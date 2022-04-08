الهدهد

“شبيه عدي” يكشف عن التجارة التي تمارسها رغد صدام حسين

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل، 2022آخر تحديث: 8 أبريل، 2022
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شبيه عدي watanserb.com
لطيف يحيى الصالحي - رغد صدام حسين

وطن – بعد أيام من تحديه لها، كشف النقيب السابق في جهاز حماية الأمن الخاص العراق، لطيف يحيى الصالحي، والمعروف بـ”شبيه عدي صدام حسين” بأن الكثير من السيارات المصفحة التي يملكها العديد من قادة الأحزاب العراقية هي في الغالب من عائلة صدام حسين.

وقال “الصالحي” خلال حواره مع برنامج “الصندوق الأسود” لذي يقدمه الإعلامي الكويتي، عمار تقي، ويذاع عبر تطبيق صحيفة “قبس” الكويتية، إنه يمتلك تسجيلات صوتية وفيديوهات تثبت صحة ما يقوله، معربا عن تحديه لأي شخص يكذبه بما فيهم رغد صدام حسين.

سماسرة حول رغد صدام حسين

وفي رده على سؤال حول علاقة “رغد صدام” بالأمر، قال إن لديها سماسرة يتبعون لها، موضحا ان نفس السماسرة الذي كانوا يلتفون حول شقيقها “عدي” التموا هم أنفسهم حول رغد صدام حسين، موضحا ان بعضهم أصبح حاليا وكيلا في وزارة الداخلية بالعراق.

وكان “الصالحي” قد شن هجوما عنيفا على رغد صدام حسين الإبنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، متحديا إياها بكشف الكثير من الأسرار.

وقال في حلقة سابقة من البرنامج إن كل من قام بتكذيب ما قاله سابقا رد عليه بما يريد. كاشفا أنه يمتلك تسجيلات بالصوت والصورة لمن أسماهم “جماعة عدي”، ومنهم رغد صدام حسين.

وأوضح “الصالحي” ان يمتلك تسجيلات لـ”رغد صدام حسين” خاصة بمشاريع تجارية. موضحا انه لا علافة له بها ولا يشرفه معرفتها.

وقال إن رغد صدام حسين لا قيمة لها في “السوق النسائي” لولا أنها ابنة “صدام”. موضحا بأنها ليست سياسية ولا بعثية، ولم يكن لها أي دور قيادي في العراق.

في حين حاول “الصالحي” إهانتها بالقول إنها لا تكن تفعل أي شيء سوى أنها “تصدع رؤوسهم”، من خلال مقابلات. لافتا أنها لم يكن ينقصها إلا أتدعي أن زوجها الراحل حسين كامل هو أحد الصحابة، وفقا لقوله.

(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل، 2022آخر تحديث: 8 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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