتلقي الأموال وسحبها من الحسابات المصرفية، وتحويل الأموال إلى ضحايا غير معروفين أو إلى متآمرين آخرين.”

وتم تعليقها منذ ذلك الحين من قبل أصحاب العمل. حيث تبين أيضًا أنها سبق أن قضت عقوبة إيقاف بسبب الفساد.

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