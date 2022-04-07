هالاند يرفض عرض مانشستر سيتي المغري من أجل برشلونة وريال مدريد

وطن – أفادت صحيفة إسبانية، بأن النرويجي إيرلينغ هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، قد رفض عرض مانشستر سيتي المغري للتعاقد معه الصيف المقبل، بسبب رغبة اللاعب في الانتقال إلى الدوري الإسباني من بوابة الغريمين برشلونة وريال مدريد.

هالاند وعرض مانشستر سيتي

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي. قد تقدم بعرض مغري لضم المهاجم هالاند المتألق مع فريق بوروسيا دورتموند في منافسات الدوري الألماني الممتاز، حيث بلغ قيمة العرض للتعاقد معه نحو 28 مليون يورو مع صافي الضرائب.

The Telegraph | هالاند يرفض عرض مانشستر سيتي المُقدر بحوالي 28 مليون يورو صافي في الموسم الواحد. اللاعب يُريد اللعب في إسبانيا pic.twitter.com/wSnZ9sO8GR — COPE (@COPE_AR) April 6, 2022

وبينت الصحيفة، اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند رفض هذا العرض، في ظل الرغبة في الانتقال إلى إسبانيا. واللعب مع صفوف أحد العملاقين ريال مدريد وبرشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

مانشستر سيتي والصفقة البديلة

كما وأردفت، ” إدارة مانشستر سيتي اتجهت للتعاقد مع النجم النرويجي الصاعد هالاند، بعد فشله في إقناع نجم توتنهام الإنجليزي المخضرم هاري كين الصيف الماضي”.

🚨 الآس | رفض هالاند عرضاً ضخماً من مانشستر سيتي حيث لا يزال ينتظر ريال مدريد لتقديم عرض. pic.twitter.com/h2G570xKBC — Insider Real (@RMCFarab) March 25, 2022

وأشارت الصحيفة، بأن اللاعب إيرلينغ هالاند من المؤكد رحيله عن صفوف ناديه الحالي. بوروسيا دورتموند، مع نهاية الموسم الجاري للبحث عن تجربة أخرى خلال مشواره الاحترافي في عالم كرة القدم مع الأندية الأوروبية.

صراع برشلونة وريال مدريد

وتابعت، ” ريال مدريد يضغط منذ الأسابيع الأخيرة من أجل إقناع النرويجي هالاند، في الانضمام إلى صفوف القلعة الملكية البيضاء الموسم الماضي، كما وعقد غريمه برشلونة العديد من الجلسات. للتفاوض مع اللاعب وإقناعه في المشروع الرياضي للمدرب الإسباني تشافي”.

تقارير – مانشستر سيتي يخطط لجعل هالاند أفضل من رونالدو ودي بروين 😳 pic.twitter.com/oCzMsYgUo0 — Kora Plus (@KoraPlusEG) March 16, 2022

كما وختمت، ” ما زال مانشستر سيتي يتنافس بقوة بجانب ريال مدريد وبرشلونة وأندية أوروبية أخرى، في التنافس على صفقة هالاند، وإقناعه في المجيء إلى الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وسجل هالاند مع فريق بروسيا دورتموند 16 هدفاً، في منافسات الدوري الألماني الممتاز، كما يحتل فريقه وصافة الترتيب برصيد 57 نقطة لهذا الموسم.

وينتهي عقد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مع فريق بروسيا دورتموند. في صيف عام 2024، إلا أن عقده يسمح له بالرحيل الصيف المقبل. مع دفع قيمة الشرط الجزائي الذي يبلغ 75 مليون يورو.

(المصدر: وطن + آس)

قد يهمك أيضاً: