“فضائيين” في الجيش وفساد.. ممثل عراقي في ورطة مع وزارة الدفاع العراقية بسبب مشهد!

وطن– توعدت وزارة الدفاع العراقية، مقدم البرنامج والفنان الشهير إياد الطائي، بالملاحقة القانونية جراء مشهد تمثيلي، بتهمة الإساءة لسمعة الجيش.

تايه مظلوم العراقي

وكانت البداية، حين استضاف الإعلامي أحمد ملا طلال، الفنان إياد الطائي في برنامج “مع ملا طلال” على قناة UTV ليؤدي دور ضابط في الجيش العراقي برتبة عميد باسم ساخر يدعى “تايه مظلوم العراقي”.

وذلك في مشهد تمثيلي يناقش مظاهر الفساد في المؤسسة العسكرية العراقية.

وتحدث الطائي في المشهد عن ظاهرة تُسمى ”الفضائيين“ في الجيش العراقي، والفساد المتفشي في صفوف الضباط.

إساءة واضحة وصريحة

وذكرت وزارة الدفاع العراقية، في بيان نقلته صحيفة “السومرية” أن المشهد إساءة واضحة وصريحة للمؤسسة العسكرية ولكل منتسبيها.

وأضاف البيان: “وزارة الدفاع لن تقبل أي إساءة إلى هذه المؤسسة العريقة والتي يمتد تاريخها لـ 101 عام، قدمت خلالها العديد من التضحيات والبطولات منذ تأسيسها عام 1921 وحتى اليوم”.

ولفتت الوزارة إلى أن لها الحق بإقامة دعوى قضائية ضد الطائي بتهمة انتحال واضح وصريح لصفة عسكرية.

وأردف البيان: “كما أن مظهره الذي ظهر به يعكس صورة سيئة عن ضباط الجيش العراقي”.

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الطائي يرد على بيان الوزارة

وفي أول تعليق له على الوزارة، قال الطائي إن فقرته تسعى إلى تسلط الضوء على الظواهر السلبية.

وكتب الطائي عبر حسابه في “فيسبوك”: ” “في برنامج (مع الملا طلال) يومياً على قناة utv الفضائية نسلط الضوء على تشخيص الظواهر والنماذج السلبية في بلدنا، ومن باب أولى أن ننقد أنفسنا أولا”.

وأضاف: “كل ليلة نكون مع شخصية ألعبها. باختصار ليست الحكومات المتعاقبة سبب الفساد والخراب فقط، لكن أحيانا نكون نحن السبب؛ الصحفي، والضابط، والطبيب، وشيخ العشيرة……الخ”.

وزاد: “على مدي أيام الشهر الفضيل سنطل يومياً بشكل درامي شخصية تحكي عن نفسها. وهي لاتمثل إلا(بعض) من هذه الشريحة الذين غادرتهم الوطنية ولا ينظرون إلا لمصالحهم الضيقة للأسف”.

إيقاف البرنامج وعش الدبابير!

هذا وقد أوقفت هيئة الاتصالات والإعلام أمس الثلاثاء، برنامج مع “ملا طلال”، وطالبته بتقديم اعتذار رسمي للجيش العراقي.

وعلق طلال على قرار إيقاف برنامجه بالقول: “تحرشتُ بعشّ الدبابير، وكشفتُ من خلال مشهد تمثيلي مع الفنان إياد الطائي بعضًا من فسادِ مؤسسات الدولة.وما تحدثتُ عنه لا يمثل إلّا رأس جبل الجليد الظاهر على السطح، وهو معروف لدى الجميع وتحدث عنه رؤساء وزراء سابقون”.

وتابع: “انتقلنا من مرحلة الفساد والفشل الى مرحلة الفساد والفشل وتكميم الأفواه والدكتاتورية. والقادم أسوأ وهذه دعوة إلى كل الشرفاء في هذا الوطن الجريح لمجابهة هذه الطغمة الحاكمة والمتسلطة، كلٌّ من موقعه وامكانياته”.

وختم: “لن أعتذر عن كشف جزء من الحقيقة التي يعلمها الجميع ولن أعتذر للفاسدين”.

قرار تعسفي

بدورها، وصفت قناة UTV ، القرار بالتعسفي، وذكرت في بيان أن ” قرار الهيئة جاء تعسفياً وغير مقبول مهنياً”.

وأضافت: “لقد أشارت الهيئة في كتابها الى أن البرنامج أو في فقرة منه تضمن تحريضاً على العنف والكراهية. فضلاً عن عدم الدقة في نقل المعلومات. وهذا غير صحيح تماماً”.

وأردف البيان: “الفقرة المشار إليها هي فقرة ساخرة ناقدة وتمثيلية غير واقعية يؤديها ممثل عراقي معروف. غايتها التنبيه على مؤشرات سلوكية شائعة في الادارة والقضايا العامة. ولم تتضمن أيَّ تحريضٍ على العنف أو الكراهية ولا عدم دقة في نقل المعلومة”.

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