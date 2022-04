لحظة استشهاد منفذ هجوم “تل أبيب” بعد اشتباك مع جنود الاحتلال فجر الجمعة (شاهد)

وطن – أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن استشهاد منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب فجر الجمعة، عقب اشتباك مسلح مع ضباط من وحدة اليمام وجهاز الامن الداخلي الشاباك.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن بيان صادر “الشاباك”، إن الشهيد، الذي أطلق عملية مطاردة استمرت لساعات بعد مقتل اثنين وإصابة أكثر من 10 في حانة في تل أبيب، تم العثور عليه بالقرب من مسجد في يافا.

وأكد “الشاباك” بحسب ما نقله المراسل العسكري لـ”القناة13″ الإسرائيلية أن الشهيد من سكان محافظة جنين شمال الضفة الغربية.

ونشر “الشاباك” صورة للشهيد وهو ملقى على الأرض ومضرجا بدمائه، عقب خوضه اشتباكا مسلحا مع قوات وحدة اليمام الخاصة.

Initial reports say the shooter was killed in Jaffa. pic.twitter.com/onn4izwOy7

ولم يمض وقت طويل حتى كشف “الشاباك” عن اسم وصورة الشهيد. حيث عرض “الشاباك” صورة للشهيد بالإضافة لصورة هويته الشخصية، ويدعى رعد فتحي زيدان حازم، من مدينة جنين.

The shooter is identified as Raed Hazem from the West Bank town of Jenin. pic.twitter.com/yaCHW3Js4i

