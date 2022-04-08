رياضة

جدول مواعيد مباريات الدوري المصري 2022 السبت والقنوات الناقلة

منافسات الجولة ال14 من الدوري الممتاز

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل، 2022آخر تحديث: 8 أبريل، 2022
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جدول مواعيد مباريات الدوري المصري 2022 السبت والقنوات الناقلة watanserb.com
جدول مواعيد مباريات الدوري المصري 2022 السبت والقنوات الناقلة

وطن – يترقب جماهير وعشاق الكرة المصرية، انطلاق مباريات الدوري المصري 2022، السبت، في افتتاح منافسات الجولة ال14.

موعد الأهلي والمصري البورسعيدي

وستقام مباراة متصدر الدوري الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”. كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” عند الساعة العاشرة والنصف مساءً.

مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري

ويتزامن توقيت مباراة الزمالك والمقاصة مع مباراة الأهلي والمصري، في منافسات الجولة ال14 من الدوري المصري الممتاز.

موعد بيراميدز وغزل المحلة

وستنطلق كذلك الأمسية الكروية القوية الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، مع مباراتي الزمالك والأهلي بنفس التوقيت.

القنوات الناقلة للمباريات

وستبث كافة مباريات كالعادة عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” الرياضية المصرية، التي تمتلك حقوق النقل الحصري لمنافسات الدوري الممتاز لهذا الموسم.

وستنقل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي عبر قناة ” ON Time Sport 1″، على القمر الصناعي النايل سات بتردد 10853، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي.

كما وستكون مباراة الزمالك والمقاصة عبر قناة “ON Time Sport 2″، على القمر الصناعي النايل سات بتردد 11861. وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.

ولكن ستبث مباراة بيراميدز وغزل المحلة عبر قناة ” ON Time Sport 3″، على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12303. وباستقطاب أفقي، كما ومعدل ترميز 27500.

ترتيب الفرق في منافسات الدوري المصري  

ويعتلي فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة، كما وجاء غريمه التقليدي الزمالك في المركز الثاني برصيد 28 نقطة.

وآتى فريق بيراميدز في المركز الثالث من الترتيب برصيد 26 نقطة، بينما جاء فريق المصري البورسعيدي في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

وجاء فريق غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، بينما آتى مصر المقاصة في المركز ما قبل الأخير من جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل، 2022آخر تحديث: 8 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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