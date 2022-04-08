قائد الخيالة السلطانية السابق يروي موقفا حاسما للسلطان “قابوس”: ما أريد أعذار! (شاهد)

وطن – روى العميد أول متقاعد في الجيش وقائد الخيالة السلطانية السابق، عبد الرزاق الشهروزي، موقفا رائعا وحاسما له مع السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وقال “الشهروزي” خلال لقائه مع برنامج “غير القصة” الذي يقدمه الإعلامي سالم المعمري عبر أثير إذاعة “الوصال” في وصف أحد المواقف: “كنا في ليلة رأس السنة كنا في القصر وكان مطر شديد”، موضحا أن “المطر الشديد نزل في ميدان الفتح”.

وأكد قائد الخيالة السلطانية السابق بأن ميدان الفتح “شبه غرق” ولديهم في اليوم التالي مهرجان الفروسية والهجن.

وأشار إلى أن السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله كان قد استفسر عن “المطر والميدان” الذي سيقام عليه المهرجان.

وأوضح “الشهروزي” بأن اخبر السلطان بأن “الميدان في حالة يرثى لها”. ليرد عليه السلطان “قابوس” قائلا: “ما أريد أعذار”، ليرد عليه قائلا: “إن شاء الله المهرجان قائم”.

وفي رده على المذيع حول إن كان يعلم ما سيفعل حينما رد على السلطان هكذا رد، قال “الشهروزي” :أنا ما اعرف ولكن كان لدينا رجال. مشيرا إلى أنه قبل قدوم السلطان قابوس بن سعيد لمكان المهرجان كانت الأرضية “ممتازة” وفقا لقوله.

#الوصال| قال لي جلالة السلطان قابوس، الله يرحمه: "أنا ما أريد أعذار …" العميد أول متقاعد عبدالرزاق الشهورزي لـ برنامج #غيّر_القصة مع سالم العمري @salimalamrii @Omantel pic.twitter.com/nKo390V6Da — Al Wisal – الوصال (@al_wisal) April 7, 2022

(المصدر: تويتر – وطن)

اقرأ أيضا