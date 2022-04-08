جدول مواعيد مباريات الدوري المصري 2022 السبت والقنوات الناقلة

وطن – يترقب جماهير وعشاق الكرة المصرية، انطلاق مباريات الدوري المصري 2022، السبت، في افتتاح منافسات الجولة ال14.

موعد الأهلي والمصري البورسعيدي

وستقام مباراة متصدر الدوري الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”. كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” عند الساعة العاشرة والنصف مساءً.

بيتسو موسيماني |🗣

💬"حققتا مكاسب عديدة في مباراة اليوم، من بينها الحفاظ على صدارة جدول الدوري ومنح الفرصة للعديد من اللاعبين، ونعمل على تجهيز كل عناصر الفريق والدفع بها في الوقت المناسب"#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/JgSZb5JQRj — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 6, 2022

مباراة الزمالك ومصر المقاصة في الدوري المصري

ويتزامن توقيت مباراة الزمالك والمقاصة مع مباراة الأهلي والمصري، في منافسات الجولة ال14 من الدوري المصري الممتاز.

موعد بيراميدز وغزل المحلة

وستنطلق كذلك الأمسية الكروية القوية الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، مع مباراتي الزمالك والأهلي بنفس التوقيت.

القنوات الناقلة للمباريات

وستبث كافة مباريات كالعادة عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport” الرياضية المصرية، التي تمتلك حقوق النقل الحصري لمنافسات الدوري الممتاز لهذا الموسم.

وستنقل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي عبر قناة ” ON Time Sport 1″، على القمر الصناعي النايل سات بتردد 10853، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي.

سهرات رمضانية ومباريات قوية في الدوري المصري 💥 مواجهة حسم الصدارة في الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي 🔥 إليكم جدول مباريات الأسبوع 📅 pic.twitter.com/ev9Qz9X8gV — Yallakora (@Yallakoranow) April 8, 2022

كما وستكون مباراة الزمالك والمقاصة عبر قناة “ON Time Sport 2″، على القمر الصناعي النايل سات بتردد 11861. وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.

ولكن ستبث مباراة بيراميدز وغزل المحلة عبر قناة ” ON Time Sport 3″، على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12303. وباستقطاب أفقي، كما ومعدل ترميز 27500.

ترتيب الفرق في منافسات الدوري المصري

ويعتلي فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة، كما وجاء غريمه التقليدي الزمالك في المركز الثاني برصيد 28 نقطة.

ترتيب ال 4⃣ الأوائل في الدوري المصري 📊 ما هو مركز فريقك المُفضل؟ 🤩 pic.twitter.com/mIQsXwuYeV — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) April 6, 2022

وآتى فريق بيراميدز في المركز الثالث من الترتيب برصيد 26 نقطة، بينما جاء فريق المصري البورسعيدي في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

وجاء فريق غزل المحلة في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، بينما آتى مصر المقاصة في المركز ما قبل الأخير من جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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