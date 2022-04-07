ترتيب الدوري المصري 2022 بعد فوز الأهلي وغريمه الزمالك

وطن – تصدر فريق الأهلي قائمة ترتيب الدوري المصري 2022، بعد فوزه الصعب على نظيره الاتحاد السكندري بهدف نظيف، وفوز غريمه الزمالك المثير على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري الممتاز.

الأهلي والفوز النظيف على الاتحاد السكندري

وسجل فريق الأهلي ” المارد الأحمر” هدف الفوز داخل شباك منافسه الاتحاد السكندري، في الدقيقة ال35 عن طريق لويس ميكويسوني سددها بطريقة رائعة في زاوية صعبة على يمين حارس المرمى.

وكأنك في الملعب 🏟️ شاهد هدف لويس ميكيسوني في شباك الاتحاد ⚽️📹 pic.twitter.com/KqSxKbJosU — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 7, 2022

وشهدت المباراة تفوق فريق الأهلي على الاتحاد السكندري على صعيد التسديدات والاستحواذ، فقد وصل عدد التسديدات إلى 18 تسديدة والاستحواذ بنسبة 64%، على عكس منافسه الذي وصل عدد تسديداته إلى 5 تسديدات والاستحواذ بنسبة 36%.

لقطات فوز الأهلي على الاتحاد بهدف دون رد ضمن منافسات بطولة الدوري 📸🦅💪 pic.twitter.com/Ld8TNkfOeL — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 6, 2022

ثلاثية الزمالك المثيرة في شباك بيراميدز

وأحرز فريق الزمالك ” البيضاوي” أولى أهداف اللقاء في الدقيقة الرابعة على بداية المباراة. عن طريق أشرف بن شرقي، كما وأدرك فريق بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة ال11 من توقيع علي جبر.

أهداف مباراة بيراميدز 2-3 الزمالك | الجولة 11 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ pic.twitter.com/XOAasUubdI — Kora Plus (@KoraPlusEG) April 6, 2022

وعزز بيراميدز هدف التقدم في نتيجة المباراة بالدقيقة ال37 عن طريق فاجري لاكاي، ليسجل بعدها فريق الزمالك هدف التعادل في الدقيقة ال45 عن طريق عمر السعيد. وفي الدقيقة ال53. سجل الزمالك هدف الفوز من توقيع إمام عاشور.

وشهد اللقاء طرد نجم فريق الزمالك ” البيضاوي” محمود حمدي الونش، في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل على نهاية المباراة بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه. ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

ترتيب الدوري المصري 2022

ويعتلي فريق الأهلي ” المارد الأحمر” صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 31 نقطة، كما ويليه غريمه وحامل اللقب السابق الزمالك برصيد 28 نقطة.

وجاء في المركز الثالث فريق بيراميدز برصيد 26 نقطة، وفي المركز الرابع آتى فريق سموحة برصيد 23 نقطة، ويليه فريق فيوتشر في المركز الخامس من الترتيب برصيد 19 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي علي الاتحاد، وفوز الزمالك علي بيراميدز. ⚽🏆 pic.twitter.com/tSEdTVUNIF — ‏ 3914.. Remo (@Remo689190) April 6, 2022

كما وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز السادس البنك الأهلي. برصيد 18 نقطة، وجاء فريق فاركو في المركز السابع برصيد 17 نقطة.

بينما في المركز الثامن آتى فريق المصري البورسعيدي .برصيد 16 نقطة، ويليه فريق إنبي الذي جاء في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، أما في المركز العاشر جاء فريق سيراميكا كيلو باترا برصيد 14 نقطة.

(المصدر: وطن + تويتر)

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