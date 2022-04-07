رياضة

هالاند يرفض عرض مانشستر سيتي المغري من أجل برشلونة وريال مدريد

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل، 2022آخر تحديث: 7 أبريل، 2022
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النرويجي إيرلينغ هالاند يرفض عرض مانشستر سيتي المغري watanserb.com
النرويجي إيرلينغ هالاند يرفض عرض مانشستر سيتي المغري

وطن – أفادت صحيفة إسبانية، بأن النرويجي إيرلينغ هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، قد رفض عرض مانشستر سيتي المغري للتعاقد معه الصيف المقبل، بسبب رغبة اللاعب في الانتقال إلى الدوري الإسباني من بوابة الغريمين برشلونة وريال مدريد.

هالاند وعرض مانشستر سيتي 

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي. قد تقدم بعرض مغري لضم المهاجم هالاند المتألق مع فريق بوروسيا دورتموند في منافسات الدوري الألماني الممتاز، حيث بلغ قيمة العرض للتعاقد معه نحو 28 مليون يورو مع صافي الضرائب.

وبينت الصحيفة، اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند رفض هذا العرض، في ظل الرغبة في الانتقال إلى إسبانيا. واللعب مع صفوف أحد العملاقين ريال مدريد وبرشلونة خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

مانشستر سيتي والصفقة البديلة

كما وأردفت، ” إدارة مانشستر سيتي اتجهت للتعاقد مع النجم النرويجي الصاعد هالاند، بعد فشله في إقناع نجم توتنهام الإنجليزي المخضرم هاري كين الصيف الماضي”.

وأشارت الصحيفة، بأن اللاعب إيرلينغ هالاند من المؤكد رحيله عن صفوف ناديه الحالي. بوروسيا دورتموند، مع نهاية الموسم الجاري للبحث عن تجربة أخرى خلال مشواره الاحترافي في عالم كرة القدم مع الأندية الأوروبية.

صراع برشلونة وريال مدريد

وتابعت، ” ريال مدريد يضغط منذ الأسابيع الأخيرة من أجل إقناع النرويجي هالاند، في الانضمام إلى صفوف القلعة الملكية البيضاء الموسم الماضي، كما وعقد غريمه برشلونة العديد من الجلسات. للتفاوض مع اللاعب وإقناعه في المشروع الرياضي للمدرب الإسباني تشافي”.

كما وختمت، ” ما زال مانشستر سيتي يتنافس بقوة بجانب ريال مدريد وبرشلونة وأندية أوروبية أخرى، في التنافس على صفقة هالاند، وإقناعه في المجيء إلى الدوري الإنجليزي الممتاز”.

وسجل هالاند مع فريق بروسيا دورتموند 16 هدفاً، في منافسات الدوري الألماني الممتاز، كما يحتل فريقه وصافة الترتيب برصيد 57 نقطة لهذا الموسم.

وينتهي عقد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مع فريق بروسيا دورتموند. في صيف عام 2024، إلا أن عقده يسمح له بالرحيل الصيف المقبل. مع دفع قيمة الشرط الجزائي الذي يبلغ 75 مليون يورو.

(المصدر: وطن + آس)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل، 2022آخر تحديث: 7 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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