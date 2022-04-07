ماذا نعرف عن ابنتي بوتين اللتان فرضت واشنطن عقوبات عليهما؟! (صور)

وطن – قالت صحيفة “نيويورك بوست” أن ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ماريا وكاترينا، هما من بين الذين فرضت الولايات المتحدة عليهم عقوبات اقتصادية وأوروبية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

عقوبات على بنات بوتين

الابنتان، اللتان تم تحديدهما في تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع باسم ماريا بوتينا وكاترينا تيخونوفا، كانتا من بين مجموعة من الأفراد والكيانات الروسية التي تواجه عقوبات، مع استمرار الدول الغربية في حملتها الاقتصادية على الكرملين وأقرب شركائه.

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وفي بيان له، قال البيت الأبيض: “هؤلاء الأفراد أثروا أنفسهم على حساب الشعب الروسي وبعضهم مسؤول عن توفير الدعم اللازم لتعزيز حرب بوتين في أوكرانيا. ويفصلهم هذا الإجراء عن النظام المالي الأمريكي ويجمد أي أصول يمتلكونها في الولايات المتحدة”.

في الواقع، نادرا ما يتحدث بوتين عن ابنتيه من زوجته السابقة ليودميلا وهي عضو سابق في طاقم الطائرة في شركة إيروفلوت، حيث كان متزوجان لما يقرب من 30 عامًا قبل الطلاق في عام 2013.

من هما ابنتا الرئيس الروسي؟

في حين لا يُعرف الكثير عن ماريا وكاترينا، كشف بوتين في عام 2015 أنهما التحقتا بالجامعة في روسيا وتتحدثان عدة لغات، وفقًا لبلومبرج.

تدير إبنته الصغرى كتارينا تيخونوفا – راقصة “روك أند رول” سابقة – معهد الذكاء الصناعي في جامعة موسكو الحكومية.

أما إبنته الكبرى ماريا، التي تستخدم لقب فورونتسوفا، فهي باحثة طبية متخصصة في الغدد الصماء وعضو في مجلس إدارة Nomenko. وهي شركة بحوث طبية روسية تشارك في ملكيتها.

وفقًا لموقع الكرملين على الإنترنت، ولدت ماريا الابنة الكبرى لبوتين عام 1985، أما كاترينا ولدت عام 1986.

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وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، قال بوتين في مؤتمر صحفي عام 2015 “للحديث عن مكان عمل بناتي بالضبط وماذا يعملن – لم أفعل ذلك ولن أفعله الآن، لأسباب عديدة، بما في ذلك القضايا الأمنية. إنهما تعيشان حياتهما فقط ويفعلون ذلك بكرامة.”

كما يشاع على نطاق واسع أن بوتين أنجب أطفالًا آخرين. على الرغم من عدم التأكد من هوياتهم مطلقًا، قال البيت الأبيض إن العقوبات استهدفت “ابنتي بوتين البالغتين.”

العقوبات على روسيا

كما ستطبق العقوبات الأمريكية أيضاً على زوجة وزير الخارجية سيرغي لافروف وابنته وكذلك الرئيس الروسي السابق ورئيس الوزراء دميتري ميدفيديف ورئيس الوزراء الحالي ميخائيل ميشوستين.

إضافة إلى ذلك، استهدفت العقوبات على روسيا أيضََا أكبر مصرفين روسيين، “سبير بنك”، و”ألفا بنك”.

كما أشارت صحيفة The Post إلى أن المسؤولون الغرب استهدفوا بشكل متزايد أقارب الشخصيات الروسية البارزة في جولات من العقوبات. وفرضوا عقوبات على المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف وزوجته وأطفاله.

كما قال البيت الأبيض في بيان له: “من المرجح للغاية أن تفقد روسيا مكانتها كاقتصاد رئيسي. وستستمر في الانحدار نحو العزلة الاقتصادية والمالية والتكنولوجية”.