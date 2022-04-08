لحظة استشهاد منفذ هجوم “تل أبيب” بعد اشتباك مع جنود الاحتلال فجر الجمعة (شاهد)

وطن – أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن استشهاد منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب فجر الجمعة، عقب اشتباك مسلح مع ضباط من وحدة اليمام وجهاز الامن الداخلي الشاباك.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن بيان صادر “الشاباك”، إن الشهيد، الذي أطلق عملية مطاردة استمرت لساعات بعد مقتل اثنين وإصابة أكثر من 10 في حانة في تل أبيب، تم العثور عليه بالقرب من مسجد في يافا.

استشهاد منفذ عملية شارع “ديزنغوف”

وأكد “الشاباك” بحسب ما نقله المراسل العسكري لـ”القناة13″ الإسرائيلية أن الشهيد من سكان محافظة جنين شمال الضفة الغربية.

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ونشر “الشاباك” صورة للشهيد وهو ملقى على الأرض ومضرجا بدمائه، عقب خوضه اشتباكا مسلحا مع قوات وحدة اليمام الخاصة.

Initial reports say the shooter was killed in Jaffa. pic.twitter.com/onn4izwOy7 — Joe Truzman (@JoeTruzman) April 8, 2022

ولم يمض وقت طويل حتى كشف “الشاباك” عن اسم وصورة الشهيد. حيث عرض “الشاباك” صورة للشهيد بالإضافة لصورة هويته الشخصية، ويدعى رعد فتحي زيدان حازم، من مدينة جنين.

The shooter is identified as Raed Hazem from the West Bank town of Jenin. pic.twitter.com/yaCHW3Js4i — Joe Truzman (@JoeTruzman) April 8, 2022

عمليات بحث متواصلة

ويأتي خبر استشهاد الشاب الفلسطيني “رعد حازم” بعد ليلة من عمليات البحث المكثفة التي قام خلالها جنود بالاحتلال بالبحث عنه عقب أن قتل 2 وجرح 10 في حانة مزدحمة في تل أبيب.

ومع استمرار عمليات البحث عن المنفذ طوال الليل، حثت الشرطة الإسرائيلية الجمهور على البقاء في حالة تأهب وتجنب التجمعات الكبيرة.

وجاء في بيان أن “الشرطة الإسرائيلية تدعو الجمهور إلى الاستمرار في روتين حياتهم المعتاد، ولكن تجنب التجمعات الكبيرة والبقاء في حالة تأهب شديد وإبلاغ الشرطة بأي شيء مريب”.

وشنت الشرطة وقوات الأمن الأخرى عملية مطاردة مكثفة في منطقة تل أبيب وما حولها بعد أن قتل الشهيد شخصين يبلغان من العمر 27 و 28 عاما، حيث لم يتم التصريح عن أسمائهم بعد، بانتظار إخطار عائلاتهم.

ونقل عشرة اشخاص الى المستشفى من بينهم اربعة في حالة خطيرة واثنان في حالة متوسطة واربعة اعتبرت اصاباتهم طفيفة.

تفاصيل عملية “ديزنغوف”

يشار إلى أن الشهيد بدأ بتنفيذ العملية داخل أحد المطاعم. ثم خرج واستكمل إطلاق النار في مناطق أخرى في شارع ديزنغوف الشهير بتل أبيب والشوارع المحاذية له.

💥 #شاهد| لحظة وقوع عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف بمدينة تل أبيب. pic.twitter.com/wMw6mu9jR8 — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 7, 2022

ووثقت مشاهد مصورة لحظة هروب المستوطنين بعد عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف بمدينة تل أبيب. وسط حالة من الفوضى والرعب.

💥 #شاهد| هروب المستوطنين لحظة حصول عملية إطلاق النار في شارع ديزنغوف بمدينة تل أبيب. pic.twitter.com/j0Sfa4K59t — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) April 7, 2022

عملية بني براك

وتأتي عملية شارع “ديزنغوف” الذي نفذها الشهيد رعد حازم، بعد أيام قليلة من تنفيذ الشهيد ضياء حمارشة وهو من جنين أيضا عملية فدائية بمدينة تل أبيب قتل فيها 5 مستوطنين وأصيب آخرون، في عمليتي إطلاق نار متتابعتين في منطقة بني براك قرب تل أبيب.

وبحسب ما أرودته القناة 12 العبرية حينها، فإن منفذ عملية بني براك، انتقل إلى منطقة راماتغان قرب تل أبيب، وأطلق النار على شرطي إسرائيلي، قبل أن يرتقي شهيدا.

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وكشفت تحقيقات الاحتلال بأن الشهيد “حمارشة” قام بالوصول إلى المكان بواسطة مركبة كان يقودها من نوع “هوندا سيفيك” رمادية.

وبين الاحتلال في تحقيقاته أن المنفذ ترجل منها وبدأ بإطلاق النار من بندقية تبين أنها ليست مسروقة من جيش الاحتلال، أي أنه اشتراها لتنفيذ العملية.

📸مشاهد قوية للحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في مدينة بني براك شرق تل أبيب والتي أدت لمقتل 4 مستوطنين . pic.twitter.com/uxVefvCrzu — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) March 29, 2022

(المصدر: تويتر – وطن)

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