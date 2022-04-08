الهدهد

قائد الخيالة السلطانية السابق يروي موقفا حاسما للسلطان “قابوس”: ما أريد أعذار! (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل، 2022آخر تحديث: 8 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
قائد الخيالة السلطانية السلطان قابوس watanserb.com
السلطان الراحل قابوس بن سعيد - قائد الخيالة السلطانية السابق عبد الرزاق الشهروزي

وطن – روى العميد أول متقاعد في الجيش وقائد الخيالة السلطانية السابق، عبد الرزاق الشهروزي، موقفا رائعا وحاسما له مع السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وقال “الشهروزي” خلال لقائه مع برنامج “غير القصة” الذي يقدمه الإعلامي سالم المعمري عبر أثير إذاعة “الوصال” في وصف أحد المواقف: “كنا في ليلة رأس السنة كنا في القصر وكان مطر شديد”، موضحا أن “المطر الشديد نزل في ميدان الفتح”.

وأكد قائد الخيالة السلطانية السابق بأن ميدان الفتح “شبه غرق” ولديهم في اليوم التالي مهرجان الفروسية والهجن.

وأشار إلى أن السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله كان قد استفسر عن “المطر والميدان” الذي سيقام عليه المهرجان.

وأوضح “الشهروزي” بأن اخبر السلطان بأن “الميدان في حالة يرثى لها”. ليرد عليه السلطان “قابوس” قائلا: “ما أريد أعذار”، ليرد عليه قائلا: “إن شاء الله المهرجان قائم”.

وفي رده على المذيع حول إن كان يعلم ما سيفعل حينما رد على السلطان هكذا رد، قال “الشهروزي” :أنا ما اعرف ولكن كان لدينا رجال. مشيرا إلى أنه قبل قدوم السلطان قابوس بن سعيد لمكان المهرجان كانت الأرضية “ممتازة” وفقا لقوله.

(المصدر: تويتر – وطن)

اقرأ أيضا

أغلى بندقية في العالم منحوت عليها صورة السلطان قابوس بن سعيد تباع بمبلغ ضخم (صور)

الوسوم
صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل، 2022آخر تحديث: 8 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى