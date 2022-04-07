رياضة

ترتيب الدوري المصري 2022 بعد فوز الأهلي وغريمه الزمالك

منافسات الجولة ال13 من الدوري الممتاز

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل، 2022آخر تحديث: 7 أبريل، 2022
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وطن – تصدر فريق الأهلي قائمة ترتيب الدوري المصري 2022، بعد فوزه الصعب على نظيره الاتحاد السكندري بهدف نظيف، وفوز غريمه الزمالك المثير على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري الممتاز.

الأهلي والفوز النظيف على الاتحاد السكندري

وسجل فريق الأهلي ” المارد الأحمر” هدف الفوز داخل شباك منافسه الاتحاد السكندري، في الدقيقة ال35 عن طريق لويس ميكويسوني سددها بطريقة رائعة في زاوية صعبة على يمين حارس المرمى.

وشهدت المباراة تفوق فريق الأهلي على الاتحاد السكندري على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصل عدد التسديدات إلى 18 تسديدة والاستحواذ بنسبة 64%، على عكس منافسه الذي وصل عدد تسديداته إلى 5 تسديدات والاستحواذ بنسبة 36%.

ثلاثية الزمالك المثيرة في شباك بيراميدز

وأحرز فريق الزمالك ” البيضاوي” أولى أهداف اللقاء في الدقيقة الرابعة على بداية المباراة. عن طريق أشرف بن شرقي، كما وأدرك فريق بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة ال11 من توقيع علي جبر.

وعزز بيراميدز هدف التقدم في نتيجة المباراة بالدقيقة ال37 عن طريق فاجري لاكاي، ليسجل بعدها فريق الزمالك هدف التعادل في الدقيقة ال45 عن طريق عمر السعيد. وفي الدقيقة ال53. سجل الزمالك هدف الفوز من توقيع إمام عاشور.

وشهد اللقاء طرد نجم فريق الزمالك ” البيضاوي” محمود حمدي الونش، في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل على نهاية المباراة بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه. ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

ترتيب الدوري المصري 2022

ويعتلي فريق الأهلي ” المارد الأحمر” صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 31 نقطة، كما ويليه غريمه وحامل اللقب السابق الزمالك برصيد 28 نقطة.

وجاء في المركز الثالث فريق بيراميدز برصيد 26 نقطة، وفي المركز الرابع آتى فريق سموحة برصيد 23 نقطة، ويليه فريق فيوتشر في المركز الخامس من الترتيب برصيد 19 نقطة.

كما وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز السادس البنك الأهلي. برصيد 18 نقطة، وجاء فريق فاركو في المركز السابع برصيد 17 نقطة.

بينما في المركز الثامن آتى فريق المصري البورسعيدي .برصيد 16 نقطة، ويليه فريق إنبي الذي جاء في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، أما في المركز العاشر جاء فريق سيراميكا كيلو باترا برصيد 14 نقطة.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 7 أبريل، 2022آخر تحديث: 7 أبريل، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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