مواجهات الدوري الأوروبي 2022: برشلونة وأتالانتا ووست هام يتعادلون إيجابياً

وطن – خيم التعادل الإيجابي على مباريات برشلونة وأتالانتا ووست هام يونايتد أمام آينتراخت ولايبزيغ وأولمبيك ليون، في مواجهات ذهاب دور الربع النهائي من الدوري الأوروبي 2022.

برشلونة والتعادل خارج ميدانه أمام آينتراخت

وتعادل فريق برشلونة ” البلوغرانا” إيجابياً أمام منافسه آينتراخت بهدف لكليهما، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي 2021-2022.

وأحرز صاحب الأرض آينتراخت الهدف الأول في اللقاء بالدقيقة ال48 عن طريق أنسجار كناوف، كما وأدرك برشلونة التعادل في الدقيقة ال66 من توقيع الإسباني فيران توريس.

في مباراة برشلونة و فرانكفورت توريس الاكثر تسديداً في المباراة ، هو أكثر من يُسدد على الخصوم في أغلب مباريات فريقه [🎥] هدف فيران الجميل قبل قليل

pic.twitter.com/ss2IRerK1y — منتخب اسبانيا 🇪🇸 (@spain_national) April 7, 2022

وشهدت المباراة طرد نجم فريق آينتراخت الألماني توتا في الدقيقة ال78، بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه. ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

أتالانتا والتعادل أمام لايبزيغ

كما وتعادل فريق أتالانتا الإيطالي أمام لايبزيغ الألماني بهدف لكليهما، في مواجهات ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم.

وسجل فريق أتالانتا أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال17 عن طريق لويس مورييل، بينما جاء هدف التعادل في الدقيقة ال58 من خطأ ارتكبه مدافع فريق لايبزيغ دافيد زاباكوستا ليسدد الهدف في شباك مرماه.

تعادل وست هام يونايتد أمام أولمبيك ليون

وخيم التعادل الإيجابي بهدف لكليهما على مباراة وست هام يونايتد وأولمبيك ليون، في مواجهات ذهاب دور الربع النهائي من البطولة الأوروبية القارية.

كما وأحرز صاحب الأرض وست هام يونايتد الإنجليزي الهدف الأول في اللقاء بالدقيقة ال52. من توقيع جارود بوين، بينما سجل أولمبيك ليون هدف التعادل في الدقيقة ال66 عن طريق تانغي ندومبيلي.

وست هام 1 × 1 ليون .. هدف ندومبيلي https://t.co/5sa2W2VAFh — Abdulaziz | GOOAL (@alamiHD1) April 7, 2022

وشهد اللقاء طرد نجم فريق وست هام أرون كريسويل. مع نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة، ليستكمل الفريق الإنجليزي المباراة ب10 لاعبين.

ومن المقرر أن تقام مواجهات إياب دور الربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي 2022، الحاسمة في ال14 من شهر إبريل/ نيسان المقبل.

(المصدر: وطن + تويتر)

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